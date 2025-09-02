SUA au pierdut 1,2 milioane de muncitori în urma deportărilor masive ale lui Trump. Efecte: recolte pierdute, șantiere goale și spitale în dificultate

SUA trec printr-o criză majoră a forței de muncă, după ce în doar șase luni, peste 1,2 milioane de muncitori au dispărut din piața muncii, pe fondul politicilor stricte de deportare promovate de administrația Trump.

Scădere masivă a forţei de muncă

Datele preliminare ale Biroului de Recensământ, analizate de Pew Research Center, arată că între ianuarie și iulie peste 1,2 milioane de imigranți au părăsit piața muncii din SUA. Fenomenul afectează atât persoanele aflate ilegal în țară, cât și rezidenții legali. Este pentru prima dată în ultimele decenii când populația imigrantă totală scade, după ce în 2023 numărul celor fără acte atinsese un nivel record de 14 milioane, potrivit AP.

Imigranții reprezintă aproape 20% din totalul forței de muncă americane, iar contribuția lor este vitală în anumite sectoare: 45% dintre lucrătorii din agricultură, pescuit și silvicultură, 30% din construcții și 24% din servicii sunt imigranți.

În California, Lidia, muncitoare agricolă de origine mexicană, lucrează de peste două decenii în fermele de roșii din Valea Centrală. Deși își câștigă traiul cinstit, trăiește cu frica deportării în fiecare zi.

„Îngrijorarea este că te vor opri când conduci și îți vor cere actele. Trebuie să muncim, să ne hrănim familiile și să plătim chiria”, a povestit femeia în vârstă de 36 de ani, care are trei copii născuți în SUA şi se teme că familia ei ar putea fi destrămată, fiind nevoită să se întoarcă în Mexic după o viață întreagă construită peste graniță.

Impactul în agricultură: recolte pierdute și ferme afectate

În zonele agricole din Texas și California, efectele lipsei de muncitori se văd direct pe câmpuri: culturile de porumb, bumbac și pepeni au rămas neculese la timp, iar fermierii americani au pierdut producții importante, deoarece echipele de muncitori nu mai au personal suficient.

„În plin sezon, recolta a fost întârziată. Multe culturi s-au pierdut”, a declarat Elizabeth Rodriguez, reprezentant al unei organizații care apără drepturile lucrătorilor agricoli.

Zeci de muncitori din zonă au fost arestați în primăvară, iar raidurile ICE au provocat teamă și nesiguranță.

Oamenii erau luați din spălătorii, de pe marginea drumului”, a relatat Lisa Tate, care administrează opt ferme de familie.

Șantiere blocate

Nici sectorul construcțiilor nu a scăpat de efectele dezastruoase provocate de deportările imigranților cerute de Donald Trump. În numeroase zone metropolitane, șantierele au fost închise sau activitatea a încetinit semnificativ. Datele arată că în Riverside și Los Angeles s-au pierdut mii de locuri de muncă.

Ken Simonson, economist șef al Asociației Constructorilor Generali din America, explică faptul că antreprenorii ar fi gata să angajeze mai mult, dar nu mai găsesc muncitori calificați.

Practic, aplicarea strictă a legilor privind imigrația a blocat oferta de forță de muncă, exact în momentul în care economia avea nevoie de expansiune.

Sistemul medical, în pericol

Un alt domeniu grav afectat este cel al sănătății, unde aproximativ 43% dintre asistenții medicali la domiciliu sunt imigranți. Sindicatele avertizează că milioane de americani care depind de îngrijire zilnică ar putea rămâne fără sprijin.

Arnulfo De La Cruz, președintele SEIU 2015, subliniază dimensiunea problemei: „Ce se va întâmpla când milioane de americani nu vor mai putea găsi un furnizor de servicii de îngrijire la domiciliu? Ce se va întâmpla când imigranții nu vor mai fi pe câmpuri să culeagă recoltele? Cine va lucra în spitalele și azilele noastre?”.

Previziunile economiştilor

Specialiștii în piața muncii atrag atenția că imigranții au fost, în mod tradițional, responsabili pentru cel puțin jumătate din crearea de noi locuri de muncă.

Pia Orrenius, economist la Banca Federală de Rezervă din Dallas, spune că oprirea afluxului de imigranți „a avut un impact enorm asupra capacității SUA de a crea locuri de muncă”.

Chiar dacă administrația Trump susține că deportările vizează „infractori periculoși”, datele arată că majoritatea celor reținuți nu au condamnări penale. În schimb, sectoare întregi ale economiei americane resimt lipsa muncitorilor.