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Video Accident la o bază aeriană din California. Un bombardier B-52 s-a prăbușit la scurt timp după decolare

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Un bombardier B-52 s-a prăbușit luni dimineață, la scurt timp după decolare, la o bază a Forțelor Aeriene ale SUA din deșertul Mojave, California, au anunțat oficialii americani.

Bombardierul B-52 s-a prăbușit la scurt timp după decolare FOTO X / @theinformant_x
Bombardierul B-52 s-a prăbușit la scurt timp după decolare FOTO X / @theinformant_x

Echipele de intervenție au fost mobilizate după ce aeronava s-a prăbușit în jurul orei 11:20, la baza aeriană Edwards, a transmis armata pe platforma socială X.

Imagini surprinse la fața locului arată un nor imens de fum negru ridicându-se din zona deșertică.

FOTO X / @theinformant_x
Imaginea 1/3: FOTO X / @theinformant_x
FOTO X / @theinformant_x
FOTO X / @theinformant_x
FOTO X / @theinformant_x

Cu puțin înainte de ora 13:00, activitatea pe aerodrom a fost suspendată, iar toate aeronavele care urmau să aterizeze au fost redirecționate. În același timp, toate permisele de vizitare necomerciale ale bazei au fost suspendate „pentru a permite instalării să se concentreze exclusiv pe operațiunile de intervenție de urgență”, au precizat oficialii într-un comunicat, citat de The Guardian.

FOTO X / @theinformant_x

Boeingul B-52 Stratofortress, operat în mod obișnuit de un echipaj de cinci persoane, este un bombardier cu rază lungă de acțiune intrat în serviciu în 1955. Proiectat pentru a transporta atât armament convențional, cât și nuclear, aeronava a fost folosită în conflicte care variază de la războiul din Vietnam până la operațiuni recente din Orientul Mijlociu.

Baza Edwards, aflată în întinsul deșert californian unde Chuck Yeager a depășit pentru prima dată viteza sunetului în 1947, se află la aproximativ 100 de mile (161 km) nord de Los Angeles.

Incidentul vine la aproape un an după ce pilotul unui avion regional care zbura deasupra statului Dakota de Nord a fost nevoit să execute o manevră bruscă pentru a evita o posibilă coliziune în aer cu un bombardier militar B-52 aflat pe traiectoria sa de zbor.

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