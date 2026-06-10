Bill Gates a dezvăluit în Congres că Epstein a încercat să-l șantajeze cu un secret din căsnicia sa

Fondatorul Microsoft, Bill Gates, a declarat în cadrul unei audieri în Congresul SUA că Jeffrey Epstein a încercat să folosească informații despre infidelitățile sale pentru a-l convinge să reia legătura cu el.

Potrivit unei declarații pregătite pentru Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, Gates a afirmat că Epstein aflase detalii despre viața sa personală și a încercat să profite de acestea după ce relația dintre cei doi s-a răcit.

„Am aflat că Epstein devenise conștient de informații sensibile despre viața mea personală, inclusiv faptul că fusesem infidel în căsnicia mea. Aceste relații nu au avut nicio legătură cu interacțiunile mele cu Epstein, dar au fost dureroase pentru familia mea”, a declarat Gates, potrivit Daily Mail.

Gates a spus că l-a cunoscut pe Epstein în 2011, după ce acesta i-a sugerat că ar putea contribui la atragerea de finanțări pentru proiecte de sănătate publică la nivel global. Omul de afaceri a afirmat că, la acel moment, nu înțelesese pe deplin gravitatea infracțiunilor pentru care Epstein fusese deja condamnat.

„Îmi amintesc că știam că Epstein avusese probleme cu legea, însă nu am înțeles pe deplin amploarea faptelor pe care le comisese. Am acceptat să îl cunosc fără să fiu suficient de atent la ceea ce ar fi trebuit să verific”, a declarat Gates.

Acesta a susținut că interacțiunile sale cu Epstein au fost limitate și că a întrerupt orice contact cu acesta în 2014.

„Nu ar fi trebuit să mă întâlnesc niciodată cu Epstein”, a afirmat Gates, adăugând că finanțatorul american a încercat ulterior să îl readucă în cercul său folosindu-se de informațiile pe care le deținea, precum și de alte afirmații pe care el le consideră false.

Gates a fost audiat în contextul investigației desfășurate de Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților privind cazul Epstein și relațiile pe care acesta le-a avut cu oameni de afaceri, politicieni și alte personalități influente. Ancheta vizează și modul în care autoritățile americane au gestionat cazul și informațiile făcute publice de-a lungul anilor.

Relația dintre Gates și Epstein a revenit în atenția publică după divorțul dintre Bill și Melinda Gates, finalizat în 2021. Melinda Gates a declarat ulterior că întâlnirile fostului său soț cu Epstein au reprezentat un motiv de îngrijorare și l-a descris pe finanțatorul american drept o persoană „abominabilă” și „întruchiparea răului”.

Gates a recunoscut în repetate rânduri că asocierea cu Epstein a fost o greșeală, însă a susținut constant că întâlnirile dintre ei au avut legătură cu proiecte filantropice și că nu a fost implicat în activități ilegale. Omul de afaceri a afirmat că regretă fiecare întâlnire avută cu Epstein și că nu a vizitat niciodată insula privată a acestuia din Caraibe, asociată cu acuzațiile de trafic sexual.

Jeffrey Epstein a fost inculpat federal în 2019 pentru trafic sexual de minori și alte infracțiuni conexe. Procurorii americani au susținut că acesta a creat o rețea prin care a exploatat sexual fete minore. Epstein a murit în august 2019 într-o închisoare din New York, înainte de începerea procesului.