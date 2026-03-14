Cover Girl. Cum a transformat comunismul românca din muză în muncitoare fruntașă

Astăzi, revistele pentru femei sunt pline de articole despre carieră, autonomie, relații sau sănătate mintală. Îți explică cum să negociezi un salariu, cum să îți construiești o viață pe cont propriu sau cum să îți găsești echilibrul între muncă și timpul personal. Cu câteva decenii în urmă, imaginea femeii arăta însă cu totul altfel. Iar unul dintre locurile unde diferența se vede aproape instant este revista „Femeia“, una dintre cele mai cunoscute publicații dedicate femeilor în perioada comunistă.

Merită să ne uităm tocmai la această revistă pentru că, timp de zeci de ani, ea a ajuns în casele a sute de mii de cititoare. Într-o epocă în care presa era controlată de stat și opțiunile erau puține, astfel de publicații modelau felul în care oamenii înțelegeau lumea. Prin reportaje, fotografii, interviuri sau simple rubrici de viață cotidiană, revista transmitea un anumit tip de comportament, un anumit mod de a fi.

„Femeia“ apărea lunar și era editată de Consiliul Național al Femeilor, o organizație aflată în structura Frontului Unității Socialiste, organizația politică prin care Partidul Comunist controla organizațiile de masă în sprijinul regimului. Oficial, era o revistă social-politică și culturală. În realitate, era și un instrument prin care regimul își proiecta propria imagine despre femeia ideală. În paginile ei apar constant aceleași personaje: muncitoare care își depășesc planul de producție, țărănci fruntașe, activiste de partid sau mame prezentate drept exemple pentru întreaga societate. Femeia apare aproape fără excepție ca o figură disciplinată, implicată în muncă și dedicată familiei – o piesă esențială în „construirea socialismului“.

În același timp, revista nu era compusă doar din articole explicit politice. Printre reportaje apăreau și materiale despre viața de zi cu zi: sfaturi pentru gospodărie, rețete, articole despre modă sau scrisori trimise de cititoare. Rubrici precum „Întrebări, confesiuni, experiențe“, „Preparatul lunii“, „Curierul modei“ sau „Căminul nostru“ reveneau constant de la un număr la altul. La prima vedere, aceste secțiuni par inofensive. În realitate însă, ele transmiteau un mesaj destul de clar despre locul femeii în societate: consolidau ideea că spațiul natural al femeii rămâne casa, chiar dacă discursul oficial o prezenta și ca muncitoare exemplară.

Anii ’60: femeia nouă (dar nu chiar atât de nouă)

Dacă deschizi câteva numere din „Femeia“ de la mijlocul anilor ’60, intri într-o lume destul de diferită de cea de azi – dar nu chiar complet străină. Suntem la începutul regimului lui Nicolae Ceaușescu, care ajunge la putere în 1965. Primii lui ani sunt percepuți drept o perioadă relativ mai relaxată, mai „liberă“ decât deceniul stalinist dinainte. România încearcă să pară mai deschisă, mai modernă, mai independentă față de Moscova, iar acest aer de modernizare se vede și în presă – inclusiv în revistele pentru femei.

În paginile revistei „Femeia“, o socialistă autentică apare ca o figură energică și ambițioasă. Nu mai e doar casnică, precum în imaginarul tradițional. Acum este muncitoare, ingineră, profesoară, cercetătoare. Articolele sunt pline de povești despre femei care lucrează în fabrici, conduc echipe, participă la cercetări sau își construiesc o carieră în domenii considerate până atunci „ale bărbaților“. Mesajul e simplu: femeia poate face orice.

Doar că, la câteva pagini distanță, revista îți amintește că trebuie să facă și... restul. După un reportaj despre o ingineră care își conduce echipa cu succes, urmează o rubrică despre cum îți organizezi bucătăria sau despre meniul ideal pentru o săptămână. Femeia este prezentată simultan ca profesionistă modernă și gospodină impecabilă. În teorie, comunismul vorbea despre egalitate între femei și bărbați. În practică, multe dintre responsabilitățile domestice rămâneau în continuare ale femeii.

Se vede foarte clar și în rubricile de scrisori trimise de cititoare. Femeile povestesc despre probleme de cuplu, despre soți geloși, infidelitate sau conflicte domestice. Răspunsurile revistei sunt aproape întotdeauna prudente: divorțul nu e privit cu ochi buni. Cititoarele sunt încurajate mai degrabă să repare relația, să aibă răbdare sau să găsească metode de a-și „reeduca“ partenerul. Față de propaganda clasică de partid – cea plină de lozinci, citate și limbaj de lemn –, mesajele de acest gen erau mult mai discrete. Nu veneau sub formă de ordine sau declarații oficiale, ci ca sfaturi despre viață, relație și familie. Păreau simple recomandări pentru cititoare, dar în realitate transmiteau destul de clar ce înseamnă o căsnicie „corectă“ și care ar trebui să fie rolul femeii în ea.

Un alt rol care apare constant în paginile revistei este cel de mamă. Mama este cea care trebuie să-și crească copilul „cum trebuie“: disciplinat, educat, patriot. În multe articole, ea este prezentată drept principalul responsabil pentru educația copilului și pentru transmiterea valorilor societății. Spre finalul anilor ’60, această dimensiune devine și mai importantă. După adoptarea politicilor pro-natalitate ale regimului – culminând cu odiosul Decret 770 –, maternitatea începe să fie pusă tot mai mult în prim-plan. În paginile revistei apar articole despre „bucuria de a avea copii“, despre familii numeroase sau despre responsabilitatea femeii de a deveni mamă.

În paralel, revista continuă să promoveze povești despre femei de succes profesional: doctoriţe, profesoare, cercetătoare, arhitecte. Aproape toate sunt prezentate ca exemple perfecte – reușesc să aibă carieră, să crească copii și să mențină o familie armonioasă. Pe scurt: femeia ideală este cea care le face pe toate.

Anii ’70: epica emblemă a „Mamei Eroine“

În 1971, Nicolae Ceaușescu lansează așa-numitele „Teze din iulie“. Pe scurt, partidul decide că presa, cultura și educația trebuie să devină mult mai disciplinate ideologic. Presa trebuie să promoveze mai intens valorile socialismului, iar cultul personalității liderului începe să se contureze tot mai clar. Schimbarea se vede rapid și în paginile revistei „Femeia“.

Dacă înainte articolele despre muncă erau amestecate cu povești personale sau cu reportaje despre viața de zi cu zi, acum accentul cade tot mai mult pe rolul femeii în „construcția socialismului“. Reportajele sunt pline de exemple de muncitoare-model: electriciene, tehniciene, inginere sau strungăriţe care își dedică timpul studiului și perfecționării profesionale. Într-un reportaj din revistă, de exemplu, apar peste 700 de femei din domeniul automatizărilor implicate în „întrecerea socialistă“, iar una dintre ele povestește foarte simplu rețeta succesului: „studiu și iar studiu, ore din timpul nostru liber la masa de lucru“.

În paralel, revista începe să vorbească tot mai mult despre participarea femeilor în viața politică și administrativă. Apar articole despre femei care ajung directoare de întreprinderi, președinte de CAP sau chiar primăriţe de orașe. Oficial, mesajul e clar: comunismul a deschis femeilor ușile tuturor profesiilor. În paginile revistei apare, de exemplu, povestea unei femei care ajunge primar într-un oraș din județul Brașov sau a unei țărănci care conduce un CAP și care merge periodic la București pentru cursuri de perfecționare.

În realitate, chiar în paginile revistei apar semnele că lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Unele materiale recunosc că femeile ajung încă greu în funcții de conducere și că există rezistență din partea bărbaților. Uneori, revista spune direct că emanciparea femeii nu este încă „complet realizată“. Într-un articol despre promovarea femeilor, o directoare de întreprindere povestește că încercările ei de a aduce mai multe femei în funcții de conducere au fost întâmpinate cu scepticism de colegii bărbați.

În același timp, responsabilitățile tradiționale nu dispar nicăieri. Femeia continuă să fie prezentată ca mamă, gospodină și liant al familiei. Iar această combinație devine aproape o regulă: femeia ideală este cea care reușește să fie și muncitoare exemplară, și mamă devotată. Într-un reportaj despre o femeie din mediul rural, de pildă, aceasta este lăudată pentru faptul că reușește să conducă un CAP și, în același timp, să crească patru copii și să se ocupe de gospodărie. Politica regimului pentru creşterea natalităţii se vede tot mai clar. În reportaje apar familii numeroase, prezentate ca exemple de urmat. Femei cu 10 sau 12 copii primesc titluri precum „Mamă Eroină“, iar poveștile lor sunt relatate cu un ton aproape epic. Un reporter vizitează, de exemplu, o familie dintr-un sat din Argeș unde mama a primit titlul de „Mamă Eroină“ pentru cei 12 copii ai ei. Deși articolul recunoaște că nu e ușor să crești atâția copii, concluzia este că satisfacția este „cu atât mai mare“.

Un alt lucru care devine mult mai vizibil în anii ’70 este apariția cultului personalității. Dacă în deceniul anterior, numele lui Ceaușescu apărea sporadic, acum începe să fie prezent aproape peste tot: în citate, în articole, în pagini întregi dedicate discursurilor sau congreselor partidului. Uneori, revista publică chiar scrisori trimise de femei din toată țara, care își exprimă „recunoștința față de partid“ și față de liderul statului. În aceste texte, femeile promit că vor munci mai mult, că vor contribui la realizarea planurilor economice și că își vor crește copiii în spirit socialist. Unele scrisori ajung să enumere chiar realizări concrete: tone de carne livrate statului, planuri depășite în fabrici sau recorduri de producție.

În paralel, apare tot mai des și figura Elenei Ceaușescu, prezentată ca model absolut de succes feminin: savantă, lider politic, femeie de stat. În articolele dedicate ei sunt elogiate realizările științifice și rolul ei în conducerea statului, iar cariera ei este prezentată ca „dovada supremă“ a succesului femeii în socialism.

Chiar și așa, revista continuă să surprindă uneori mici fisuri în imaginea oficială. În unele reportaje apar şi povești despre tați care se implică prea puțin în viața de familie sau despre bărbați care încă văd femeia drept responsabilă principală pentru casă și copii. Un reportaj despre „tații de duminică“ arată exact asta: bărbați care își văd copiii o singură zi pe săptămână, în timp ce restul responsabilităților cad pe umerii mamelor.

O caricatură din revistă rezumă perfect situația: femeia ideală este desenată cu șase mâini, fiecare ocupată cu altă treabă casnică – un polonic, un detergent, o tigaie, o mătură. În jurul ei stau câțiva bărbați care admiră scena, ca și cum ar privi o operă de artă. În teorie, comunismul promitea egalitate între femei și bărbați.

În practică, imaginea promovată de revistă arată mai degrabă o femeie care trebuie să facă totul: să muncească, să crească copii, să conducă gospodăria și, pe deasupra, să fie și un cetățean model.

Anii ’80: familia devine tot mai importantă

În anii ’80, accentul începe să se mute treptat de pe femeia-muncitoare pe femeia-mamă. Munca rămâne importantă, dar tema natalității apare tot mai des. Într-un număr din 1984, editorialul începe cu apelul familiar la productivitate și eficiență. Femeile sunt chemate să contribuie la îndeplinirea planului economic al anului. Dar foarte repede discuția se mută spre familie și copii. Revista scrie că „problemele care privesc întărirea familiei și creșterea natalității“ trebuie să primească cea mai mare atenție.

În același timp, apar articole care condamnă avorturile ilegale și descriu măsuri menite să crească numărul de nașteri. Într-un material este prezentat cazul unei asistente medicale care, ajutată de o învățătoare, ar fi făcut întreruperi de sarcină în ilegalitate. Tonul este dur, iar cele două sunt acuzate de „suprimarea de vieți“. În alte articole se vorbește despre sarcini „depistate precoce“, despre evidența gravidelor și despre supravegherea unor cazuri considerate „problemă“. În paginile revistei, maternitatea apare tot mai des ca o responsabilitate față de societate.

În paralel, revista continuă să publice portrete de femei considerate exemple. Unele sunt tehniciene sau inginere, altele activiste sau muncitoare. Aproape toate au în comun faptul că au și o familie. Interviurile insistă tocmai pe felul în care reușesc să împace viața profesională cu cea personală. O tânără electronistă spune că, după serviciu, îi rămâne foarte puțin timp liber. O ingineră în construcții povestește că petrece atât de mult timp pe șantier încât, uneori, colegii de la muncă îi iau copilul de la creșă. Dincolo de tonul elogios al revistei, apare tot mai clar presiunea de a performa în același timp în două spații: cel al muncii și cel al familiei.

Pe lângă aceste portrete, apar reportaje despre comunități considerate „model“. Într-un sat din Dobrogea, revista notează că în ultimii cinci ani nu a avut loc niciun divorț și că aproximativ două sute de cupluri s-au căsătorit. Familiile cu mai mulți copii sunt prezentate ca exemple, iar căsătoria este descrisă drept „un angajament care trebuie tratat cu maximă seriozitate“. Copiii devin centrul acestor articole – cei care „umplu casa și dau sens vieții“.

Spre finalul deceniului, structura revistei rămâne aproape aceeași: reportaje despre muncă, portrete de femei-model și articole despre familie. În 1989, de exemplu, un număr dedicat Zilei Femeii prezintă angajate de la fabrici de confecții din Focșani, lăudate pentru felul în care economisesc materialele și își organizează producția. În alte articole apar femei care lucrează în agricultură sau în industrie – inginere, laborante, mașiniste – descrise drept garanția „lucrului bine făcut“. Din interviuri se vede însă și cât de greu este să împaci toate aceste roluri. O femeie intervievată într-un reportaj spune că nici acasă nu reușește să lase complet deoparte problemele de la serviciu.

Până la finalul regimului, imaginea promovată de revistă rămâne aceeași: femeia trebuie să muncească, să fie productivă și, în același timp, să fie mamă și să își țină familia unită. În paginile revistei, aceste roluri par perfect compatibile. În realitate, ele conturează imaginea unei femei care trebuie să le facă pe toate în același timp.