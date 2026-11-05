Câștigătorii și perdanții alegerilor intermediare din SUA. Umilință amară pentru Trump, riscuri uriașe pentru Hegseth și un nou lider emergent la Washington

Pe măsură ce rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului (midterms) au rescris harta politică a Statelor Unite, peisajul de la Washington s-a schimbat radical. Democrații au preluat controlul ambelor camere ale Congresului, lăsându-l pe președintele Donald Trump vulnerabil în fața unei val de investigații, în timp ce figuri noi și-au făcut loc în prim-planul scenei politice americane.

Americanii și-au votat noii legislatori Foto: Profimedia

Daily Mail face o prezentare a celor mai importanți câștigători și perdanți ai votului de marți, 3 noiembrie.

MARII PERDANȚI

1. Donald Trump

La 80 de ani, cel mai în vârstă președinte din istoria SUA învestit în funcție se confruntă cu un final de mandat marcat de o blocadă politică severă.

Partidul Republican a pierdut controlul atât al Camerei Reprezentanților, cât și al Senatului. Pierderea Camerei îi readuce aminte de situația din primul său mandat, când Nancy Pelosi a devenit președintele Camerei și a declanșat o serie de investigații și două proceduri de punere sub acuzare (impeachment). De data aceasta, însă, situația este mult mai gravă: Senatul nu va mai constitui un scut protector pentru Casa Albă.

În plus, familia președintelui și apropiații săi riscă să intre în vizorul comisiilor parlamentare conduse de democrați. Investigațiile ar putea viza afacerile cu criptomonede ale fiilor săi, Don Jr. și Eric, finanțarea unor proiecte de la Casa Albă sau implicarea unor figuri precum Elon Musk în cadrul Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE). Președintele a sugerat că ar putea recurge la grațieri preventive pentru a-și proteja aliații, însă confruntarea cu Congresul pare inevitabilă.

2. Pete Hegseth

Pete Hegseth, șeful Pentagonului Foto: Profimedia

Controversatul secretar de Război se află într-o poziție extrem de precară. Reprezentantul democrat Jason Crow a declarat că îndepărtarea lui Hegseth de la Pentagon reprezintă „prioritatea numărul unu” pentru democrați în noua legislatură, iar mai mulți parlamentari au depus deja articole vizând destituirea sa. Cu toate acestea, istoria arată că nicio demitere a unui membru de cabinet inițiată de Cameră nu a trecut cu succes și de Senat.

3. Elon Musk

Elon Musk Foto: Profimedia

Cel mai bogat om din lume a suferit un recul financiar și politic masiv. Musk a cheltuit aproximativ 446 de milioane de dolari pentru a sprijini candidații conservatori, dintre care o sumă record de 168 de milioane în statul său de adopție, Texas. Încercările de a-i salva pe guvernatorul Greg Abbott și pe candidatul la Senat Ken Paxton au eșuat.

Acum, Musk se află într-un stat guvernat de opozanți politici și riscă audieri în Congres detaliate privind contractele federale obținute de companiile sale (SpaceX, Starlink, Tesla) și activitatea DOGE.

4. Darline Graham

Darline Graham a pierdut alegerile interimare în Carolina de Sud Foto: X@KalshiPolitics

Candidatura eșuată a Darlinei Graham pentru a prelua în Senat locul deținut timp de 23 de ani de regretatul său frate, Lindsey Graham, a marcat o premieră istorică: Carolina de Sud are din nou un senator democrat, pentru prima dată în ultimele două decenii. Numită inițial interimar de guvernator, lipsa sa de experiență politică a devenit evidentă în campanie, transformând un fief republican sigur într-o victorie istorică pentru opoziție.

MARII CÂȘTIGĂTORI

1. James Talarico

James Talarico, senator de Texas Foto: X@foxnewspolitics

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La 37 de ani, reprezentantul statal din Texas și fost profesor a devenit primul democrat ales în Senat din partea acestui stat în ultimii 33 de ani. În ciuda resurselor financiare masive mobilizate de Elon Musk împotriva sa, Talarico a dus o campanie axată pe coeziune socială și mesajul de apropiere de comunitate, reușind să răstoarne calculele politice într-un bastion tradițional al dreptei.

2. Jon Ossoff

Jon Ossoff, senatorul de Georgia Foto: X@Oct7NeverForget

Senatorul din Georgia a obținut o victorie confortabilă în cursa pentru realegere, consolidându-și poziția drept una dintre figurile de anvergură ale Partidului Democrat și atrăgând atenția analiștilor care speculează deja asupra unei posibile candidaturi prezidențiale în 2028. Campania sa axată pe combaterea corupției și reducerea costului vieții a rezonat puternic cu electoratul tânăr.

3. Adam Hamilton

Adam Hamilton, senator de Kansas Foto: X@Hamilton4Kansas

Pastorul și fermierul în vârstă de 62 de ani a reușit o performanță istorică în Kansas, devenind primul senator democrat ales în acest stat din agricultură în aproape un secol. Mesajul său de unitate și moderare a convins un electorat sătul de polarizarea extremă de la Washington.

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4. Abdul El-Sayed

Abdul El-Sayed senator democrat de Michigan Foto: X

Epidemiologul în vârstă de 42 de ani din Michigan a depășit retorica polarizatoare a campaniei adversarilor săi, devenind primul senator de confesiune musulmană din istoria SUA. Cu o platformă bazată pe sănătate publică și politici sociale progresiste, El-Sayed a transformat atacurile politice la adresa identității sale într-un punct de mobilizare pentru baza sa de susținători.

5. Keisha Lance Bottoms

Keisha Lance Bottoms, guvernator de Georgia Foto: X@JasADRxquisites

Fostul primar al orașului Atlanta a intrat în cărțile de istorie devenind prima femeie de culoare care ocupă funcția de guvernator în Georgia și prima guvernatoare democrată a statului în aproape trei decenii, confirmând valul de succes al democraților în statele din Sud.

Aceste alegeri de la jumătatea mandatului au demonstrat limitele strategiei electorale ale Casei Albe și au validat capacitatea democraților de a mobiliza electoratul în zone considerate inaccesibile. Pentru Donald Trump, următorii doi ani se anunță o luptă continuă pentru supraviețuire politică în fața unui Congres ostil și a unor anchete iminente.