 Cum a aflat politicianul care a cucerit Texasul că suferă de o boală incurabilă în timpul campaniei electorale. „Am avut noroc că am supraviețuit” | adevarul.ro
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Cum a aflat politicianul care a cucerit Texasul că suferă de o boală incurabilă în timpul campaniei electorale. „Am avut noroc că am supraviețuit”

Alegeri intermediare SUA 2026
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Cel mai nou senator american din Texas, James Talarico, a povestit cum o experiență din timpul campaniei electorale s-a transformat într-o urgență medicală care i-a pus viața în pericol și a dus la diagnosticarea cu diabet de tip 1, o boală cronică pentru care nu există încă un tratament curativ.

Senatorul american din Texas, James Talarico
Senatorul american din Texas, James Talarico Foto: FB

„Am avut noroc că am supraviețuit. Asistentele și medicii din comitatul Williamson mi-au salvat viața”, a declarat James Talarico în cadrul unei recente dezbateri organizate de CNN și Jubilee.

Politicianul și-a amintit că, în 2018, când candida pentru prima dată la un loc în Camera Reprezentanților din Texas, a decis să parcurgă pe jos întreaga circumscripție electorală în care candida.

„Am hotărât să merg pe jos de-a lungul întregului meu district legislativ. Era un traseu de 25 de mile (aproximativ 40 de kilometri), pe care l-am parcurs într-o singură zi, în căldura din Texas. Pe drum, am organizat și trei întâlniri cu alegătorii”, a povestit el.

Talarico a spus că nu avea motive să creadă că efortul fizic îi va pune probleme. Obișnuia să facă drumeții în Parcul Național Big Bend în fiecare an, iar traseul din campanie era relativ plat.

La jumătatea drumului, însă, a început să se simtă obosit și să aibă grețuri. A vomitat de câteva ori, dar a reușit să ducă la capăt traseul. Când a ajuns acasă, a pus starea de rău pe seama deshidratării și a crezut că are nevoie doar de o noapte bună de somn.

În realitate, situația era mult mai gravă. Politicianul nu s-a mai trezit timp de 36 de ore, iar familia sa a decis să îl ducă la camera de gardă. Medicii i-au verificat glicemia, iar rezultatul a fost șocant: 900 mg/dL, în condițiile în care valoarea normală a glicemiei măsurate după repaus alimentar este sub 100 mg/dL.

„Eram în stare de cetoacidoză diabetică, o afecțiune care duce la comă și moarte în lipsa insulinei. Am fost diagnosticat pe loc cu diabet de tip 1. Am avut noroc că am supraviețuit”, a relatat James Talarico, potrivit nypost.

Ce este diabetul de tip 1 și de ce poate deveni periculos

Diabetul este o boală în care organismul nu produce suficientă insulină sau nu o poate utiliza corespunzător. În consecință, glucoza se acumulează în sânge, în loc să pătrundă în celule, unde este folosită pentru producerea energiei.

În timp, nivelul ridicat al glicemiei poate afecta vasele de sânge și nervii, provocând complicații precum bolile cardiovasculare, afecțiunile renale, pierderea vederii sau deteriorarea nervilor.

Diabetul de tip 2 este mai frecvent la adulți și este asociat cu mai mulți factori, inclusiv stilul de viață. În schimb, diabetul de tip 1 apare de regulă în copilărie sau adolescență, deși poate fi diagnosticat și la vârsta adultă. Până în urmă cu aproximativ un deceniu, era cunoscut și sub denumirea de diabet juvenil.

Una dintre cele mai grave complicații ale bolii este cetoacidoza diabetică (DKA), o urgență medicală care poate pune viața în pericol și care reprezintă, uneori, primul semn al existenței diabetului.

Aceasta apare atunci când organismul nu poate utiliza glucoza pentru a obține energie și începe să descompună grăsimile. În acest proces se formează cetone, substanțe chimice acide care se acumulează în sânge.

Deși diabetul nu are în prezent un tratament care să îl vindece definitiv, este considerat o boală cronică ce poate fi ținută sub control. Pacienții trebuie să își monitorizeze glicemia și să utilizeze tratamente precum insulina, alături de măsuri privind alimentația și activitatea fizică.

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