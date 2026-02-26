Fost pilot american de F-35, acuzat de conspirație pentru instruirea armatei chineze

Un fost pilot de vânătoare al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, cu peste două decenii de experiență în sisteme de livrare a armelor nucleare și pe aeronave avansate, inclusiv F-35, a fost arestat și pus sub acuzare pentru că ar fi conspirat să ofere instruire militară Chinei, relatează CNN.

Gerald Eddie Brown Jr., în vârstă de 65 de ani, a fost reținut miercuri în Jeffersonville, statul Indiana. Potrivit unui comunicat al Biroului Procurorului SUA pentru Districtul Columbia, el este acuzat că a încălcat Legea privind controlul exportului de armament, furnizând instruire piloților din cadrul Forțelor Aeriene ale Armatei Populare de Eliberare a Chinei (PLAAF).

Autoritățile americane susțin că oferirea de instruire militară unor state considerate adversare reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității naționale.

Cariera militară

Înainte de a se retrage, în 1996, cu gradul de maior, Brown a servit timp de 24 de ani în Forțele Aeriene ale SUA. Conform procurorilor, el a comandat unități sensibile responsabile de sisteme de livrare a armelor nucleare, a condus misiuni de luptă și a fost instructor pe mai multe tipuri de aeronave de vânătoare și atac.

A pilotat aparate variind de la F-4 Phantom, utilizat în perioada războiului din Vietnam, până la modele mai moderne precum F-15 și F-16.

După retragerea din armată, Brown a zburat pe aeronave cargo comerciale, iar ulterior a lucrat pentru doi contractori americani din domeniul apărării, unde a fost instructor pe simulatoare de zbor pentru piloți americani care operau F-35 și A-10.

F-35, produs de Lockheed Martin, este unul dintre cele mai avansate avioane de luptă ale Statelor Unite. Aproximativ 600 de aparate se aflau în serviciu la începutul acestui an în cadrul Forțelor Aeriene, Marinei și Corpului Pușcașilor Marini, iar peste 1.600 sunt comandate, potrivit datelor FlightGlobal. Alte 19 state aliate și partenere participă la program.

Aeronava este considerată un element central al flotelor occidentale pentru deceniile următoare.

Acuzațiile

Procurorii afirmă că Brown ar fi petrecut mai mult de doi ani în China, instruind piloți militari. El ar fi călătorit acolo în decembrie 2023 și ar fi rămas până la începutul acestei luni.

În prima zi petrecută în Republica Populară Chineză, susțin autoritățile, Brown ar fi răspuns timp de trei ore la întrebări despre Forțele Aeriene ale SUA, iar a doua zi ar fi susținut o prezentare despre propria sa experiență pentru PLAAF. Ulterior, ar fi continuat instruirea piloților chinezi.

Un oficial FBI a declarat că presupusa trădare ar fi putut expune tactici militare sensibile, punând în pericol securitatea SUA și a aliaților săi.

Analiști în domeniul aviației spun că interesul Chinei ar fi putut viza atât sistemele de livrare a armelor nucleare, cât și tacticile utilizate de piloții de F-35 pentru a evita detectarea în misiuni de atac sau apărare aeriană.

Alți experți subliniază însă că, în calitate de instructor pe simulator, Brown ar fi putut preda doar elemente de bază, precum decolări, aterizări sau zbor instrumental. Chiar și aceste informații ar putea oferi indicii valoroase despre modul de operare al piloților americani, spun specialiștii.

Legături anterioare

Potrivit procurorilor, Brown ar fi intrat în contact cu oficiali chinezi prin intermediul unui co-conspirator aflat în legătură cu Su Bin, un cetățean chinez condamnat în 2016 în SUA pentru conspirație în vederea obținerii ilegale de date militare sensibile, inclusiv informații legate de programele F-22 și F-35.

Brown nu este primul fost pilot american acuzat că ar fi ajutat la instruirea militarilor chinezi. În 2017, un fost pilot al Marinei SUA, Daniel Duggan, a fost pus sub acuzare pentru presupusa încălcare a aceleiași legi, fiind suspectat că a oferit instruire privind operațiuni pe portavioane. Duggan, arestat în Australia în 2022, contestă acuzațiile și susține că a instruit doar piloți civili.

Întrebată despre cazul Brown, o purtătoare de cuvânt a Ministerului chinez de Externe a declarat că nu este la curent cu situația și a refuzat să comenteze.

Cazul urmează să fie judecat în Statele Unite. Dacă va fi găsit vinovat, Brown riscă o pedeapsă semnificativă, într-un dosar care readuce în prim-plan preocupările Washingtonului legate de transferul de expertiză militară către China.