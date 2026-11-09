Scandal de spionaj în industria cipurilor pentru inteligență artificială. O companie uriașă a pierdut 350 de miliarde de dolari la bursă

Acțiunile Nvidia au pierdut aproximativ 8% la deschiderea bursei de luni, după apariția informațiilor despre o presupusă operațiune de spionaj care l-ar fi vizat pe directorul companiei, Jensen Huang. Scăderea a șters circa 350 de miliarde de dolari din valoarea de piață a producătorului de cipuri. Beijingul respinge acuzațiile.

Nvidia a pierdut enorm în urma scandalului de spionaj Foto: arhivă

Potrivit Reuters, într-o relatare publicată de CBC, titlurile Nvidia pierdeau aproximativ 8% la începutul tranzacțiilor de luni, 9 noiembrie 2026. La cotațiile din acel moment, diminuarea capitalizării bursiere față de închiderea precedentă ar fi fost de circa 350 de miliarde de dolari.

Ce investighează Nvidia

În centrul cazului se află relația lui Jensen Huang cu Alice Huang, fostă directoare a Megaspeed, o companie din Singapore și client al Nvidia. Cei doi nu sunt rude. Reuters, citând The New York Times, relatează că autoritățile americane au investigat-o pe femeia de afaceri și ar fi concluzionat că aceasta lucra pentru serviciile de informații chineze.

Ancheta independentă a Nvidia, anunțată duminică, trebuie să examineze acuzațiile potrivit cărora directorul general ar fi fost vizat de o operațiune de informații străină. Potrivit CNBC, consiliul de administrație a precizat că nu are motive să creadă că securitatea națională sau secretele Nvidia au fost compromise, dar că va analiza toate informațiile disponibile.

Beijingul respinge acuzațiile. Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, a calificat relatarea despre o presupusă spioană chineză drept o acuzație fără temei și o campanie de denigrare, potrivit Reuters. Agenția a precizat că nu a putut stabili unde se află Alice Huang pentru a-i solicita un comentariu luni; nici Megaspeed nu a răspuns imediat solicitării sale.

Huang recunoaște infidelitatea, dar rămâne la conducere

Într-un mesaj transmis angajaților duminică, Jensen Huang a recunoscut că și-a înșelat soția și și-a cerut scuze familiei. Recunoașterea infidelității nu reprezintă însă o confirmare a acuzațiilor de spionaj, care fac obiectul verificărilor anunțate de companie.

Un purtător de cuvânt al Nvidia a declarat pentru CNBC că Huang este hotărât să își continue fără întrerupere activitatea de director general. Consiliul de administrație și-a exprimat, la rândul său, încrederea în acesta. O eventuală plecare de la conducere nu este o decizie anunțată.

Miza tehnologică: accesul Chinei la cipuri pentru inteligență artificială

Cazul se suprapune peste disputa dintre Statele Unite și China privind accesul la tehnologiile pentru inteligență artificială. Washingtonul restricționează exportul celor mai avansate cipuri Nvidia către China, deși a permis vânzarea anumitor modele mai vechi și mai lente, notează CNBC.

Megaspeed a fost acuzată că ar fi ajutat companii chineze supuse restricțiilor să obțină cipuri Nvidia pentru inteligență artificială. Reprezentanții Nvidia au declarat anterior că firma fusese deja investigată pentru ocolirea controalelor la export, potrivit CNBC. Aceste suspiciuni nu trebuie confundate cu o constatare publică potrivit căreia secretele Nvidia ar fi fost sustrase.

Huang a pledat pentru extinderea exporturilor de cipuri către China, susținând că utilizarea tehnologiei americane în lume servește interesele Statelor Unite. Pe fondul acuzațiilor, trei președinți republicani ai unor comisii din Camera Reprezentanților i-au cerut să participe la o discuție cu ușile închise pe 18 noiembrie, relatează CNBC.

Deocamdată, poziția oficială a Nvidia este că directorul general continuă să conducă firma, iar acuzațiile vor fi examinate prin ancheta independentă. Scăderea bursieră arată reacția investitorilor la incertitudine; nu stabilește, în sine, dacă a existat o operațiune de spionaj sau dacă au fost compromise informații ale companiei.