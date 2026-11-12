Trump îi cere lui JD Vance să ancheteze presupusa corupție a democraților. Ce spune despre pacea cu Iranul

Preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat joi 12 noiembrie, că ţara nu mai are nevoie de un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Iran şi i-a cerut vicepreşedintelui JD Vance să se concentreze pe investigarea „corupţiei” interne.

Foto: AFP

„I-am cerut vicepreşedintelui Vance să îşi concentreze toată atenţia asupra corupţiei şi infracţionalităţii masive care au loc în oraşele şi statele conduse de democraţi din întreaga Americă”, a scris Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social.

Potrivit Agerpres, preşedintele SUA a luat în vizor state precum Minnesota, California, Illinois, dar şi altele, unde democraţii au obţinut victorii zdrobitoare care le vor oferi controlul ambelor camere ale Congresului începând din ianuarie şi le-au permis să recâştige mai multe guverne locale.

Donald Trump a afirmat, fără dovezi, că aceste state „sunt prost administrate şi sunt un dezastru marcat de corupţie” şi a adăugat că bugetul ţării „ar putea fi echilibrat rapid dacă s-ar pune capăt acestei activităţi infracţionale la scară largă”.

„Corupţia curge prin venele conducerii democrate! Nu avem nevoie de un acord cu Iranul, acele vremuri au trecut. Avem banii lor, sute de miliarde de dolari, şi avem strâmtoarea lor!”, a spus el referindu-se la Strâmtoarea Ormuz, prin care traficul a fost întrerupt de Iran ca represalii la atacurile americane.

Vance a publicat pe rețelele sociale un mesaj neobișnuit de critic la adresa celui de-al doilea mandat al lui Trump, după înfrângerea republicanilor la alegerile intermediare. Gestul este interpretat de CNN drept startul neoficial al campaniei prezidențiale din 2028.

Vicepreședintele SUA a fost de acord că mesajul economic al republicanilor „nu a fost suficient de clar în linie dreaptă“, în vreme ce Trump vorbea despre o „epocă de aur“, iar prețurile la benzină și motorină creșteau puternic.

Vance s-a distanțat de Trump în privința războiului cu Iranul și a politicii antiimigrație, susținând că războiul a contribuit la pierderea alegerilor.

Vicepreședintele a pledat pentru încheierea conflictului, reducerea costului vieții și schimbarea abordării față de Israel și migrație. Deși nu l-a criticat direct pe Trump, Vance a susținut o soluție diplomatică și a amintit de negocierile eșuate cu Teheranul pentru încetarea focului.