 Nepoata lui Robert F. Kennedy a murit la 42 de ani. Kyle Kennedy trăia cu o paralizie severă de șase ani | adevarul.ro
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Adrian Cozma, vicepreședintele Camerei Deputaților, invitat la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00

Nepoata lui Robert F. Kennedy a murit la 42 de ani. Kyle Kennedy trăia cu o paralizie severă de șase ani

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Kyle Kennedy, nepoata fostului senator american Robert F. Kennedy și a lui Ethel Kennedy, a murit la vârsta de 42 de ani. Fiica lui Michael Kennedy a fost găsită moartă pe 21 septembrie, la locuința sa din Westwood, Massachusetts, potrivit necrologului publicat în memoria sa. Anunțul morții a fost făcut după o lună. Cauza nu a fost încă stabilită, au precizat autoritățile locale pentru revista People.

Nepoata fostului senator american Robert F. Kennedy a murit la 42 de ani.
Nepoata fostului senator american Robert F. Kennedy a murit la 42 de ani. Foto: X

Născută pe 6 iulie 1984, la Washington, Kyle Kennedy era unul dintre cei 34 de nepoți ai lui Robert F. Kennedy și Ethel Kennedy.

Tatăl său, Michael Kennedy, a murit în 1997, iar mama sa este Victoria Denise Gifford, fiica fostului jucător de fotbal american Frank Gifford și a lui Maxine Avis Ewart.

Kyle și-a dedicat cariera educației timpurii și reformei sistemului de învățământ, cu accent pe sprijinirea copiilor din comunități defavorizate și a persoanelor cu dizabilități. După absolvirea Universității Georgetown, unde a studiat istoria, a obținut un master în educație timpurie la Universitatea Pace și un al doilea master în politici și management educațional la Harvard.

Cariera sa a început la New York, unde a lucrat ca profesoară în cadrul programului Teach For America.

A rămas paralizată după o leziune gravă a coloanei vertebrale

Viața lui Kyle Kennedy s-a schimbat în 2020, când a suferit o leziune gravă a coloanei vertebrale, în urma căreia a rămas paralizată. Ulterior, a devenit o susținătoare activă a drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Printre demersurile sale s-a numărat și participarea la o audiere organizată la sediul legislativului statului Massachusetts, unde a depus mărturie despre discriminarea cu care se confruntă persoanele cu dizabilități în sistemul medical.

Viața personală

În august 2012, Kyle Kennedy s-a căsătorit cu Liam Kerr, la Boston. Cei doi au avut împreună trei copii. Primii au fost gemenii Conor și Josie, însă fetița a murit la câteva zile după naștere. Ulterior, cuplul a avut un al doilea băiat, Declan.

Kyle Kennedy lasă în urmă doi fii, Conor, în vârstă de 12 ani, și Declan, de 10 ani, precum și mama sa, fratele Michael, sora Rory și mai mulți nepoți.

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