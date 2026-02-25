Bill Gates a prezentat scuze Fundației sale din cauza legăturilor cu Epstein și a admis că a avut aventuri cu rusoaice

Bill Gates a prezentat scuze angajaților Fundației Bill & Melinda Gates marți, recunoscând că asocierea sa cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein a fost o „greșeală uriașă” care a afectat reputația organizației, relatează Wall Street Journal.

În cadrul unei întâlniri interne, cofondatorul Microsoft a declarat că regretă faptul că a petrecut timp cu Epstein și că a implicat directori ai fundației în întâlniri cu acesta, subliniind totodată că nu a participat și nu a avut cunoștință despre activitățile infracționale ale lui Epstein.

„Nu am făcut nimic ilegal. Nu am văzut nimic ilegal”, le-a spus Gates angajaților, potrivit unei înregistrări analizate de The Wall Street Journal. „Ca să fie clar, nu am petrecut niciodată timp cu victimele, cu femeile din jurul lui.”

Gates a declarat că imaginile din dosarele Epstein recent publicate, în care apare alături de femei ale căror fețe sunt blurate, sunt fotografii pe care Epstein i-a cerut să le facă împreună cu asistentele sale după întâlnirile lor. „Ca să fie clar, nu am petrecut niciodată timp cu victimele, cu femeile din jurul lui”, a spus Gates.

Bill Gates recunoaște că a avut relații extraconjugale

În cadrul întâlnirii, Gates a abordat și aspecte din viața sa personală care au apărut în documente recent făcute publice de Departamentul de Justiție în legătură cu Epstein. El a admis că a avut două relații extraconjugale cu femei din Rusia: o jucătoare de bridge pe care a cunoscut-o la turnee, respectiv o fiziciană specializată în domeniul nuclear, pe care a întâlnit-o prin intermediul activităților profesionale.

Gates a spus că Epstein a aflat ulterior despre aceste relații, dar că acestea nu au avut nicio legătură cu victimele lui Epstein. El le-a explicat angajaților că Boris Nikolic, fostul său consilier științific, știa despre aceste relații și i-a dezvăluit informațiile lui Epstein. Nu este clar dacă relația cu fiziciana a avut loc în perioada în care aceasta era angajată la una dintre companiile lui Gates.

Printre documentele recent publicate se află două e-mailuri din 2013 pe care Epstein și le-a trimis lui însuși, aparent redactate sub forma unei scrisori de demisie atribuite lui Nikolic. Unul dintre mesaje făcea referire la o „dispută conjugală” a lui Gates și susținea că autorul ar fi facilitat „întâlniri ilicite”. Nikolic a negat anterior că ar fi scris sau solicitat redactarea acelor e-mailuri.

Gates a recunoscut că, la un moment dat, Epstein părea să folosească informațiile despre viața sa personală ca mijloc de presiune. Într-un e-mail din 4 iulie 2013 adresat lui Nikolic, Epstein scria că Gates risca să treacă „de la cel mai bogat om la cel mai mare ipocrit”, adăugând că anumite femei „riscă să devină senzații peste noapte”. În 2023, The Wall Street Journal a relatat că Epstein i-a cerut ulterior lui Gates să îi ramburseze costurile unui curs de programare plătit pentru jucătoarea de bridge.

Semnale de alarmă trase de fosta soție

Gates a declarat că a început să se întâlnească cu Epstein în 2011, la câțiva ani după ce acesta pledase vinovat, în 2008, pentru solicitarea unei minore în scopuri de prostituție. El a spus că era la curent cu ceea ce a numit o „chestiune de 18 luni” care îi limitase deplasările lui Epstein, dar a admis că nu a verificat suficient de atent trecutul acestuia.

În ciuda îngrijorărilor exprimate de fosta sa soție, Melinda French Gates, în 2013, Gates a spus că a continuat să se întâlnească cu Epstein până în 2014. „Știind ce știu acum, face situația de o sută de ori mai gravă, nu doar din cauza infracțiunilor sale din trecut, ci și pentru că este clar că exista un comportament inadecvat constant”, le-a spus el angajaților. Despre fosta sa soție, a adăugat: „Ca să îi acord meritul cuvenit, ea a fost întotdeauna sceptică în privința lui Epstein.”

Gates a confirmat că a zburat cu avionul privat al lui Epstein și că s-a întâlnit cu acesta în Germania, Franța, New York și Washington, D.C., însă a precizat că nu a rămas niciodată peste noapte și nu a vizitat insula privată a lui Epstein.

Potrivit lui Gates, Epstein se prezenta drept o persoană cu legături strânse cu figuri influente, în special miliardari de pe Wall Street, și susținea că ar putea ajuta la atragerea de fonduri pentru inițiative filantropice, inclusiv în domeniul sănătății globale. Gates a spus că prezența altor persoane prestigioase la aceste întâlniri a contribuit la percepția unei situații „normalizate”.

Privind retrospectiv, Gates a admis că asocierea sa cu Epstein ar fi putut contribui la legitimarea acestuia. „A fost o greșeală uriașă să petrec timp cu Epstein”, a spus el, adăugând că regretă faptul că a adus lideri ai fundației la acele întâlniri. „Îmi cer scuze și față de alte persoane care au fost atrase în această situație din cauza greșelii mele.”

Impact asupra reputației Fundației

Gates a recunoscut că legăturile sale cu Epstein și e-mailurile recent dezvăluite au afectat reputația Fundației Gates, una dintre cele mai mari organizații filantropice private din lume.

„Este, cu siguranță, opusul valorilor și obiectivelor Fundației”, a spus el. „Munca noastră este extrem de sensibilă din punct de vedere reputațional. Oamenii pot alege să colaboreze cu noi sau să nu colaboreze.”

Un purtător de cuvânt al Fundației Gates a confirmat că Gates organizează astfel de întâlniri interne de două ori pe an și a declarat că acesta „a vorbit deschis, a răspuns detaliat la mai multe întrebări și și-a asumat responsabilitatea pentru acțiunile sale”.

Gates le-a spus angajaților că anul 2014 a fost ultimul în care s-a întâlnit cu Epstein, deși acesta a continuat ulterior să îi trimită e-mailuri și să ridice „chestiuni secundare”. Gates a afirmat că nu a răspuns la acele mesaje.