Ianis Hagi și-a adus aminte cum se marchează. Gol superb al românului, înainte de duelul cu Turcia

Ianis Hagi a marcat pentru Alanyaspor în remiza 2-2 cu Goztepe, reușită în campionat care vine după 4 luni de secetă. Atacantul român mai punctase de două ori în Cupa Turciei, astfel că a ajuns la un total de 5 goluri pentru formația turcă.

Hagi jr a adus egalarea formației sale în minutul 15, după ce gazdele deschiseseră scorul în minutul 7. El a punctat direct din lovitură liberă, șutul său pe colțul scurt surprinzându-i p adversarii din zid și pe portar. Alanyaspor s-a văzut condusă în partea a doua a meciului, însă a reușit o egalare miraculoasă în al 10-lea minut de prelungiri, prin Kaya, intrat de câteva minute pe teren.

Echipa lui Ianis Hagi este pe locul 11 în clasament, fără șanse reale de a prinde un loc de cupă europeană, dar la o diferență liniștitoare față de locurile retrogradabile.

Internaționalul român vine astfel cu moral bun, peste o săptămână, la reunirea lotului primei reprezentative în vederea barajului cu Turcia pentru calificarea la Campionatul Mondial. Meciul, programat la Istanbul, este decisiv pentru tricolori, un succes aducându-i la doar un pas de turneul final găzduit în vară de SUA, Canada și Mexic.