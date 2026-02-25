search
Miercuri, 25 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bill Gates a prezentat scuze Fundației sale din cauza legăturilor cu Epstein și a admis că a avut aventuri cu rusoaice

0
0
Publicat:

Bill Gates a prezentat scuze angajaților Fundației Bill & Melinda Gates marți, recunoscând că asocierea sa cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein a fost o „greșeală uriașă” care a afectat reputația organizației, relatează Wall Street Journal.

Bill Gates și fosta sa soție, Melinda FOTO Arhivă
Bill Gates și fosta sa soție, Melinda FOTO Arhivă

În cadrul unei întâlniri interne, cofondatorul Microsoft a declarat că regretă faptul că a petrecut timp cu Epstein și că a implicat directori ai fundației în întâlniri cu acesta, subliniind totodată că nu a participat și nu a avut cunoștință despre activitățile infracționale ale lui Epstein.

„Nu am făcut nimic ilegal. Nu am văzut nimic ilegal”, le-a spus Gates angajaților, potrivit unei înregistrări analizate de The Wall Street Journal. „Ca să fie clar, nu am petrecut niciodată timp cu victimele, cu femeile din jurul lui.”

Gates a declarat că imaginile din dosarele Epstein recent publicate, în care apare alături de femei ale căror fețe sunt blurate, sunt fotografii pe care Epstein i-a cerut să le facă împreună cu asistentele sale după întâlnirile lor. „Ca să fie clar, nu am petrecut niciodată timp cu victimele, cu femeile din jurul lui”, a spus Gates.

Bill Gates recunoaște că a avut relații extraconjugale

În cadrul întâlnirii, Gates a abordat și aspecte din viața sa personală care au apărut în documente recent făcute publice de Departamentul de Justiție în legătură cu Epstein. El a admis că a avut două relații extraconjugale cu femei din Rusia:  o jucătoare de bridge pe care a cunoscut-o la turnee, respectiv o fiziciană specializată în domeniul nuclear, pe care a întâlnit-o prin intermediul activităților profesionale.

Gates a spus că Epstein a aflat ulterior despre aceste relații, dar că acestea nu au avut nicio legătură cu victimele lui Epstein. El le-a explicat angajaților că Boris Nikolic, fostul său consilier științific, știa despre aceste relații și i-a dezvăluit informațiile lui Epstein. Nu este clar dacă relația cu fiziciana a avut loc în perioada în care aceasta era angajată la una dintre companiile lui Gates.

Printre documentele recent publicate se află două e-mailuri din 2013 pe care Epstein și le-a trimis lui însuși, aparent redactate sub forma unei scrisori de demisie atribuite lui Nikolic. Unul dintre mesaje făcea referire la o „dispută conjugală” a lui Gates și susținea că autorul ar fi facilitat „întâlniri ilicite”. Nikolic a negat anterior că ar fi scris sau solicitat redactarea acelor e-mailuri.

Gates a recunoscut că, la un moment dat, Epstein părea să folosească informațiile despre viața sa personală ca mijloc de presiune. Într-un e-mail din 4 iulie 2013 adresat lui Nikolic, Epstein scria că Gates risca să treacă „de la cel mai bogat om la cel mai mare ipocrit”, adăugând că anumite femei „riscă să devină senzații peste noapte”. În 2023, The Wall Street Journal a relatat că Epstein i-a cerut ulterior lui Gates să îi ramburseze costurile unui curs de programare plătit pentru jucătoarea de bridge.

Semnale de alarmă trase de fosta soție

Gates a declarat că a început să se întâlnească cu Epstein în 2011, la câțiva ani după ce acesta pledase vinovat, în 2008, pentru solicitarea unei minore în scopuri de prostituție. El a spus că era la curent cu ceea ce a numit o „chestiune de 18 luni” care îi limitase deplasările lui Epstein, dar a admis că nu a verificat suficient de atent trecutul acestuia.

În ciuda îngrijorărilor exprimate de fosta sa soție, Melinda French Gates, în 2013, Gates a spus că a continuat să se întâlnească cu Epstein până în 2014. „Știind ce știu acum, face situația de o sută de ori mai gravă, nu doar din cauza infracțiunilor sale din trecut, ci și pentru că este clar că exista un comportament inadecvat constant”, le-a spus el angajaților. Despre fosta sa soție, a adăugat: „Ca să îi acord meritul cuvenit, ea a fost întotdeauna sceptică în privința lui Epstein.”

Gates a confirmat că a zburat cu avionul privat al lui Epstein și că s-a întâlnit cu acesta în Germania, Franța, New York și Washington, D.C., însă a precizat că nu a rămas niciodată peste noapte și nu a vizitat insula privată a lui Epstein.

Potrivit lui Gates, Epstein se prezenta drept o persoană cu legături strânse cu figuri influente, în special miliardari de pe Wall Street, și susținea că ar putea ajuta la atragerea de fonduri pentru inițiative filantropice, inclusiv în domeniul sănătății globale. Gates a spus că prezența altor persoane prestigioase la aceste întâlniri a contribuit la percepția unei situații „normalizate”.

Privind retrospectiv, Gates a admis că asocierea sa cu Epstein ar fi putut contribui la legitimarea acestuia. „A fost o greșeală uriașă să petrec timp cu Epstein”, a spus el, adăugând că regretă faptul că a adus lideri ai fundației la acele întâlniri. „Îmi cer scuze și față de alte persoane care au fost atrase în această situație din cauza greșelii mele.”

Impact asupra reputației Fundației

Gates a recunoscut că legăturile sale cu Epstein și e-mailurile recent dezvăluite au afectat reputația Fundației Gates, una dintre cele mai mari organizații filantropice private din lume.

„Este, cu siguranță, opusul valorilor și obiectivelor Fundației”, a spus el. „Munca noastră este extrem de sensibilă din punct de vedere reputațional. Oamenii pot alege să colaboreze cu noi sau să nu colaboreze.”

Un purtător de cuvânt al Fundației Gates a confirmat că Gates organizează astfel de întâlniri interne de două ori pe an și a declarat că acesta „a vorbit deschis, a răspuns detaliat la mai multe întrebări și și-a asumat responsabilitatea pentru acțiunile sale”.

Gates le-a spus angajaților că anul 2014 a fost ultimul în care s-a întâlnit cu Epstein, deși acesta a continuat ulterior să îi trimită e-mailuri și să ridice „chestiuni secundare”. Gates a afirmat că nu a răspuns la acele mesaje.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care este trucul legal găsit de edili pentru a nu tăia posturi
digi24.ro
image
Pățania unui bărbat din Harghita care a comandat online mai mulți struți. Cum a rămas fără bani
stirileprotv.ro
image
Deputaţii au schimbat marţi legea care modifică valabilitatea permiselor de conducere
gandul.ro
image
Bolile de inimă ucid tot mai multe femei. Și lucrurile se vor înrăutăți
mediafax.ro
image
Ce diferență de vârstă este, de fapt, între Sandra Izbașa și soțul său, Răzvan, de la Power Couple. Campioana olimpică este mai mare
fanatik.ro
image
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de blesteme, consultant pe jocuri video, dar și terapeut Reiki
libertatea.ro
image
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
digi24.ro
image
„Vă spun suma netă! Nu e normal”. Ce pensie are Marin Condescu, fostul boss de la Pandurii, condamnat în 2018 pentru delapidare
gsp.ro
image
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Blocaj la CCR. Judecătorii nu reușesc să se pună de acord pe motivarea deciziei privind pensiile magistraților
antena3.ro
image
Şoferii care nu îşi plătesc amenzile vor rămâne fără permis câte o zi pentru fiecare 50 de lei restanţi
observatornews.ro
image
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
cancan.ro
image
Înfrângere pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte decide să nu le crească pensiile într-o speță crucială
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Ce mașini rulate din România au cel mai frecvent kilometrajul manipulat în 2025? Lista e surprinzătoare
playtech.ro
image
Cum a ajuns Adrian Petre să fie vizat în scandalul pariurilor. Problemele în care a mai fost implicat fostul atacant de la FCSB
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nu a crezut! Noi detalii ies la iveală, după despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac: "Era jos de tot!"
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Daniela, o tânără mamă și soție din Argeș, s-a stins din viață la doar 37 de ani: „La mulți ani ți-am spus acum două zile, iar azi îți spun adio”
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Anunț TRIST despre Monica Bîrlădeanu. Soția lui Valeriu Gheorghiță a ajuns pe mâna medicilor
romaniatv.net
image
Anunț pentru toți clienții Hidroelectrica. Se schimbă tarifele
mediaflux.ro
image
„Vă spun suma netă! Nu e normal”. Ce pensie are Marin Condescu, fostul boss de la Pandurii, condamnat în 2018 pentru delapidare
gsp.ro
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
Bill Gates recunoaște aventuri amoroase cu două rusoaice și își cere scuze angajaților pentru legăturile cu Epstein
actualitate.net
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
image
3 zodii a căror viață se va schimba în bine înainte de sfârșitul lunii martie. Astrele anunță surprize neașteptate și oportunități uriașe
click.ro
image
Gabriela Cristea, schimbare radicală de look! Fosta moderatoare s-a afișat cu părul scurt. FOTO
click.ro
Prințul Andrew Charles jpg
”Neața, imbecililor!” Andrew, profilul grobianului clasic, abuzator toată viața sa. Cum îi saluta pe angajați la Palat
okmagazine.ro
Trufe cu lamaie Sursa foto shutterstock 2141596615 jpg
Trufe cu lămâie, desertul cu lămâie pe care nu vrei să‑l împarți cu nimeni!
clickpentrufemei.ro
Insula Ada-Kaleh (© iMAGO Romaniae)
Insula turcească Ada Kaleh, vizitată de un grup de elevi din Caransebeș în vara anului 1913
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete

OK! Magazine

image
Priviri galeșe și gelozie! Regina Letizia e foc și pară după ce toată lumea vorbește despre „infidelitatea lui Felipe”

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Ce face prima dată un medic când ajunge într-o cameră de hotel