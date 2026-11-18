România are cel mai mare procent din Uniunea Europeană al persoanelor care nu își permit o masă cu carne, pește sau o alternativă vegetariană o dată la două zile. În 2025, 18,1% dintre români se aflau în această situație, față de o medie europeană de 8,5%, potrivit Eurostat. Veniturile mici și cheltuielile tot mai mari îi determină pe mulți să reducă inclusiv bugetul pentru alimente.

Procentul românilor care nu își permit o masă consistentă a crescut. Foto: arhivă

Deși alimentele din România sunt printre cele mai ieftine din Uniunea Europeană, veniturile multor familii nu ajung pentru toate cheltuielile lunare. Economistul Adrian Negrescu explică, într-o analiză pentru Adevărul Financiar, de ce tot mai mulți români ajung să economisească inclusiv la mâncare.

Veniturile mici, principala problemă

„Problema principală sunt veniturile, nu prețurile alimentelor luate separat. Alimentele din România nu sunt mai scumpe decât în Europa Occidentală, dar veniturile unei mari părți a populației sunt de câteva ori mai mici. O familie românească alocă mâncării aproape o treime din bugetul de consum, de două-trei ori mai mult decât o familie din vestul Europei. Când o treime din bani merg pe mâncare, orice scumpire sau orice cheltuială neprevăzută se vede imediat în farfurie”, a declarat economistul Adrian Negrescu pentru „Adevărul Financiar”.

Datele INS arată că, în trimestrul al doilea din 2026, o gospodărie a cheltuit în medie 1.581 de lei pe lună pentru alimente și băuturi nealcoolice, adică aproximativ 32% din cheltuielile de consum.

În același timp, alte cheltuieli au crescut mai repede decât prețurile alimentelor. În octombrie 2026, alimentele erau cu 3,07% mai scumpe decât cu un an înainte, în timp ce serviciile s-au scumpit cu 11,23%, iar mărfurile nealimentare cu 7,66%, potrivit INS.

Cine sunt românii cei mai afectați

Potrivit economistului, cele mai expuse sunt persoanele cu pensii mici, familiile cu mai mulți copii, gospodăriile din mediul rural și persoanele fără venituri stabile. Dificultățile pot apărea însă și în familiile care depind de un singur salariu.

„Un salariat cu salariul minim, care întreține singur o familie, plătește chirie sau rată și face naveta, poate ajunge la sfârșitul lunii fără bani pentru o alimentație echilibrată. Să ai un loc de muncă nu mai garantează în România un trai decent, mai ales în familiile cu un singur venit”, a explicat Adrian Negrescu.

Situația s-ar putea agrava în 2027

Procentul românilor care nu își permit o masă consistentă a crescut de la 16,3% în 2024 la 18,1% în 2025. Adrian Negrescu avertizează că situația s-ar putea înrăutăți dacă veniturile nu vor ține pasul cu scumpirile.

„Dacă veniturile rămân pe loc și prețurile la energie, chirii și combustibili continuă să crească, nu este exclus ca procentul celor care nu își permit o masă consistentă să depășească 20%”, a avertizat economistul.

Printre măsurile pe care le consideră necesare se numără sprijinirea pensionarilor cu venituri mici, ajutoarele pentru familiile cu copii și reducerea presiunii facturilor asupra gospodăriilor vulnerabile.