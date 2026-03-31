Lovitură pentru Washington: Italia a refuzat accesul bombardierelor SUA la baza strategică din Sicilia, deși avioanele erau deja în aer

Autoritățile italiene au refuzat solicitarea Statelor Unite de a utiliza baza aeriană de la Sigonella, una dintre cele mai importante instalații strategice folosite de forțele americane și NATO în regiunea Mediteranei.

Informația a fost publicată marți, 31 martie, de publicația italiană Corriere della Sera.

Decizia a fost luată în regim de urgență, după ce șeful Statului Major al Apărării, Luciano Portolano, l-a contactat pe ministrul Apărării, Guido Crosetto, pentru a-l informa despre situația apărută și pentru a stabili o poziție oficială.

Potrivit surselor militare, Statul Major al Forțelor Aeriene italiene a semnalat că mai multe bombardiere americane aveau în plan să aterizeze la Sigonella înainte de a-și continua misiunea spre Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, autoritățile italiene nu fuseseră consultate, iar nicio autorizație nu fusese solicitată. Planul de zbor a fost comunicat abia în momentul în care avioanele erau deja în aer.

Verificările inițiale au arătat că aceste zboruri nu erau operațiuni logistice normale și, prin urmare, nu erau acoperite de tratatele existente cu Italia.

În Parlament, Crosetto a subliniat: „Ne angajăm să promovăm în Parlament orice operațiune care nu este acoperită de tratate și, prin urmare, necesită autorizare”.

Șeful Statului Major al Apărării, Luciano Portolano, mandatat direct de ministru, a informat Comandamentul SUA că avioanele nu puteau ateriza la Sigonella, impunând astfel interdicția.

Oficialii italieni au precizat că aeronavele în cauză aveau codul de „avertisment” și nu puteau ateriza decât în cazuri de urgență.

Decizia a fost luată pentru a evita o criză diplomatică, amintind de incidentul similar din 1985, când Italia, aflată sub guvernul Bettino Craxi, refuzase o solicitare americană în timpul președinției Ronald Reagan, precizează publicația citată.