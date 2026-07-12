Senatorul american Lindsey Graham a murit la 71 de ani după o boală fulgerătoare. A una dintre cele mai influente voci republicane în domeniul politicii externe și al apărării

Senatorul republican de Carolina de Sud, Lindsey Graham, a murit în seara zilei de sâmbătă, 11 iulie, la vârsta de 71 de ani, în urma unei „boli scurte și subite”, potrivit unui comunicat al biroului său.

„În seara zilei de sâmbătă, 11 iulie, senatorul american Lindsey Graham a decedat în urma unei boli scurte și subite. Familia senatorului Graham apreciază rugăciunile în aceste momente și solicită intimitate în această perioadă incredibil de dificilă”, se arată în comunicat.

Graham, colonel în rezervă al Forțelor Aeriene și foarte implicat în politica externă, a servit în Senat din 2003. Decesul său subit vine la doar câteva zile după o vizită în Ucraina, unde a vizitat fabrica de producție de drone SkyFall și a pledat pentru o cooperare mai profundă în domeniul apărării dintre SUA și Ucraina.

Lindsey Graham ocupa funcția de senator din 2003 și, potrivit informațiilor prezentate, se pregătea să candideze pentru un nou mandat la alegerile din 2026.

Graham a fost una dintre cele mai influente voci republicane în domeniul politicii externe și al apărării. Fost colonel în Rezerva Forțelor Aeriene ale SUA și jurist militar, acesta a fost cunoscut pentru susținerea unei politici externe ferme, inclusiv pentru sprijinul acordat ajutorului militar destinat Ucrainei.

Moștenirea politică a lui Graham este legată de relația sa complexă cu președintele Donald Trump. În timpul alegerilor primare prezidențiale republicane din 2016, Graham a candidat împotriva lui Trump și a fost unul dintre cei mai acerbi critici ai acestuia.

Totuși, după alegerea lui Trump, Graham a trecut printr-o evoluție politică dramatică, transformându-se într-unul dintre cei mai loiali și eficienți apărători ai președintelui din Senat.

Alianța lor a rămas puternică în ciclul electoral actual. În martie 2025, Trump a susținut cu entuziasm campania de realegere a lui Graham.

„Lindsey mi-a fost un prieten minunat și a fost mereu acolo când am avut nevoie de el”, a scris Trump la acea vreme, lăudând munca lui Graham în cadrul Comisiei pentru Buget a Senatului și angajamentul său față de securizarea frontierei și sprijinirea armatei.