Ucrainenii au lovit avioane de vânătoare ale Rusiei în Munții Ural. Atacul, confirmat în imagini prin satelit

Drone ucrainene au lovit aeronave militare rusești, inclusiv avioane de vânătoare stealth Su-57 și un bombardier Su-34, la baza aeriană Șagol din regiunea Celiabinsk, în Munții Ural, potrivit Statului Major General al Ucrainei. Atacul, confirmat pe 1 mai, a fost efectuat de Forțele Sistemelor fără Pilot ale Ucrainei, relatează Euromaidan Press.

Conform comandantulului forțelor ucrainene de drone, Robert „Madiar” Brovdi, patru aeronave au fost avariate: două Su-57, un Su-34 și un avion Sukhoi de tip neidentificat. El a precizat că cel puțin trei drone au lovit direct aeronave staționate ale căror costuri au fost estimate la între 100 și 120 de milioane de dolari, în cazul unui Su-57, respectiv între 35 și 50 de milioane de dolari, în cazul unui Su-34.

Atacul a avut loc pe 25 aprilie, țintele fiind situate la aproximativ 1.700 de kilometri de granița Ucrainei. Operațiunea face parte din strategia Kievului de a reduce capacitatea Rusiei de a lansa atacuri asupra infrastructurii civile ucrainene.

Imagini satelitare publicate de canalul de Telegram Exilenova+ confirmă impactul atacului și arată relocarea aeronavelor după atac. O comparație între imagini realizate pe 17 și 26 aprilie evidențiază zona afectată de pe platforma bazei, precum și activități ale echipajelor ruse ce curăță locul unde a avut loc atacul. Două avioane Su-57 și un Su-34 au fost mutate din pozițiile inițiale, un tipar asociat de regulă cu evaluarea pagubelor și lucrări de recuperare.

Rusia are în serviciu mai puțin de 30 de avioane Su-57, model pe care Rusia îl promovează ca fiind de generația a cincea și pe care l-a introdus oficial în decembrie 2020. Avionul este produs la uzina KnAAZ din Komsomolsk-pe-Amur, al cărei lanț de aprovizionare a fost deja afectat anterior de atacuri ucrainene; în septembrie 2025, rachete de croazieră Flamingo au lovit fabrica Skif-M din Belgorod, furnizor de componente pentru aeronave Suhoi.

Ucraina a vizat pentru prima dată avioane Su-57 în iunie 2024, la baza aeriană Akhtubinsk din regiunea Astrahan, situată la aproximativ 600 km de linia frontului. Două aparate au fost avariate în acel atac, potrivit serviciilor ucrainene de informații. Ulterior, Rusia ar fi evitat utilizarea acestor avioane în operațiuni directe deasupra Ucrainei, renunțând inclusiv la planurile de a le folosi în scopuri de promovare pentru export.

În paralel, Ucraina își extinde constant capacitățile de atac cu drone cu rază lungă, orașul Ekaterinburg fiind lovit pentru prima dată în aceeași zi în care a avut loc operațiunea de la Șagol.