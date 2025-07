Migranți tratați inuman în centrele ICE din Florida: „A trebuit să mâncăm ca niște animale”

Un nou raport acuză tratamente degradante în centrele de detenție pentru imigranți din Florida. Migranți umiliți, lipsiți de hrană și îngrijire medicală, forțați să doarmă pe podea sau să-și facă nevoile în autobuze aglomerate.

Un nou raport publicat luni de organizațiile Human Rights Watch, Americans for Immigrant Justice și Sanctuary of the South dezvăluie abuzuri grave în centrele de detenție pentru migranți din Florida, administrate de ICE (Agenția pentru Imigrație și Vamă a SUA). Printre cele mai șocante episoade documentate se numără cazuri în care migranții au fost încătușați și forțați să mănânce în genunchi, „ca animalele”.

Raportul, citat de The Guardian, se bazează pe interviuri cu foști deținuți și documentează condițiile inumane din trei centre de detenție din sudul Floridei – toate aflate într-o stare de supraaglomerare și gestionate defectuos.

Umiliți și înfometați ore în șir

Într-un centru federal de detenție situat în centrul orașului Miami, mai mulți bărbați au fost ținuți într-o celulă ore întregi, fără hrană, până aproape de ora 19:00. Încătușați cu mâinile la spate, li s-au oferit farfurii de polistiren pe care au fost nevoiți să le așeze pe scaune și să mănânce în genunchi.

„A trebuit să mâncăm ca niște animale”, a povestit un deținut pe nume Pedro.

Femei forțate să folosească toalete în văzul bărbaților

La centrul Krome North din vestul orașului Miami, femeile erau constrânse să folosească toaleta în prezența bărbaților. Deținuții din acest centru nu aveau acces la îngrijire medicală, la dușuri și, uneori, nici la suficiente porții de mâncare. Supraaglomerarea era atât de mare încât unii migranți au fost ținuți mai bine de 24 de ore într-un autobuz parcat, bărbați și femei împreună, descătușați doar pentru a folosi singura toaletă din interior, care s-a înfundat rapid.

„Autobuzul a devenit insuportabil. Era o toaletă de tipul celor pentru urină, dar, pentru că nu aveam voie să ieșim, unii au fost nevoiți să defece în ea”, a povestit un deținut. „Din această cauză, întregul autobuz mirosea puternic a fecale”.

După transferul în centru, unii au fost ținuți până la 12 zile într-o cameră frigorifică numită „la hielera” (cutia de gheață), fără pături sau haine groase, dormind direct pe podea.

„Când am plecat, aproape toate camerele de vizită erau ocupate. Unele atât de aglomerate, încât bărbații nici nu puteau sta jos”, a relatat Andrea, o fostă deținută.

Moartea unei femei haitiene și lipsa îngrijirii medicale

Situația este la fel de alarmantă și la Broward Transitional Center din Pompano Beach, unde în aprilie a murit o femeie haitiană de 44 de ani, Marie Ange Blaise. Potrivit raportului, deținuții nu beneficiau de îngrijire medicală sau psihologică adecvată, iar tratamentele pentru afecțiuni cronice întârziau frecvent. Personalul medical era descris ca fiind „indiferent” sau chiar „ostil”.

Într-un incident separat, petrecut tot în aprilie, în centrul din Miami, mai mulți deținuți au protestat pentru că un coleg care scuipa sânge nu primea îngrijiri. Gardienii ar fi oprit camerele de supraveghere, apoi au trimis o echipă de intervenție care i-a atacat pe protestatari. Unul dintre deținuți a suferit o fractură la deget.

Supraaglomerare și „Alcatrazul cu aligatori”

Supraaglomerarea este o problemă majoră în toate cele trei centre. Drept urmare, autoritățile din Florida au început construcția unui nou centru de detenție în Everglades, supranumit „Alcatrazul cu aligatori”, care ar urma să găzduiască până la 5.000 de migranți fără acte.

La mijlocul lunii iunie, numărul mediu zilnic al persoanelor aflate în detenție pentru imigrare în SUA ajunsese la 56.400 – o cifră semnificativ mai mare față de media de 37.500 din 2024. Potrivit raportului, aproape 72% dintre cei reținuți nu aveau antecedente penale.

„O criză a drepturilor omului” agravată de politicile lui Trump

Organizațiile care au contribuit la raport avertizează că abuzurile documentate reflectă „condiții inumane” care s-au înrăutățit considerabil după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în ianuarie. Administrația sa a accelerat reținerile și deportările, afectând în special comunitățile de imigranți din Florida.

„Escaladarea măsurilor anti-imigrație și tacticile de represiune ale administrației Trump terorizează comunitățile și destramă familii, lucru cu atât mai crud în Florida, un stat care trăiește datorită comunităților de imigranți”, a declarat Katie Blankenship, avocat specializat în imigrație și cofondator al Sanctuary of the South.

„Această abordare rapidă, haotică și crudă de a aresta și încarcera oameni este literalmente mortală și provoacă o criză a drepturilor omului care va afecta statul și întreaga țară ani de zile”.