Donald Trump în căutare de aliați

Cu spatele la zid, și-a recăpătat memoria. Confruntat cu China, care l-a făcut să cedeze în privința taxelor vamale amenințând că va interzice exportul de metale rare către Statele Unite, Donald Trump și-a amintit brusc că are aliați pe care ieri îi numea „occidentali”.

La încheierea unei reuniuni a G7, ministrul său al energiei a convenit cu miniștrii japonez, canadian, francez, german, britanic și italian asupra creării, vinerea trecută, la Toronto, a unei Alianțe pentru producția de minerale critice. Chiar dacă numele său nu este menționat, scopul este acela de a sparge monopolul pe care China și l-a asigurat prin extragerea a 60% din aceste minerale și, mai ales, prin rafinarea a 90% din producția mondială.

Investițiile necesare sunt considerabile. Va fi nevoie de ani de zile pentru ca țările G7 să recupereze timpul pierdut, dar esențial este că raportul de forțe instaurat de Xi Jinping a deschis ochii celui care încă spunea, pe 27 februarie: „Uniunea Europeană a fost creată pentru a înșela Statele Unite”. Nu numai că Donald Trump uita atunci că unitatea europeană avusese un dublu obiectiv, încurajat de Washington, acela de a pune capăt secolelor de război și de a organiza un front comun împotriva URSS, dar de atunci a făcut totul pentru a dăuna Uniunii și a încerca să se apropie de Kremlin.

Nu a fost vorba doar de impunerea de taxe vamale asupra produselor europene. A fost și umilirea lui Volodymyr Zelenski în Biroul Oval, discursul vicepreședintelui Vance la München, în care acuza Europa de toate relele, voința afișată de a anexa Groenlanda, acordul de pace propus lui Putin peste capul ucrainenilor și sprijinul politic atât de militant și constant acordat extremei drepte europene, în special Alternative für Deutschland.

Lista nu este exhaustivă și întreaga întrebare este dacă Toronto marchează un punct de cotitură sau este doar excepția care confirmă regula.

Pe de o parte, Donald Trump are toate motivele să prefere să existe 27 de Europe în loc de una singură. Cu cei 450 de milioane de locuitori, puterea sa de cumpărare, bogăția și universitățile sale, Uniunea este, într-adevăr, cel mai serios concurent economic al Statelor Unite. Dacă va reuși să-și mențină sprijinul pentru Ucraina și să-și concretizeze proiectul de apărare comună, va deveni și un concurent strategic, și asta nu este tot. Cu nivelul său de protecție socială și de redistribuire fiscală, este, de asemenea, un model socio-politic pe care acest președinte și prietenii săi vor să-l distrugă, deoarece, în ochii lor, este un exemplu pe care lumea nu trebuie să-l urmeze.

Pe de altă parte, Donald Trump tocmai a descoperit că Vladimir Putin poate disprețui mâna pe care i-o întinde și, mai rău, că Xi Jinping poate relativiza puterea absolută a Statelor Unite în fața lumii. Cu cât vor trece lunile, cu atât Donald Trump va trebui să înțeleagă că Statele Unite se confruntă cu o China care intenționează să ia, cu sprijinul Rusiei, o revanșă istorică asupra Occidentului euro-american. Cu alte cuvinte, nu se anunță o bătălie minoră și, cu un front intern pe care nu încetează să-l divizeze, Donald Trump ar putea simți în curând o mare singurătate, pentru că cine va dori să se alăture lui în această bătălie inevitabil costisitoare și dificilă?

După ce a maltratat atât de brutal Canada, Mexic și Brazilia, a stârnit atâtea îngrijorări în Asia și a trădat atât de profund europenii încercând să se înțeleagă pe la spatele lor cu Kremlinul, Donald Trump va avea multe persoane de liniștit pentru a găsi sprijinul de care va avea nevoie. Va trebui să facă să se uite că, în gura lui, mexicanii erau răul absolut și Canada era destinată anexării. Va trebui, mai ales, să împartă cu europenii povara ajutorului acordat Ucrainei și să accepte că creșterea cheltuielilor militare ale acestora nu va profita companiilor americane, ci celor europene.