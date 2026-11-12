Iranul, sub presiune pe toate fronturile. Ce este operațiunea „Iron Gate” lansată de SUA

Administrația Trump intenționează să extindă presiunea asupra Teheranului prin supravegherea frontierelor terestre și a Mării Caspice, după ce blocada navală americană a afectat exporturile iraniene prin Strâmtoarea Ormuz.

O nouă încercare a Washingtonului de a pune presiune asupra Teheranului Foto: X@IranObserver0

Președintele american Donald Trump a anunțat intenția de a izola Iranul din toate direcțiile, prin instituirea unei blocade terestre la frontierele țării. Obiectivul declarat este limitarea accesului regimului de la Teheran la bani și armament.

După ce blocada navală americană a restricționat exporturile iraniene prin Strâmtoarea Ormuz, la granițele Iranului cu Pakistanul și Turcia s-au format cozi lungi de camioane, potrivit relatării citate.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a transmis că forțele americane lucrează „non-stop pentru a menține Strâmtoarea Ormuz deschisă transportului comercial”, împiedicând, în același timp, comercializarea petrolului provenit din porturile iraniene. Washingtonul susține că veniturile din aceste exporturi contribuie la finanțarea regimului de la Teheran.

Operațiunea „Iron Gate”

Noua etapă a planului american vizează folosirea informațiilor obținute de serviciile de intelligence pentru a împiedica transportul ilegal de arme și bunuri aflate sub sancțiuni, atât în Iran, cât și în afara țării.

Operațiunea, denumită „Task Force Iron Gate”, urmează să urmărească importurile și exporturile iraniene redirecționate către punctele de trecere terestre.

Printre zonele considerate vulnerabile la contrabandă se numără frontiera Iranului cu Pakistanul, care se întinde pe aproximativ 565 de mile, și cea cu Afganistanul, de aproximativ 572 de mile.

Coordonarea operațiunii va fi asigurată de o echipă restrânsă, cu sediul în Tampa, Florida. Grupul va avea doar 20 de membri, care vor colabora cu agențiile americane de informații pentru a împiedica transportul de sisteme avansate de armament, tehnologii cu utilizare duală, materiale supuse sancțiunilor și venituri obținute ilegal.

Task Force Iron Gate va include atât personal militar, cât și civil. Misiunea sa va viza și rutele de contrabandă din Marea Caspică, aflată la nordul Iranului.

Amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM, a declarat că operațiunea terestră „consolidează succesul blocadei noastre de neclintit împotriva Iranului pe mare”.

Potrivit acestuia, măsurile ar urma să limiteze capacitatea Teheranului de a finanța terorismul, de a reconstrui fabrici de armament și de a-și reface stocurile militare.

Ideea blocadei, atribuită lui Netanyahu

Potrivit publicației The Telegraph, ideea blocării frontierelor terestre ale Iranului ar fi fost avansată inițial de premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Surse citate de ziar au afirmat că grupul de lucru american ar putea colabora cu parteneri locali pentru a identifica și opri activitățile prin care Iranul încearcă să eludeze sancțiunile internaționale.

Planul a fost criticat de presa iraniană. Agenția semioficială Mehr l-a descris drept o nouă încercare a Washingtonului de a pune presiune asupra Teheranului, după eșecul presupus al campaniei militare și al blocadei navale.

„După eșecul campaniei militare, SUA au impus o blocadă navală Iranului, cu scopul de a forța Teheranul să se predea. Acum, după eșecul blocadei navale, încearcă, printr-o acțiune inutilă, să sporească presiunea asupra Teheranului prin restricții terestre”, a transmis agenția.

Trump susține că SUA au „control total”

Anunțul privind operațiunea terestră vine după ce Donald Trump a afirmat, în acest weekend, că Statele Unite dețin „controlul total”, în urma unor noi atacuri cu rachete asupra Iranului.

Forțele americane au lovit vineri un obiectiv iranian de apărare antiaeriană. Potrivit relatării, a fost prima intervenție militară de acest fel de la alegerile intermediare din SUA.

Atacurile au avut loc la câteva ore după ce Washingtonul a anunțat o recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru informații despre secretele nucleare ale Teheranului.

Trump a minimalizat amploarea atacului iranian, descriindu-l drept unul „minor”.

„Au construit un mic sistem antiaerian, iar noi l-am distrus în aproximativ 15 minute, poate cinci”, a declarat președintele american.

El a respins, de asemenea, afirmațiile potrivit cărora Statele Unite ar fi implicate într-un război de amploare în Orientul Mijlociu, insistând: „Nu este un război”.