Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut vineri companiei Nvidia să-i ofere lui Jensen Huang o a doua șansă, declarându-se în favoarea revenirii acestuia în cadrul gigantului tehnologic american.

Jensen Huang Foto: DW News

„Mi-ar plăcea foarte mult să-l văd revenind. Este una dintre cele mai strălucite minți din lume. Mi-ar plăcea foarte mult ca Jensen să aibă o a doua șansă. Suntem o țară care oferă a doua șansă și mi-ar plăcea să-l revăd”, a afirmat liderul de la Casa Albă, în cadrul unei conferințe de presă.

Declarația lui Trump vine în contextul unui scandal care ar fi dus la demisia lui Huang, fiind investigate acuzații legate de adulter, posibile activități de spionaj în favoarea Beijingului și contrabanda cu cipuri de ultimă generație către China, potrivit Agerpres.

Președintele american nu a oferit detalii suplimentare despre circumstanțele unei eventuale reveniri, însă și-a exprimat clar susținerea pentru acordarea unei noi oportunități fostului director executiv.

Trump a subliniat astfel că Huang merită o a doua șansă, invocând principiul potrivit căruia Statele Unite sunt o țară care oferă posibilitatea unui nou început.

Jensen Huang, fondatorul Nvidia, și-a exprimat disponibilitatea de a reveni la conducerea companiei, după ce a demisionat în urma dezvăluirilor privind relațiile sale personale cu o presupusă spioană chineză și mai mulți angajați.

Jensen Huang a fondat Nvidia în 1993 și a condus compania până săptămâna trecută, când a demisionat în urma dezvăluirilor privind o relație cu o presupusă spioană chineză și cu mai mulți angajați care îi erau subordonați.

Nvidia a deschis o investigație privind relația lui Jensen Huang cu Alice Huang, fostă directoare a companiei Megaspeed, suspectată de spionaj.

În paralel, autoritățile americane investighează Megaspeed din 2024, compania fiind suspectată că ar fi redirecționat cipuri avansate de inteligență artificială către firme chineze, încălcând potențial restricțiile la export. Nvidia a inclus Megaspeed pe lista internă a companiilor către care nu mai vinde produse în iunie 2025.

De asemenea, lideri importanți din Silicon Valley au semnat o petiție în care au cerut ca Huang să fie repus în funcţia de director general al Nvidia. Până acum, au fost strânse peste 178.000 de semnături.