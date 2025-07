Motivul pentru care „lista clienților” lui Jeffrey Epstein va rămâne pentru totdeauna „la secret”. Teoria unui fost agent CIA legată de Mossad

Un fost agent CIA susține că lista clienților lui Jeffrey Epstein nu va fi niciodată publicată, deoarece ar conține informații prea sensibile pentru a fi făcute publice şi lansează o teorie potrivit căreia el ar fi lucrat pentru serviciile de informații israeliene.

„Cred că era un agent de acces al Mossadului”

Un fost agent CIA susține că mult discutata „listă a clienților” lui Jeffrey Epstein nu va fi niciodată făcută publică, din cauza intereselor sensibile care ar fi legate de această informație.

John Kiriakou, un fost ofițer CIA care a petrecut câţiva ani în închisoare după ce a divulgat tehnicile de interogare prin tortură cu apă utilizate de agenție la Guantanamo Bay, a vorbit despre acest subiect controversat în cadrul podcastului lui Patrick Bet-David.

Fostul agent a explicat că, în opinia sa, lista clienților lui Epstein ar conține informații extrem de valoroase pe care CIA nu le-ar divulga publicului, indiferent de presiunile exercitate.

„Cred că era un agent de acces al Mossadului. Pentru mine are perfect sens”, a declarat John Kiriakou, în ciuda faptului că nu există dovezi oficiale care să confirme că Epstein ar fi avut legături cu Mossad.

John Kiriakou a explicat că metodele de obținere a informațiilor de la persoane influente presupun adesea folosirea intermediarilor care au acces direct la elitele politice și financiare, iar Epstein, cu resursele sale uriașe și cu insula sa privată, ar fi fost un „agent de acces” ideal.

„Jeffrey Epstein, în opinia mea, este un exemplu tipic de agent de acces. Am mai spus asta, dar cred că este important și merită repetat. Dacă ești un serviciu de informații străin și vrei informații de la... persoane importante, vrei informații secrete de la ele, nu le vei recruta. Ele nu au nevoie de nimic de la tine. Nu au vulnerabilități financiare. Așa că faci următorul lucru: recrutezi pe cineva care are acces la aceste persoane și finanțezi această persoană... care are o insulă privată”, a explicat fostul agent CIA.

Fostul agent CIA afirmă că o astfel de listă există cu siguranţă

Ghislaine Maxwell, partenera de viaţă a controversatului pedofil, condamnată şi ea pentru complicitate în cazul Epstein, ar fi avut, la rândul său, legături cu Mossadul, prin tatăl său, Robert Maxwell, considerat de unii că ar fi fost spion israelian, mai spune fostul agent CIA. potrivit DailyMail.

În discuție a fost adus și cazul Virginiei Giuffre, victima care a susținut că a fost traficată de Epstein pentru a întreține relații sexuale cu prințul Andrew. Giuffre s-a sinucis în aprilie, la vârsta de 41 de ani.

Citând declaraţiile acesteia, John Kiriakou a susținut că în reședințele lui Jeffrey Epstein existau camere de supraveghere care monitorizau fiecare încăpere din casă, inclusiv băile, ceea ce ar confirma existența unei liste a celor care ar fi întreținut relații cu minore.

„Virginia Giuffre și alte cinci tinere au declarat în procesul lor că existau camere cu monitoare care supravegheau fiecare cameră și fiecare baie. Deci, dacă existau clienți – și cred că existau – și aceștia întrețineau relații sexuale cu minore – și cred că așa era – fiecare persoană angajată să supravegheze acele ecrane ar fi știut. Cred că exista o listă, o listă de clienți. Trebuia să existe. Știm că exista o carte neagră; a fost vândută la Sotheby's, pentru numele lui Dumnezeu. Deci, unde este? A fost distrusă? Și chiar dacă a fost, de ce Ghislaine Maxwell nu a încercat să o folosească pentru a se salva?”, a adăugat Kiriakou.

Administraţia Trump, criticată pentru gestionarea acestui subiect

Controversa privind lista lui Epstein a reizbucnit în ultimele săptămâni, după ce administrația Trump a fost criticată pentru modul în care a gestionat aceste informații, iar procurorul general Pam Bondi a fost acuzată că nu a respectat promisiunea de a publica dosarele, în contextul în care ea a declarat că lista nu ar exista şi a respins și teoriile privind o presupusă crimă în cazul morții lui Epstein, despre care autoritățile susțin că ar fi fost sinucidere.

Donald Trump i-a numit pe susținătorii care au insistat pe această teorie drept „slabi” și a cerut să se treacă mai departe de acest subiect.

Întrebat dacă administraţia americană încearcă să muşamalizeze acest subiect din cauza implicării lui Donald Trump, care a fost vreme de mai bine de 15 ani un prieten apropiat al lui Jeffrey Epstein, John Kiriakou a răspuns: „Nu cred asta nici măcar o secundă”, a spus el.

Teoria cu Epstein agent Mossad câştigă susţinători

Teoria că Epstein ar fi lucrat pentru Mossad a fost reluată recent și de Tucker Carlson, fost prezentator Fox News, care a sugerat că acest personaj extrem de controversat ar fi fost folosit pentru șantajarea unor politicieni americani și că proveniența averii sale ar putea fi legată de o astfel de operațiune.

„Adevărata întrebare este: de ce făcea asta, în numele cui și de unde proveneau banii?”, a întrebat Carlson în cadrul unui eveniment cu tineri alegători din Florida, criticând autoritățile pentru lipsa de interes în a clarifica acest caz şi amintind despre legăturile lui Epstein cu fostul premier israelian Ehud Barak, cu care acesta s-ar fi întâlnit de zeci de ori.