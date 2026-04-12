Duminică, 12 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Boala care ar putea tripla riscul de demență. Ce efecte are asupra creierului, conform unui nou studiu

Un studiu amplu atrage atenția asupra legăturii dintre diabetul de tip 1 și demență, sugerând că persoanele afectate de această boală au un risc de aproape trei ori mai mare de a dezvolta tulburări cognitive, comparativ cu cele fără diabet.

Specialiștii explică această legătură prin mai mulți factori. FOTO: Shutterstock

Cercetarea, realizată pe un eșantion de 283.772 de persoane, arată că 2,6% dintre pacienții cu diabet de tip 1 au dezvoltat demență, față de doar 0,6% în rândul celor fără această afecțiune. Chiar și după ajustarea în funcție de factori precum vârsta sau nivelul de educație, riscul rămâne semnificativ mai ridicat. O tendință similară este observată și în cazul diabetului de tip 2, unde riscul de demență este aproximativ dublu, conform The Independent. 

De ce crește riscul

Specialiștii explică această legătură prin mai mulți factori. În cazul diabetului de tip 1, boala apare de obicei la vârste fragede, ceea ce înseamnă o expunere mai lungă la efectele glicemiei asupra organismului.

Fluctuațiile mari ale glicemiei, în special episoadele de hipoglicemie, pot afecta direct creierul. Scăderile bruște ale zahărului din sânge pun presiune pe celulele nervoase, iar creșterile rapide ulterioare pot agrava deteriorarea acestora, în special în zone esențiale pentru memorie, precum hipocampul.

Un alt element important este rolul insulinei. Aceasta este descompusă de o enzimă care, în mod normal, ajută și la eliminarea beta-amiloidului – o proteină asociată cu boala Alzheimer. Când nivelul de insulină este ridicat, enzima este „ocupată”, iar beta-amiloidul se poate acumula în creier, formând plăci care afectează funcțiile cognitive.

În plus, diabetul afectează vasele de sânge, crescând riscul de demență vasculară, o formă cauzată de circulația deficitară la nivel cerebral.

Rezultate confirmate și de alte studii

Concluziile sunt în linie cu cercetări anterioare, inclusiv un studiu realizat în Suedia, care a indicat un risc dublu de demență la pacienții cu diabet de tip 1, pe o perioadă de urmărire mai lungă, de 14 ani.

Există și vești bune

Deși datele sunt îngrijorătoare, experții spun că riscurile pot fi reduse. Controlul glicemiei, tratamentele moderne și stilul de viață joacă un rol esențial.

Unele medicamente, precum Metformin, utilizat frecvent în diabetul de tip 2, ar putea reduce riscul de demență cu peste 10%, fiind studiat inclusiv pentru efectele sale asupra persoanelor fără diabet.

De asemenea, activitatea fizică are un impact major. Studiile arată că aproximativ 30 de minute de exerciții fizice pe săptămână pot reduce riscul de demență cu circa 40%, iar un nivel mai ridicat de activitate poate scădea riscul chiar și cu până la 70%.

