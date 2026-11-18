Poliția federală din Brazilia investighează dacă Rockbridge Network, o rețea discretă de finanțatori politici cofondată de vicepreședintele american JD Vance, s-a implicat ilegal în alegerile prezidențiale din țară, pentru a-l sprijini pe candidatul conservator Flávio Bolsonaro, potrivit unor informații citate de The Washington Post.

Vicepreședintele SUA, JD Vance Foto: Profimedia

Ancheta vizează posibila utilizare a unor resurse din străinătate în campania lui Bolsonaro împotriva președintelui Luiz Inácio Lula da Silva, a declarat un oficial de rang înalt din domeniul securității, care cunoaște direct investigația.

Cazul readuce în atenție relația politică neobișnuită dintre mișcarea MAGA din Statele Unite și dreapta braziliană asociată familiei Bolsonaro, precum și presupusele eforturi ale unei rețele politice americane de a-și extinde influența în Brazilia. Legislația braziliană interzice sprijinul electoral din partea unor entități străine.

Rockbridge Network a negat orice implicare în alegerile din Brazilia, iar Flávio Bolsonaro a respins acuzațiile potrivit cărora organizația i-ar fi susținut campania.

Finanțarea externă și sprijinul tehnologic, în atenția anchetatorilor

Investigația a fost dispusă de judecătorul Curții Supreme Flávio Dino, în urma unor acuzații privind un posibil sprijin american acordat campaniei lui Bolsonaro.

Anchetatorii verifică nu doar eventualele transferuri directe de bani, ci și posibila furnizare de personal, servicii sau alte forme de asistență cu valoare economică.

„Este necesar să se stabilească dacă a existat o furnizare efectivă de resurse – inclusiv resurse umane, servicii sau alte avantaje cuantificabile economic – și să se identifice originea, destinația și eventuala utilizare a acestora în campanie”, a scris judecătorul Flávio Dino.

Renan Santos, un alt candidat la președinție, a declarat pentru The Washington Post că un intermediar l-a contactat după ce și-a anunțat candidatura, încurajându-l să stabilească legături cu Rockbridge.

„Trebuie să te apropii de ei. Au foarte mulți bani. Nimeni din Brazilia nu se poate compara cu ei”, și-ar fi spus intermediarul, potrivit lui Santos.

Acesta a afirmat că rețeaua căuta un candidat conservator pe care să-l sprijine în competiția cu Lula. Suspiciunile sale s-au intensificat după ce persoane despre care i se spusese că reprezentau Rockbridge au apărut ulterior în legătură cu echipa de campanie a lui Bolsonaro.

Inteligența artificială și mineralele rare, printre interesele discutate

Contactele ar fi fost însoțite de propuneri privind oportunități de afaceri în sectoare strategice ale economiei braziliene, precum inteligența artificială și exploatarea mineralelor rare.

Potrivit documentului consultat de The Washington Post, un material intern distribuit în aprilie sub denumirea „Rockbridge Network Brasil” prezenta aceste oportunități și era destinat campaniei lui Bolsonaro.

Documentul îl identifica pe omul de afaceri brazilian Pedro Sang drept director general al organizației și pe antreprenorul Tallis Gomes drept consilier local.

Patru persoane au declarat publicației că Sang a fost văzut ulterior în repetate rânduri la sediul de campanie al lui Bolsonaro din São Paulo.

Gomes a spus că Sang îi comunicase că ajută echipa candidatului cu „date”, însă a precizat că nu cunoștea detaliile activității sale.

Publicația americană a mai relatat că unul dintre cofondatorii Rockbridge, Chris Buskirk, s-a întâlnit în luna mai cu oameni de afaceri brazilieni la hotelul Plaza din New York.

Tot în mai, Chris Applegate, consilier al lui JD Vance, a înregistrat compania Rockbridge Brazil LLC în statul Wyoming, potrivit documentelor corporative.

Aceste contacte fac parte din contextul acuzațiilor, însă anchetatorii trebuie să stabilească dacă ele s-au concretizat în forme de sprijin electoral interzise de legislația braziliană.

Președintele brazilian de stânga, Lula da Silva, câștigă al patrulea mandat, într-o victorie surprinzătoare în fața lui Flávio Bolsonaro. Aliatul lui Trump contestă rezultatul alegerilor

Rockbridge neagă implicarea reprezentanților săi

Rețeaua Rockbridge susține că cetățenii brazilieni implicați în aceste demersuri i-au folosit numele fără autorizare.

„Brazilienii au făcut declarații false cu privire la relația lor cu Rockbridge și au creat documente care prezentau sau menționau organizația fără știrea sau acordul acesteia”, a transmis rețeaua.

Pedro Sang a negat că ar fi fost membru al organizației sau că ar fi desfășurat activități politice în numele ei.

„Nu am fost niciodată membru, nici în Statele Unite, nici în Brazilia! Proiectul a fost complet suspendat cu mult timp în urmă și nu a avut niciodată vreo implicare politică în Brazilia!”, a declarat acesta.

La rândul său, Tallis Gomes a recunoscut că s-a alăturat Rockbridge după ce a contribuit cu 100.000 de dolari la rețea, dar a susținut că sfaturile oferite candidaților conservatori nu au fost furnizate în numele organizației.

Trump și-a exprimat sprijinul pentru familia Bolsonaro

Ancheta are loc pe fondul relațiilor apropiate dintre familia Bolsonaro și mișcarea politică a președintelui american Donald Trump.

Trump l-a apărat în repetate rânduri pe fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro, tatăl lui Flávio, condamnat anul trecut la 27 de ani de închisoare pentru implicarea într-un complot care urmărea organizarea unei lovituri de stat violente, după înfrângerea sa în alegerile din 2022 în fața lui Lula.

Trump a descris procesul drept o „vânătoare de vrăjitoare”.

Eduardo Bolsonaro, un alt fiu al fostului președinte, a încercat, de asemenea, să obțină sprijinul Washingtonului pentru impunerea unor măsuri punitive împotriva adversarilor politici ai tatălui său, în timpul unor vizite în capitala americană și la reședința lui Trump din Mar-a-Lago.

După înfrângerea electorală din 25 octombrie, Flávio Bolsonaro a plecat în Florida. Administrația Trump i-a permis acestuia și familiei sale să intre în Statele Unite din motive „umanitare”, iar președintele american a declarat că poate rămâne acolo „atât timp cât dorește”.

Flávio Bolsonaro a negat că ar fi primit sprijin din partea Rockbridge.

„Toate aceste cazuri se bazează pe minciuni”, a declarat el pentru The Washington Post, adăugând că acuzațiile reprezintă „o altă narațiune înșelătoare inventată de ei”.