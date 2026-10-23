Atac armat lângă Paris: un bărbat a deschis focul din mașină. O fetiță de 12 ani, nimerită de 8 gloanțe

Un bărbat înarmat a deschis focul la întâmplare dintr-un vehicul pe străzile din apropiere de Paris, ucigând o persoană și rănind alte patru. Agresorul a fost reținut de poliție în orașul Coignières, după ce a deschis focul în Trappes și în localitatea învecinată La Verrière.

Foto: AFP

Conform mai multor mărturii, atacatorul ar fi un bărbat în vârstă de 39 de ani, Kevin, născut în Saint-Cyr-l’École. El ar fi a vizat în mod deliberat bărbați de origine maghrebiană și persoane de culoare în apropierea unei moschei din Trappes, a declarat primarul localității. Printre victime, o fetiță de 12 ani ar fi fost împușcată cu opt gloanțe.

Foto: X Presupusul atacator

Autoritățile locale au avertizat că bilanțul s-ar putea modifica, în condițiile în care echipele de intervenție continuau să acționeze la fața locului, scrie AFP.

Primarul din Trappes, Ali Rabeh, a scris pe Instagram că un individ a tras din vehiculul său asupra mai multor persoane întâlnite pe traseul parcurs prin cele două localități.

Prim-ministrul Sébastien Lecornu a calificat cazul drept „foarte grav” într-un mesaj publicat pe platforma X, dând asigurări că „toate resursele forțelor de securitate și ale sistemului judiciar sunt mobilizate la maximum”.

Franța traversează o perioadă de tensiuni sociale, după ce manifestațiile împotriva creșterii costului vieții au fost însoțite de violențe și jafuri în weekendul precedent. Mișcarea de protest a început în septembrie într-un liceu din Créteil, unde nemulțumirile vizau lipsa personalului și starea clădirilor școlare, apoi s-a extins la nivel național, pe fondul scumpirilor.

În perspectiva noilor manifestații, președintele Emmanuel Macron a anunțat joi restricții, inclusiv posibilitatea modificării traseelor unor marșuri pentru protejarea centrelor urbane, a magazinelor și a clădirilor publice. Pentru sâmbătă, autoritățile au interzis manifestațiile în centrul orașului Lyon și au anunțat interdicții în anumite zone din Marsilia, Nisa și Toulon. În unele zone urbane au fost introduse și restricții de circulație pe timpul nopții.

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii aflați în Franța sau care intenționează să ajungă acolo. Potrivit instituției, manifestațiile și acțiunile de blocare anunțate pentru sâmbătă, 24 octombrie, ar putea perturba transportul public, rutier, feroviar și aerian. MAE recomandă evitarea zonelor de protest și respectarea indicațiilor autorităților locale.