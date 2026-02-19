search
Joi, 19 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bill Gates a anulat un discurs important în India, în plin scandal privind legăturile sale cu Epstein

0
0
Publicat:

Bill Gates a renunțat la discursul principal pe care urma să îl susțină la AI Impact Summit din India, pe fondul scandalului privind relația sa cu infractorul sexual condamnat pentru abuzuri asupra minorilor, Jeffrey Epstein.

Bill Gates FOTO EPA-EFE
Bill Gates FOTO EPA-EFE

Miliardarul cofondator al Microsoft a ajuns în India la începutul săptămânii, unde fundația sa colaborează cu guvernul pentru implementarea inteligenței artificiale în proiecte cu impact social. El fusese anunțat ca vorbitor la summitul internațional, imediat după premierul indian, Narendra Modi, potrivit The Guardian.

Joi dimineață, cu doar câteva ore înainte de intervenția programată, Gates s-a retras brusc din eveniment, la care urmau să participe, printre alții, președintele Franței, Emmanuel Macron, și cel mai bogat om din India, Mukesh Ambani.

Fundația Gates a transmis într-un comunicat: „După o analiză atentă și pentru a ne asigura că atenția rămâne concentrată asupra principalelor priorități ale summitului dedicat inteligenței artificiale, domnul Gates nu va mai susține discursul principal.”

Decizia vine la mai puțin de 48 de ore după ce aceeași fundație declarase: „Bill Gates participă la AI Impact Summit. Își va susține discursul conform programării.”

Deși fundația nu a explicat explicit ce anume ar fi putut distrage atenția de la temele summitului, cea mai recentă publicare a unor documente din dosarul Epstein, la finalul lunii ianuarie, a reaprins controversele legate de legăturile lui Gates cu finanțatorul căzut în dizgrație.

Gates a afirmat că „regretă” faptul că l-a cunoscut vreodată pe Epstein, după ce în noile documente au apărut acuzații potrivit cărora ar fi ascuns o boală cu transmitere sexuală față de soția sa de atunci, în urma unor contacte cu „fete ruse”. El a respins afirmația — apărută într-un draft de e-mail redactat de Epstein — ca fiind „falsă” și și-a cerut scuze pentru relația avută cu fostul său asociat. „Regret fiecare minut cu e”, a declarat Gates, în vârstă de 70 de ani, pentru publicația australiană 9News, la începutul acestei luni.

Epstein s-a sinucis în august 2019, într-un centru de detenție din New York, în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de trafic și abuz sexual. În 2008, el a pledat vinovat în statul Florida pentru solicitare de prostituție și solicitare de prostituție cu un minor și a executat 13 luni dintr-o pedeapsă de 18 luni.

Melinda French Gates, cu care Gates a fost căsătorit până în 2021, a declarat că recenta publicare a documentelor Epstein i-a readus „amintiri din perioade foarte, foarte dureroase din căsnicia mea”.

„Orice întrebări rămân acolo, despre ce — nici măcar nu pot începe să știu totul — acele întrebări sunt pentru persoanele implicate și chiar pentru fostul meu soț”, a spus Melinda Gates pentru NPR. „Ei trebuie să răspundă pentru aceste lucruri, nu eu.”

Fundația Gates a subliniat joi că „rămâne pe deplin angajată în activitatea din India pentru a avansa obiectivele comune în domeniul sănătății și dezvoltării” și va fi reprezentată la summit de Ankur Vora, președintele birourilor sale din Africa și India.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
digi24.ro
image
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
stirileprotv.ro
image
Donald Trump inaugurează „Consiliul pentru Pace” la Washington. Care este agenda și programul reuniunii la care Nicușor Dan merge ca observator
gandul.ro
image
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
mediafax.ro
image
Droguri la Guvern. Episodul uitat din trecutul lui Ilie Bolojan: ”marfă” de două milioane de euro găsite într-o mașină de lux
fanatik.ro
image
Volodimir Zelenski, acuzat grav de generalul Valeri Zalujnîi: e vinovat pentru eșecul contraofensivei și a vrut să-l intimideze cu o percheziție
libertatea.ro
image
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania care au terorizat cartierele rezidențiale
digi24.ro
image
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
gsp.ro
image
Gigi Becali a primit vestea: 39.250.000€!
digisport.ro
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
Povestea lui Paul, tânărul din Cluj care a transformat reciclarea unui material banal într-o afacere de succes: „Îndoi sârmă”
antena3.ro
image
Femeie, găsită decapitată într-o casă abandonată din Italia. Capul era așezat lângă cadavru
observatornews.ro
image
Câți bani au primit eliminații Oase și Maria Pitică, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Power Couple
cancan.ro
image
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
prosport.ro
image
Salariul minim ar putea crește de la 1 iulie 2026. Câți bani vor încasa angajații
playtech.ro
image
A intrat beată în direct și a ajuns virală! Imagini incredibile cu jurnalista de la Jocurile Olimpice de iarnă. Video
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A dezvăluit totul: ce nume va purta Andreea Bălan, după căsătoria cu Victor Cornea
digisport.ro
image
Promulgare sau reexaminare? Legea pensiilor magistraților, aruncată în aer de un detaliu crucial
stiripesurse.ro
image
O adolescentă de 16 ani a fost găsită în stare de inconștiență lângă fire de înaltă tensiune căzute pe o stradă din București
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
DEMISIA momentului! Și-a dat demisia din cauza controverselor legate de politică!
romaniatv.net
image
Începe fuziunea benevolă a comunelor din România! Proiect-pilot al reformei administrative
mediaflux.ro
image
Legendele Italiei n-au milă de Chivu » Ce i-a cerut Di Canio
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Mama Iulianei Beregoi, acuzată că ar fi în spatele unei operațiuni macabre. Artista și sora ei ar fi ales victimele, acuză o influnceră din Republica Moldova: „Data morții mele era în 15 mai 2025”
actualitate.net
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
click.ro
image
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
click.ro
image
Cum se prepară „Tăvălita”, desertul care aduce gustul satului în oraș. Mihaela Bilic: „Am aflat-o de la credincioasele din comuna Bănești”
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto profimedia jpg
Monstru cu chip de prinț? S-ar fi uitat cum o copilă era torturată! Noi detalii scabroase legate de Andrew ies la iveală
okmagazine.ro
happy joyful blonde woman clenches fists celebrates good result smiles broadly being high spirit makes triumph gesture wears spectacles winter sweater jpg
Care sunt lunile de naștere „prietene‟ cu succesul. Unde te afli în clasament și cum îți crești șansele?
clickpentrufemei.ro
Cover Image jpg webp
Crescuți pentru război! Mașinăria militară a Spartei antice, între disciplină absolută și destin colectiv
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Serialul de pe Netflix recomandat de Mihai Morar: „N-am mai făcut asta de mult timp”
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă

OK! Magazine

image
Monstru cu chip de prinț? S-ar fi uitat cum o copilă era torturată! Noi detalii scabroase legate de Andrew ies la iveală

Click! Pentru femei

image
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie