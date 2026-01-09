Două persoane au fost rănite după ce polițiștii federali au deschis focul în Portland, la doar o zi după incidentul de la Minneapolis

Un bărbat și o femeie au fost răniți, joi, la Portland după ce polițiștii federali au deschis focul, un incident care amplifică tensiunile din SUA, după ce cu o zi înainte o femeie a fost ucisă de un agent ICE la Minneapolis.

Un nou incident armat care implică agenți federali a avut loc, de data aceasta la Portland, joi 8 ianuarie, când două persoane au fost prin împuşcare de agenţi federali. Evenimentul survine la doar o zi după uciderea unei femei de 37 de ani de un agent al poliției imigrației (ICE) la Minneapolis, ceea ce a amplificat tensiunile privind intervențiile forțelor federale în orașele americane.

Departamentul de Securitate Internă (DHS), care supervizează agenții implicați, a transmis că victimele se aflau într-o mașină și ar fi încercat „să îi lovească pe polițiști”, care au ripostat - o relatare similară cu cea oferită în cazul incidentului de la Minneapolis.

„Două persoane au fost spitalizate în urma unui atac armat care a implicat agenți federali”, a explicat poliția din Portland într-un comunicat oficial.

Biroul local al FBI a anunțat inițial că anchetează acțiunile agenților poliției de frontieră (CBP), însă postarea a fost ștearsă câteva minute mai târziu, ridicând întrebări despre modul în care autoritățile gestionează comunicarea în astfel de cazuri, notează The Guardian.

Potrivit DHS, agenții încercau să-l prindă pe pasagerul mașinii, „un venezuelean fără acte, cu legături cu aripa de prostituție a bandei transnaționale Tren de Aragua și implicat recent în focuri de armă la Portland”.

Starea bărbatului și a femeii aflate alături de el în maşină rămâne „necunoscută”, conform poliției.

Incidentul vine pe fondul furiei și protestelor din întreaga țară după moartea lui Renee Nicole Good la Minneapolis.

Vicepreședintele american JD Vance a susținut că agentul a acționat în legitimă apărare, pentru a-și proteja viața și pe cea a colegilor, în timp ce victima ar fi încercat să-l calce cu mașina. Totuși, opoziția democrată locală contestă această versiune, bazându-se pe înregistrări video care arată femeia la volan și polițistul lângă vehicul.

Primarul Portlandului, Keith Wilson, a reacționat cu indignare.

„La nici o zi după violențele oribile comise de agenți federali în Minnesota, comunitatea noastră se confruntă acum cu un alt incident profund tulburător. Nu putem sta degeaba în timp ce protecțiile constituționale se erodează și vărsarea de sânge se intensifică. Portland nu este un teren de antrenament pentru agenții militarizați, iar «forța totală» cu care ne amenință administrația are consecințe fatale”, a declarat el.

De asemenea, acesta a cerut oprirea tuturor operațiunilor ICE în oraș până la finalizarea unei anchete complete și a îndemnat locuitorii să rămână „calmi”, într-un oraș care a mai cunoscut manifestații violente în timpul primului mandat al președintelui Donald Trump.

„ICE nu a făcut altceva decât să semene teroare, haos și cruzime în comunitățile noastre. Mașinăria antiimigrare a lui Trump folosește violența pentru a controla comunitățile noastre, exact ca în manualul autoritar. ICE trebuie să înceteze imediat toate operațiunile active din Portland", a afirmat şi Maxine Dexter, reprezentantul democraţilor din districtul unde a avut loc incidentul, cerând, la rândul ei, o anchetă a poliției locale „fără interferența lui Trump”.