Bill Gates a anulat un discurs important în India, în plin scandal privind legăturile sale cu Epstein

Bill Gates a renunțat la discursul principal pe care urma să îl susțină la AI Impact Summit din India, pe fondul scandalului privind relația sa cu infractorul sexual condamnat pentru abuzuri asupra minorilor, Jeffrey Epstein.

Miliardarul cofondator al Microsoft a ajuns în India la începutul săptămânii, unde fundația sa colaborează cu guvernul pentru implementarea inteligenței artificiale în proiecte cu impact social. El fusese anunțat ca vorbitor la summitul internațional, imediat după premierul indian, Narendra Modi, potrivit The Guardian.

Joi dimineață, cu doar câteva ore înainte de intervenția programată, Gates s-a retras brusc din eveniment, la care urmau să participe, printre alții, președintele Franței, Emmanuel Macron, și cel mai bogat om din India, Mukesh Ambani.

Fundația Gates a transmis într-un comunicat: „După o analiză atentă și pentru a ne asigura că atenția rămâne concentrată asupra principalelor priorități ale summitului dedicat inteligenței artificiale, domnul Gates nu va mai susține discursul principal.”

Decizia vine la mai puțin de 48 de ore după ce aceeași fundație declarase: „Bill Gates participă la AI Impact Summit. Își va susține discursul conform programării.”

Deși fundația nu a explicat explicit ce anume ar fi putut distrage atenția de la temele summitului, cea mai recentă publicare a unor documente din dosarul Epstein, la finalul lunii ianuarie, a reaprins controversele legate de legăturile lui Gates cu finanțatorul căzut în dizgrație.

Gates a afirmat că „regretă” faptul că l-a cunoscut vreodată pe Epstein, după ce în noile documente au apărut acuzații potrivit cărora ar fi ascuns o boală cu transmitere sexuală față de soția sa de atunci, în urma unor contacte cu „fete ruse”. El a respins afirmația — apărută într-un draft de e-mail redactat de Epstein — ca fiind „falsă” și și-a cerut scuze pentru relația avută cu fostul său asociat. „Regret fiecare minut cu e”, a declarat Gates, în vârstă de 70 de ani, pentru publicația australiană 9News, la începutul acestei luni.

Epstein s-a sinucis în august 2019, într-un centru de detenție din New York, în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de trafic și abuz sexual. În 2008, el a pledat vinovat în statul Florida pentru solicitare de prostituție și solicitare de prostituție cu un minor și a executat 13 luni dintr-o pedeapsă de 18 luni.

Melinda French Gates, cu care Gates a fost căsătorit până în 2021, a declarat că recenta publicare a documentelor Epstein i-a readus „amintiri din perioade foarte, foarte dureroase din căsnicia mea”.

„Orice întrebări rămân acolo, despre ce — nici măcar nu pot începe să știu totul — acele întrebări sunt pentru persoanele implicate și chiar pentru fostul meu soț”, a spus Melinda Gates pentru NPR. „Ei trebuie să răspundă pentru aceste lucruri, nu eu.”

Fundația Gates a subliniat joi că „rămâne pe deplin angajată în activitatea din India pentru a avansa obiectivele comune în domeniul sănătății și dezvoltării” și va fi reprezentată la summit de Ankur Vora, președintele birourilor sale din Africa și India.