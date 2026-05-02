search
Sâmbătă, 2 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ucrainenii au lovit avioane de vânătoare ale Rusiei în Munții Ural. Atacul, confirmat în imagini prin satelit

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Drone ucrainene au lovit aeronave militare rusești, inclusiv avioane de vânătoare stealth Su-57 și un bombardier Su-34, la baza aeriană Șagol din regiunea Celiabinsk, în Munții Ural, potrivit Statului Major General al Ucrainei. Atacul, confirmat pe 1 mai, a fost efectuat de Forțele Sistemelor fără Pilot ale Ucrainei, relatează Euromaidan Press.

Conform comandantulului forțelor ucrainene de drone, Robert „Madiar” Brovdi, patru aeronave au fost avariate: două Su-57, un Su-34 și un avion Sukhoi de tip neidentificat. El a precizat că cel puțin trei drone au lovit direct aeronave staționate ale căror costuri au fost estimate la între 100 și 120 de milioane de dolari, în cazul unui Su-57, respectiv între 35 și 50 de milioane de dolari, în cazul unui Su-34.

Atacul a avut loc pe 25 aprilie, țintele fiind situate la aproximativ 1.700 de kilometri de granița Ucrainei. Operațiunea face parte din strategia Kievului de a reduce capacitatea Rusiei de a lansa atacuri asupra infrastructurii civile ucrainene.

Imagini satelitare publicate de canalul de Telegram Exilenova+ confirmă impactul atacului și arată relocarea aeronavelor după atac. O comparație între imagini realizate pe 17 și 26 aprilie evidențiază zona afectată de pe platforma bazei, precum și activități ale echipajelor ruse ce curăță locul unde a avut loc atacul. Două avioane Su-57 și un Su-34 au fost mutate din pozițiile inițiale, un tipar asociat de regulă cu evaluarea pagubelor și lucrări de recuperare.

Rusia are în serviciu mai puțin de 30 de avioane Su-57, model pe care Rusia îl promovează ca fiind de generația a cincea și pe care l-a introdus oficial în decembrie 2020. Avionul este produs la uzina KnAAZ din Komsomolsk-pe-Amur, al cărei lanț de aprovizionare a fost deja afectat anterior de atacuri ucrainene; în septembrie 2025, rachete de croazieră Flamingo au lovit fabrica Skif-M din Belgorod, furnizor de componente pentru aeronave Suhoi.

Ucraina a vizat pentru prima dată avioane Su-57 în iunie 2024, la baza aeriană Akhtubinsk din regiunea Astrahan, situată la aproximativ 600 km de linia frontului. Două aparate au fost avariate în acel atac, potrivit serviciilor ucrainene de informații. Ulterior, Rusia ar fi evitat utilizarea acestor avioane în operațiuni directe deasupra Ucrainei, renunțând inclusiv la planurile de a le folosi în scopuri de promovare pentru export.

În paralel, Ucraina își extinde constant capacitățile de atac cu drone cu rază lungă, orașul Ekaterinburg fiind lovit pentru prima dată în aceeași zi în care a avut loc operațiunea de la Șagol.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
digi24.ro
image
Oana Gheorghiu își cere „scuze” după ce le-a cerut parlamentarilor pe e-mail să voteze după conștiință: Mi-am permis aroganța
stirileprotv.ro
image
Apocalipsa după Ilie Bolojan. Ce s-a ales de promisiunile premierului pentru bunăstarea românilor și cum a ajuns în situația de a fi demis prin moțiune de cenzură
gandul.ro
image
Cozi la Delfinariul din Mamaia în minivacanța de 1 Mai. Cât plătesc turiștii pentru un bilet
mediafax.ro
image
Cine sunt cei șapte jucători de la FCSB care pleacă în vară. Radunovic și alte nume grele, pe lista neagră a lui Gigi Becali
fanatik.ro
image
Cazul din Mureș în care „procurorul a trecut de partea agresorului”. Violența, înregistrată în cursul apelului la 112: „Te mai dau o dată de perete”
libertatea.ro
image
O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu și terenul de sub ea. Ce trebuie să facă viitorii proprietari
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Radu Naum a rămas fără cuvinte când a aflat ce a mâncat Ilie Dumitrescu de 1 Mai: ”Mai bine nu ziceai! Îi jignești pe oameni”
digisport.ro
image
Avertisment: Plecări masive din instituțiile de apărare și ordine publică, după aprobarea de către Guvern a proiectului privind limitarea cumulului pensie-salariu
stiripesurse.ro
image
Povestea de succes a familiei din Bihor care produce „aur lichid”. Ferma deschisă cu un buget mic, care aduce profit în viteză
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Cum arată cea mai mare seră de căpșuni din vestul țării. Investiție de 2 milioane de euro
observatornews.ro
image
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: 'Boschetar, n-are casă'
cancan.ro
image
Casa de Pensii ignoră o decizie a Înaltei Curți care ar crește sute de mii de pensii. Cine e păgubit?
newsweek.ro
image
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
prosport.ro
image
Un sat întreg din Europa, scos la vânzare. Are hotel cu spa, restaurante, bar și biserică, însă nimeni nu locuiește aici
playtech.ro
image
Cine sunt cei șapte jucători de la FCSB care pleacă în vară. Radunovic și alte nume grele, pe lista neagră a lui Gigi Becali
fanatik.ro
image
Inflație de 20% până la finalul anului, dacă moțiunea trece: „Mi-e teamă că un euro poate ajunge la 6 lei destul de repede”. Sfatul unui economist pentru PSD
ziare.com
image
”NU” pentru Real Madrid: Jurgen Klopp și-a ales următoarea echipă și se pregătește o lovitură de proporții
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
Momentele de marketing politic ale lui George Simion ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Şocul momentului, Ilie Bolojan a făcut anunţul la Suceava
romaniatv.net
image
Bogdan Căplescu, fostul soț al lui Karmen Minune, dezminte că se află în vizorul DIICOT: Nu am fost prins, ci eu le am arătat unor polițiști 2 pastile de xanax pentru care aveam și rețetă FOTO
mediaflux.ro
image
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
gsp.ro
image
Nașul lui Sorin Grindeanu, consultant discret într-o companie de stat. Legături de familie și controverse în jurul Hidroelectrica
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Tortul regal de acum 105 ani, readus la viață: rețeta cu fistic a Principelui Nicolae
click.ro
image
Test de personalitate: alege un scaun și descoperă-ți instinctele sociale ascunse
click.ro
image
Realitatea dură din Bulgaria după trecerea la moneda euro: „Prețurile sunt ca în Germania, nu și salariile. Acum ai nevoie de două slujbe”
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
digital art style yoga illustration jpg
Luna Plină din 1 mai 2026 dă totul peste cap! Zodiile, în fața unor schimbări inevitabile
clickpentrufemei.ro
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania (© Facebook / Consiliul Județean Sibiu)
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania, restaurată cu studenți din șapte țări / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ilinca Vandici are o vilă spectaculoasă! Imagini rare din casa de lux și dressingul care rivalizează cu cele ale vedetelor de la Hollywood
image
Tortul regal de acum 105 ani, readus la viață: rețeta cu fistic a Principelui Nicolae

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Meghan Markle, duelul eleganței, formei fizice și-al ridurilor. Cine sfidează mai grațios trecerea timpului?

Click! Pentru femei

image
Ce l-a rugat Rita Wilson pe soțul ei, Tom Hanks, să facă în caz că ea murea de cancer

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață