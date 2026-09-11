De la „am ajutat la curățenie“ la „m-au dus pompierii în brațe“. Poveștile lui Trump despre atentatele de la 11 septembrie

Donald Trump aduce frecvent în discuție 11 septembrie, atacul devastator comis de al-Qaida asupra orașului său natal, New York, cu aproape 25 de ani în urmă. Relatările sale despre acea zi au inclus, în mod repetat, exagerări și afirmații false, inclusiv săptămâna aceasta, când a povestit o întâmplare, în cadrul unui eveniment organizat la Casa Albă pentru comemorarea atacurilor, care pare să nu corespundă adevărului.

Președintele SUA, Donald Trump/FOTO:Profimedia

The Guardian prezintă câteva dintre situațiile în care Trump a denaturat adevărul despre 11 septembrie 2001, începând la scurt timp după atacuri și continuând până în al doilea său mandat prezidențial:

1. Afirmația că atacurile au făcut din clădirea sa cea mai înaltă din sudul Manhattanului

La scurt timp după prăbușirea Turnurilor Gemene, Trump a declarat, într-un interviu telefonic acordat unui post local de televiziune, că distrugerea World Trade Center a făcut ca imobilul său de la 40 Wall Street să devină cea mai înaltă clădire din zona centrală a Manhattanului.

„40 Wall Street era de fapt a doua cea mai înaltă clădire din centrul Manhattanului”, spunea Trump. „Iar acum este cea mai înaltă.”

Afirmația nu era corectă.

Clădirea 70 Pine Street, aflată la o distanță de doar o stradă, era mai înaltă decât 40 Wall Street și păstra acest statut după prăbușirea World Trade Center.

2. Trump a susținut că a ajutat la îndepărtarea molozului

Trump a afirmat în repetate rânduri că a contribuit la operațiunile de recuperare de la locul atacurilor.

În timpul campaniei prezidențiale din 2016, el declara: „Toți cei care au ajutat la curățarea molozului, și eu am fost acolo, am privit și am ajutat puțin”.

Trump făcuse o afirmație similară și la scurt timp după atacuri, când spunea unui post german de televiziune că sute de oameni urmau să participe la operațiunile de curățare.

În 2019, PolitiFact a discutat cu un comandant de batalion din cadrul Departamentului de Pompieri din New York. Acesta a declarat că nu își amintea ca Trump să fi trimis muncitori la locul dezastrului.

Prin urmare, afirmația președintelui privind implicarea sa directă în operațiunile de curățare nu este susținută de dovezi publice.

3. Afirmația că mii de musulmani au sărbătorit atacurile

În timpul primei sale campanii pentru Casa Albă, în 2016, Trump a repetat o poveste potrivit căreia „mii și mii” de musulmani americani ar fi sărbătorit atacurile de la 11 septembrie în Jersey City, New Jersey.

Afirmația a fost verificată în repetate rânduri de organizații de fact-checking, însă nu au fost găsite dovezi care să o susțină.

În ciuda acestor verificări, Trump a continuat să evoce episodul în discursurile sale.

4. Un videoclip înșelător despre Ilhan Omar

În septembrie 2019, Trump a distribuit pe platforma X un videoclip despre care susținea că o arată pe politiciana democrată Ilhan Omar dansând la aniversarea atacurilor de la 11 septembrie.

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Trump a prezentat-o pe Omar, prima americancă de origine somaleză aleasă în Congres, drept „noua față a Partidului Democrat”.

Verificările ulterioare au arătat că imaginile fuseseră scoase din context.

Potrivit CBS News, Omar dansase la un eveniment organizat de Congressional Black Caucus, însă reuniunea nu avusese loc pe 11 septembrie.

5. Trump a susținut că a „prevăzut” atacurile

În cartea sa din anul 2000, The America We Deserve, Trump îl menționa pe Osama bin Laden într-o listă de amenințări și crize cu care Statele Unite se confruntau.

Bin Laden era deja cunoscut publicului american la acea vreme. Rețeaua sa, al-Qaida, organizase în 1998 atentatele cu bombă împotriva ambasadelor SUA din Kenya și Tanzania.

În 2018, Trump a susținut însă pe X că Statele Unite „ar fi trebuit să-l captureze pe Osama bin Laden cu mult înainte să o facă” și a adăugat că îl menționase în cartea sa „chiar înainte de atacul asupra World Trade Center”.

Faptul că Trump îl menționase pe bin Laden într-o carte publicată înainte de 11 septembrie nu înseamnă că a prevăzut atacurile sau că a avertizat în mod specific asupra unui asemenea atentat.

6. Relatarea despre pompierii care l-ar fi evacuat

Cea mai recentă controversă a apărut marți, 8 septembrie, în timpul unei ceremonii organizate în apropierea Casei Albe pentru a-i omagia pe angajații serviciilor de urgență care au intervenit după atacuri.

Trump a povestit că, la scurt timp după atentate, s-ar fi deplasat împreună cu un grup de muncitori în sudul Manhattanului. Potrivit versiunii sale, doi pompieri l-ar fi ridicat și l-ar fi scos din zonă, temându-se că o clădire din apropiere, One Liberty Plaza, s-ar putea prăbuși.

„Doi pompieri, doi tipi mari și puternici, iar eu nu sunt tocmai cel mai mic om din lume, m-au prins de sub brațe și mi-au spus: Trebuie să ieși de aici”, a relatat Trump.

El a spus că pompierii l-ar fi ridicat și ar fi fugit cu el, în timp ce se temea că imobilul urma să se prăbușească.

Potrivit PolitiFact, Trump a mai relatat o versiune similară a acestei povești, inclusiv într-un interviu difuzat de Fox News la începutul acestei săptămâni.

Existau, într-adevăr, îngrijorări privind stabilitatea clădirii One Liberty Plaza, iar cel puțin o clădire din apropiere a fost evacuată în ziua de după atacuri.

Nu există însă dovezi că Trump se afla acolo în acel moment sau că muncitorii despre care vorbește au participat la operațiunile de la fața locului.

Astfel, și această relatare a președintelui american rămâne nesusținută de dovezi disponibile public.