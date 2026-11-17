O companie americană pregătește dezvoltarea unor câini de luptă modificați genetic, dotați cu tehnologie militară avansată. Proiectul Warhound, o colaborare între două firme din industria tehnologică și biotehnologică, ridică întrebări serioase despre viitorul războiului, limitele ingineriei genetice și riscul apariției unor noi arme biologice.

Cercetătorii vor să elimine anumite vulnerabilități genetice ale unor rase de câini Foto: Arhiva

În trecut, viitorul părea suficient de îndepărtat pentru a putea fi privit cu optimism și curiozitate. În secolul trecut, oamenii își imaginau fără prea multă îngrijorare cum ar putea arăta lumea de mâine: mașini zburătoare, rucsacuri cu propulsie individuală sau alte invenții desprinse din literatura science-fiction.

După apariția unor dispozitive precum aparatele SodaStream, aproape orice părea posibil. Viitorul rămânea însă la locul său, undeva în depărtare, iar omenirea avea impresia că dispune de suficient timp pentru a se pregăti.

În jurul anului 2020, această percepție s-a schimbat. Viitorul a început să se apropie cu o viteză amețitoare, iar astăzi pare să ne înconjoare din toate direcțiile.

Roboți superinteligenți, misiuni pe Marte, copii dezvoltați în uteruri artificiale și, mai nou, câini de război clonați, modificați genetic și echipați cu armură militară.

Ceea ce până recent părea un scenariu de film distopic începe să capete contur.

Palmer Luckey, unul dintre antreprenorii din industria tehnologică apropiați de președintele american Donald Trump și fondator al companiei Anduril Industries, care furnizează drone armatei Statelor Unite, a prezentat recent detalii despre proiectul Warhound, scrie The Spectator.

Acesta este dezvoltat în parteneriat cu Ben Lamm, un alt antreprenor din domeniul tehnologiei, fondatorul companiei Colossal Biosciences.

Compania este cunoscută pentru proiectele sale controversate de readucere la viață a unor specii dispărute, prin clonare și modificarea ADN-ului. Printre sloganurile sale se numără unul care descrie ambiția de a „repune în mișcare bătaia ancestrală a inimii naturii”.

În cazul Warhound, ambițiile sunt însă mult mai apropiate de domeniul militar.

Câini de luptă modificați genetic și dotați cu tehnologie militară

Palmer Luckey face parte din noua structură a Pentagonului dedicată dezvoltării armamentului viitorului. Prin Warhound, el și Ben Lamm urmăresc să creeze ceea ce descriu drept câinele de luptă suprem.

Proiectul combină expertiza genetică a companiei Colossal Biosciences cu tehnologia militară dezvoltată de Anduril Industries.

Cercetătorii intenționează să elimine anumite vulnerabilități genetice ale unora dintre cele mai inteligente și agresive rase de câini existente, precum Ciobănescul Belgian Malinois.

Ulterior, animalele ar urma să fie echipate cu tehnologii militare avansate.

Anduril dezvoltă deja sistemul EagleEye, un dispozitiv purtat pe cap de militari, care oferă vedere nocturnă și termică, conectivitate cu dronele și acces la o hartă digitală actualizată permanent, care indică pozițiile și caracteristicile terenului controlat de inamic.

O versiune adaptată pentru câini ar urma să fie disponibilă după încheierea programului de dresaj.

„Cel mai bun prieten al omului merită cea mai bună tehnologie a omului”, a declarat Luckey.

Rămâne însă întrebarea cât de utilă ar putea fi o hartă digitală complexă pentru un câine de luptă. Dezvoltatorii proiectului par convinși că tehnologia va putea extinde considerabil capacitățile animalelor.

Primele exemplare sunt așteptate anul viitor. Dacă rezultatele vor corespunde așteptărilor, proiectul ar putea deschide drumul unei adevărate curse internaționale pentru dezvoltarea unor animale de luptă modificate genetic.

De la science-fiction la realitatea câmpului de luptă

Pentru cititorii care au crescut cu benzile desenate science-fiction, precum revista britanică 2000 AD, imaginea unor câini de război dotați cu senzori termici și capacități speciale nu este neapărat nouă.

Un animal modificat genetic, cu senzori avansați și echipamente militare, care atacă inamicul, ar putea fi cu ușurință un personaj dintr-o poveste futuristă.

Problema este că proiectul Warhound nu aparține ficțiunii.

Experiența arată deja ce se poate întâmpla atunci când câinii sunt transformați în arme. În numeroase orașe, animalele crescute pentru agresivitate și utilizate în scopuri de intimidare pot deveni periculoase atât pentru alte persoane, cât și pentru propriii stăpâni.

Într-o lume în care inteligența artificială și editarea genetică evoluează rapid, este legitim să ne întrebăm unde s-ar putea opri competiția pentru dezvoltarea unor asemenea animale.

Colossal Biosciences este cunoscută în special pentru proiectele sale de a readuce la viață specii dispărute.

Compania a afirmat că a reușit să recreeze anumite caracteristici ale lupului preistoric dire wolf, o specie dispărută, prin reconstruirea genomului acesteia și modificarea celulelor lupului cenușiu pentru a reproduce trăsături genetice esențiale.

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Puii, numiți Romulus, Remus și Khaleesi, pot fi văzuți în înregistrări video publicate pe YouTube.

Dar dacă tehnologia permite readucerea unor caracteristici ale animalelor dispărute, ce ar împiedica o companie precum Anduril să adauge pe lista echipamentelor sale militare lupi preistorici modificați genetic și protejați cu armură?

Sau chiar tigri cu dinți-sabie, dacă materialul genetic necesar ar putea fi recuperat?

În epoca modelelor lingvistice de mari dimensiuni și a biotehnologiei avansate, există și riscul ca organizații clandestine, regimuri autoritare sau grupări extremiste să încerce să dezvolte propriile creaturi modificate genetic.

Ar fi dificil de imaginat efectele asupra moralului militarilor dacă pe câmpul de luptă ar apărea animale de pradă de dimensiuni impresionante, transformate în arme.

De la mamuți la noi forme de megafaună militarizată

Colossal Biosciences lucrează și la un alt proiect ambițios: readucerea unor caracteristici ale mamutului lânos, un animal preistoric care putea cântări aproximativ șase tone, prin modificarea ADN-ului elefanților.

Este o încercare de a recrea lumea preistorică folosind tehnologia secolului XXI.

Imaginea unor elefanți de luptă de dimensiunea mamuților amintește de campaniile militare ale lui Hannibal, care a folosit elefanți în războaiele sale împotriva Romei.

Dar aceeași tehnologie ar putea deschide calea către o revenire a unor animale gigantice, transformate în instrumente militare.

Scenariul amintește inevitabil de universul filmului Jurassic Park.

Potrivit publicației New York Post, Colossal Biosciences se află și într-un litigiu cu un fost cercetător, acuzat că ar fi sustras informații confidențiale despre cercetările companiei și le-ar fi transmis unor firme concurente din industria biotehnologiei.

Într-un asemenea context, devine tot mai dificil de anticipat ce tipuri de animale modificate genetic ar putea încerca să dezvolte diferite organizații sau regimuri.

Lecțiile trecutului și amenințările viitorului

Luna trecută, cercetătorii au readus în atenție un episod din istoria evoluției umane: strămoșii noștri din Epoca de Piatră ar fi fost vânați de păsări prădătoare gigantice.

Un copil din specia Australopithecus africanus, în vârstă de aproximativ trei ani, ar fi fost atacat și răpit de un prădător înaripat în savana sud-africană.

Craniul său prezenta urme de perforare sub orbite, compatibile cu leziuni provocate de ghearele unei păsări de pradă.

BBC a inclus un avertisment pentru cititori, precizând că unele detalii ale descoperirii ar putea fi tulburătoare.

Dar imaginile unui asemenea atac ar putea deveni și mai greu de suportat dacă, într-un viitor nu foarte îndepărtat, soldații ar trebui să înfrunte animale de pradă modificate genetic, dotate cu senzori laser și gheare din materiale extrem de rezistente, precum tungstenul.

Un asemenea scenariu nu mai poate fi considerat imposibil.

Este suficient să privim evoluția câmpului de luptă din Ucraina, devenit unul dintre cele mai importante poligoane de testare pentru noile tehnologii militare.

Drone de toate dimensiunile patrulează permanent deasupra frontului, iar sistemele sunt îmbunătățite într-un ritm accelerat.

Drumurile din zonele de luptă sunt acoperite cu plase pentru a împiedica atacurile dronelor.

Unele aparate de zbor de mari dimensiuni transportă drone kamikaze mai mici, pe care le lansează în apropierea țintelor.

Analiștii militari vorbesc deja despre o nouă etapă a războiului cu drone, denumită „era navelor-mamă”. Aparatele de mari dimensiuni transportă și lansează drone mai mici, asemănătoare unor paraziți tehnologici, în adâncimea teritoriului inamic.

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Zone care, până nu demult, erau considerate relativ sigure pentru spitale de campanie, centre logistice și trupe de sprijin au devenit extrem de periculoase.

În anumite sectoare ale frontului, militarii se deplasează doar atunci când condițiile meteorologice nefavorabile reduc eficiența dronelor.

Războiul viitorului: drone și animale modificate genetic?

În acest peisaj militar, introducerea unor animale modificate genetic ar putea adăuga o nouă dimensiune amenințărilor existente.

Câini și lupi de mari dimensiuni, cu musculatură dezvoltată, protejați de armuri și dotați cu simțuri îmbunătățite, ar putea acționa împreună cu dronele pentru a identifica și urmări ținte umane.

Spre deosebire de un aparat fără pilot, un animal nu poate fi neutralizat prin bruierea semnalului de comunicații sau prin întreruperea conexiunii cu un satelit.

Combinația dintre inteligența artificială, echipamentele autonome și ingineria genetică ar putea schimba radical modul în care sunt purtate conflictele armate.

Ceea ce până nu demult ar fi fost titlul unei benzi desenate – „Al Treilea Război Mondial: atacul megafaunei” – începe să semene cu un scenariu pe care dezvoltarea tehnologică nu îl mai face imposibil.

Iar întrebarea nu mai este doar cât de departe poate ajunge tehnologia militară, ci și dacă omenirea va putea controla toate consecințele utilizării ei.