Joi, 16 Octombrie 2025
Adevărul
Los Angeles se ridică împotriva lui Donald Trump. Orașul american declară stare de urgență pentru a sprijini victimele raidurilor antimigranți

Publicat:
Ultima actualizare:

Los Angeles a declarat stare de urgență pentru a sprijini victimele raidurilor antimigranți organizate de agenția federală ICE. Măsura, rar folosită în afara dezastrelor naturale, marchează o reacție politică fermă față de politicile dure de imigrație promovate de administrația Trump.

Poliţia Federală de Imigraţie face zilnic raiduri. FOTO: ICE
Într-o decizie fără precedent, autoritățile din comitatul Los Angeles au declarat stare de urgență pentru a veni în ajutorul persoanelor afectate de recentele raiduri antimigranți ale poliției federale de imigrație (ICE). Măsura are ca scop oferirea de asistență financiară și socială familiilor lovite de politicile restrictive promovate de președintele Donald Trump

Decretată de obicei în cazul situațiilor de criză naturală, starea de urgență va permite administrației locale să instituie un moratoriu asupra expulzărilor și să acorde sprijin financiar familiilor de imigranți care și-au pierdut veniturile după arestările efectuate de agenți federali. De asemenea, vor fi disponibile servicii juridice și programe de sprijin rapid pentru imigranți, relatează Agerpres.

„Avem familii întregi rămase fără bani pentru că tații și mamele lor au fost răpiți de la locurile de muncă”, a declarat Janice Hahn, reprezentantă a comitatului și membră a Partidului Democrat.

Ea a descris decizia de a decreta starea de urgență drept un răspuns „la frica, suferința și dezordinea cauzate de aceste raiduri”, adăugând că autoritățile locale vor fi alături de comunitățile de imigranți „în această situație de urgență”.

Măsura vine în contextul intensificării operațiunilor împotriva imigranților fără acte în mai multe orașe americane conduse de democrați, de la Chicago la Washington și Los Angeles.

La începutul lunii iunie, Los Angeles a fost scena unor proteste violente între manifestanți și forțele de ordine, după ce raidurile federale au fost percepute drept abuzive şi rasiale, fiind îndreptate în mod special împotriva populației latino-americane.

În urma tensiunilor, președintele Trump a dispus trimiterea trupelor federale în oraș, decizie care a amplificat dezbaterile privind limitele autorității federale în gestionarea imigrației și drepturile comunităților locale.

SUA

