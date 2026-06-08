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Bill Gates, chemat în Congres. Legăturile cu Jeffrey Epstein revin în prim-plan

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Unul dintre colaboratorii lui Bill Gates l-a prezentat pe Jeffrey Epstein, finanțistul american condamnat pentru infracțiuni sexuale, fundației globale pentru sănătate a miliardarului drept „un prieten și un guru financiar”, despre care spunea că este „notoriu pentru unele apariții negative în presă”.

Jeffrey Epstein și Bill Gates/FOTO: New York Post și AFP
Jeffrey Epstein și Bill Gates/FOTO: New York Post și AFP

Financial Times scrie că, în timp ce alte personalități din domenii precum finanțele și politica au fost îndepărtate din funcții publice importante din cauza legăturilor cu Epstein, Gates și-a continuat activitatea.

Cofondatorul Microsoft rămâne principalul finanțator și figura centrală a fundației în care a investit zeci de miliarde de dolari.

La audierea sa de miercuri, 10 iunie, în fața comisiei de supraveghere a Camerei Reprezentanților va reprezenta un nou moment critic care va aduce atât persoana sa, cât și activitatea sa filantropică în atenția publicului.

Fundația Gates, care a lansat o evaluare externă a relației sale controversate cu Epstein, a declarat pentru Financial Times că regretă „orice interacțiune a angajaților cu Epstein, sub orice formă”. Fundația a precizat că Epstein susținea că poate „mobiliza resurse filantropice semnificative pentru sănătatea și dezvoltarea globală”, însă în cele din urmă nu a fost plătit și nu s-a concretizat nicio colaborare cu el.

În cadrul unei reuniuni interne a fundației, desfășurate în februarie, Gates și-a cerut scuze directorilor pentru faptul că i-a implicat în întâlniri cu Epstein.

„Nu am făcut nimic ilegal. Nu am văzut nimic ilegal”, le-a spus Gates angajaților, potrivit unei înregistrări analizate de The Wall Street Journal.

„Ca să fie clar, nu am petrecut niciodată timp cu victimele, cu femeile din jurul lui.”

Între timp, directorul executiv al Fundației Gates, Mark Suzman, le-a spus angajaților, în cadrul unei reuniuni desfășurate la începutul lunii, că se simte „pătat” de asocierea organizației cu Epstein, potrivit unei transcrieri consultate de Financial Times.

Suzman a afirmat că schimburile de mesaje dintre Epstein și angajații fundației au fost „profund tulburătoare și deprimante” și că „nu ar fi trebuit să aibă loc”.

În cadrul aceleiași reuniuni, mai mulți angajați și-au exprimat îngrijorările cu privire la legăturile lui Gates cu Epstein.

Unul dintre ei a declarat că există persoane care „se luptă să își împace angajamentul față de obiectivele fundației” cu „îngrijorarea provocată de ceea ce aud și citesc despre președintele organizației”.

Dezvăluirile privind relațiile dintre Bill Gates și Jeffrey Epstein au provocat îngrijorări în interiorul Fundației Gates și în rândul partenerilor săi, inclusiv al investitorului Warren Buffett.

Documente și e-mailuri consultate de Financial Times arată că Epstein a avut mai multe contacte cu reprezentanți ai fundației între 2011 și 2014 și a încercat să se implice în proiecte de strângere de fonduri.

Deși fundația susține că a decis să nu colaboreze cu el după verificări interne, un evaluator extern analizează în prezent amploarea interacțiunilor, iar rezultatele investigației sunt așteptate în această vară.

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