Un bărbat înarmat a deschis focul într-un magazin în care se vindeau costume și decorațiuni de Halloween, aflat într-un centru comercial din California.

Magazinul era plin d clineţi la momentul atacului. Foto: Facebook Michelle Nahay

Seara de cumpărături dinaintea Halloweenului s-a transformat într-un coșmar pentru clienții unui magazin din orașul Fairfield, California. Mai multe focuri de armă au fost trase în incinta magazinului Spirit Halloween, care comercializează costume și decorațiuni pentru această sărbătoare.

O persoană a murit, iar alte șase au ajuns la spital, trei dintre ele în stare critică. Atacul a avut loc vineri, 30 octombrie, în timp ce clienții își făceau ultimele cumpărături înainte de Halloween.

Poliția a fost chemată la centrul comercial Solano Town Center în jurul orei 20:30, după ce au fost raportate focuri de armă. Când au ajuns, echipajele de poliţie au găsit o persoană deja decedată şi mai mulţi răniţi, care au fost duși la spitalele din zonă. Trei dintre ei se aflau în stare critică, au anunțat autoritățile, citate de Los Angeles Times.

„În această seară, la ora 20:30, poliția din Fairfield a fost alertată cu privire la un atac armat produs în magazinul Spirit Halloween din centrul comercial Solano Town Center.

Șapte persoane au fost împușcate, potrivit bilanțului confirmat de autorități. Una dintre victime a murit, din păcate, în urma rănilor suferite. Celelalte șase au fost transportate la spitalele din zonă, iar cel puțin trei dintre ele se află în stare critică.

Deocamdată, nu avem informații suplimentare despre identitatea victimelor. Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către familiile celor afectați de acest incident tragic”, au transmis autorităţile.

Atacatorul s-a făcut nevăzut imediat după ce a deschis focul, iar polițiștii încearcă acum să îl identifice și să stabilească ce l-a determinat să tragă.

Oamenii au fugit panicați din magazine

Cei aflați în centrul comercial au încercat să se pună la adăpost imediat ce au auzit împușcăturile.

Una dintre martore la incident, Daniela Seabra Rios, se afla în mașină, în parcarea de vizavi de magazinul Spirit Halloween, împreună cu fiul ei. Femeia a povestit că, la un moment dat, a văzut oameni alergând și strigând, într-o agitație pe care a descris-o drept „o mare de oameni fugind și țipând”. Printre aceștia erau și multe familii cu copii.

De teamă să nu fie răniţi, femeia și fiul ei s-au lăsat la podeaua mașinii și au rămas acolo până când au ajuns polițiștii.

Chara Brazley, din Santa Rosa, a aflat despre atac de la fiica ei, în vârstă de 24 de ani, care lucrează la magazinul Ulta Beauty din același centru comercial. Tânăra și-a sunat mama speriată și i-a spus că auzise mai multe împușcături puternice în timp ce angajații se pregăteau să închidă magazinul.