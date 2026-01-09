search
Vineri, 9 Ianuarie 2026
Ce este ICE și ce putere au agenții săi. Tragedia din Minneapolis nu este primul incident violent legat de această structură federală a SUA

Împușcarea mortală a lui Renee Nicole Good, în vârstă de 37 de ani, la Minneapolis, a declanșat proteste și a adus un control sporit asupra agenției americane pentru Imigrație și Vamă (ICE).

Unele confruntări dintre ICE și public au degenerat în situații agresive FOTO Arhivă

ICE a efectuat mii de arestări de când Donald Trump s-a întors la Casa Albă, adesea în spații publice, scrie BBC.

Aceste acțiuni au adus tot mai frecvent agenții ICE în comunități din întreaga țară, generând opoziție din partea unor locuitori care contestă modul în care agenția își desfășoară operațiunile.

Ce este ICE și când a fost înființată

ICE se află în prima linie a punerii în aplicare a inițiativei de deportări în masă a administrației Trump, una dintre promisiunile-cheie ale campaniei electorale a lui Donald Trump.

Președintele SUA a extins semnificativ ICE, bugetul acesteia și aria sa de responsabilitate după revenirea la Casa Albă. Agenția aplică legile privind imigrația și desfășoară investigații legate de imigrația ilegală. De asemenea, are un rol central în expulzarea imigranților fără documente din Statele Unite.

ICE a fost înființată în cadrul Homeland Security Act din 2002, ca reacție la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Această lege a creat Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), ICE fiind una dintre agențiile sale subordonate.

Ce puteri au agenții ICE pentru a aresta persoane

ICE își definește misiunea ca fiind legată atât de siguranța publică, cât și de securitatea națională. Totuși, atribuțiile sale diferă de cele ale unui departament obișnuit de poliție locală din SUA.

Agenții ICE au puterea de a opri, reține și aresta persoane pe care le suspectează că se află ilegal pe teritoriul Statelor Unite. Ei pot reține cetățeni americani doar în circumstanțe limitate, de exemplu dacă o persoană interferează cu o arestare, agresează un agent sau dacă ICE suspectează, în mod eronat, că persoana se află ilegal în țară.

Cu toate acestea, potrivit publicației ProPublica, în primele nouă luni ale președinției lui Trump au existat peste 170 de incidente în care agenți federali au reținut cetățeni americani împotriva voinței lor.

Printre aceste cazuri s-au numărat și americani suspectați în mod greșit că ar fi imigranți fără acte.

Ce puteri are ICE în folosirea forței

Folosirea forței de către ICE este reglementată de o combinație de prevederi ale Constituției SUA, legislația federală și propriile ghiduri de politică ale Departamentului pentru Securitate Internă.

Potrivit Constituției SUA, forțele de ordine „pot folosi forță letală doar dacă persoana reprezintă un pericol grav pentru ei sau pentru alte persoane ori dacă a comis o infracțiune violentă”, a declarat Chris Slobogin, directorul programului de justiție penală de la Vanderbilt University Law School.

Cu toate acestea, Curtea Supremă a SUA a acordat, de-a lungul timpului, o marjă largă de indulgență agenților care iau decizii pe moment, fără beneficiul unei analize retrospective.

Un memorandum de politică al DHS din 2023 precizează că ofițerii federali „pot folosi forță letală doar atunci când este necesar”, dacă au „o convingere rezonabilă că persoana vizată reprezintă o amenințare iminentă de moarte sau vătămare corporală gravă” pentru ei sau pentru alte persoane.

Unde operează ICE

În mod obișnuit, ICE operează pe teritoriul Statelor Unite, având și personal detașat în afara țării. Agenția-soră, U.S. Customs and Border Protection, are, din punct de vedere tehnic, responsabilitatea de a patrula granițele SUA.

Citește și: Migranți tratați inuman în centrele ICE din Florida: „A trebuit să mâncăm ca niște animale”

Însă aceste roluri au devenit tot mai neclare, după ce administrația Trump a mobilizat agenți dintr-o gamă largă de agenții federale de aplicare a legii pentru a participa la operațiuni de control al imigrației. Agenții de la Border Patrol operează tot mai des în interiorul SUA, participând la razii alături de ICE.

ICE și alte agenții au desfășurat sute de ofițeri în orașe precum Los Angeles, Chicago și, mai recent, Minneapolis, în colaborare cu alte structuri federale de aplicare a legii.

Potrivit Associated Press, până la 2.000 de ofițeri federali ar urma să fie trimiși la Minneapolis în cadrul celei mai recente operațiuni.

Ce se întâmplă cu persoanele reținute de ICE

Amploarea deportărilor din era Trump a fost semnificativă. Administrația a anunțat că a deportat 605.000 de persoane între 20 ianuarie și 10 decembrie 2025. De asemenea, a precizat că 1,9 milioane de imigranți s-au „auto-deportat voluntar”, în urma unei campanii agresive de informare publică, care îi încuraja să părăsească țara de bunăvoie pentru a evita arestarea sau detenția.

Un imigrant care intră în contact cu ICE se poate confrunta cu mai multe scenarii. În unele cazuri, persoana este reținută temporar și apoi eliberată după audieri. În alte situații, ICE o poate reține și transfera într-un centru de detenție mai mare, dintre care există mai multe pe teritoriul SUA.

Deși mulți imigranți continuă să lupte pentru obținerea unui statut legal în timp ce sunt deținuți, dacă nu au succes, pot fi în cele din urmă deportați.

Potrivit datelor obținute de proiectul de imigrație al Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universitatea Syracuse, aproximativ 65.000 de persoane se aflau în detenție ICE la 30 noiembrie 2025.

Avocați specializați în imigrație au declarat pentru BBC că, odată ce ICE reține o persoană, pot trece uneori zile până când familiile sau avocații află unde se află aceasta.

Care sunt criticile la adresa ICE și ce opoziție întâmpină agenții săi

Multe comunități au reacționat negativ atunci când ICE și agenții partenere, precum Border Patrol, desfășoară operațiuni. A devenit obișnuit ca locuitorii să filmeze agenții ICE în timpul arestărilor. Unele confruntări dintre ICE și public au degenerat în situații agresive sau violente.

Citește și: Două persoane au fost rănite după ce polițiștii federali au deschis focul în Portland, la doar o zi după incidentul de la Minneapolis

În timpul unor operațiuni ICE din Chicago, Illinois, un grup de organizații media a dat în judecată Border Patrol, acuzând agenții că au folosit forță nejustificată împotriva jurnaliștilor, liderilor religioși și protestatarilor. Un judecător federal a dat inițial dreptate grupului, însă decizia a fost ulterior anulată de o curte de apel.

Incidentul din Minneapolis nu este primul caz în care o persoană a fost rănită prin împușcare în timpul unei operațiuni de aplicare a legii imigrației. În octombrie, au avut loc două incidente în Los Angeles în care agenții au tras asupra unor șoferi, a relatat Los Angeles Times. DHS a susținut în ambele cazuri că șoferii i-ar fi amenințat pe agenți cu vehiculele lor.

Ce cred americanii despre ICE și deportări

Sondajele arată că americanii au o opinie complexă cu privire la planurile de aplicare a legilor imigrației promovate de Trump.

Puțin peste jumătate dintre respondenți consideră că un anumit nivel de deportări este necesar, potrivit unui sondaj realizat în octombrie 2025 de centrul de cercetare independent Pew Research Center – aproximativ același procent ca în luna martie a aceluiași an.

Totuși, același sondaj arată că există îngrijorări legate de metodele folosite de administrația Trump.

Majoritatea adulților americani – 53% – consideră că administrația face „prea mult” pentru a deporta imigranții fără documente, în timp ce aproximativ 36% susțin această abordare.

SUA

