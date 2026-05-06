Armata SUA a „neutralizat” un petrolier care a încercat să forţeze blocada asupra porturilor iraniene

Armata SUA a anunțat miercuri că a tras asupra unui petrolier sub pavilion iranian care a încercat să forțeze blocada impusă de Washington asupra porturilor Iranului, relatează AFP.

Comandamentul Central al SUA (Centcom) a transmis pe rețeaua X că forțele americane din Golf au acționat pentru a opri nava, identificată ca fiind petrolierul „Hasna”, care nu transporta încărcătură și se îndrepta spre un port iranian.

„Forţele americane care operează în Golf au acţionat pentru respectarea blocadei, neutralizând un petrolier sub pavilion iranian fără încărcătură, care încerca să navigheze către un port iranian miercuri, la 09:00 ora Washingtonului”, a anunțat Comandamentul Central al SUA (Centcom) pe reţeaua X.

Potrivit militarilor americani, echipajul nu a răspuns la avertismentele repetate, iar un avion de pe portavionul USS Abraham Lincoln a deschis focul, avariind cârma navei. În urma intervenției, petrolierul nu și-a mai continuat deplasarea spre Iran.

„După ce echipajul navei Hasna nu a ţinut cont de avertismentele repetate, forţele americane au scos din funcţiune cârma petrolierului trăgând mai multe salve” dintr-un avion care a decolat de pe portavionul USS Abraham Lincoln, desfăşurat în regiune, a adăugat acesta, specificând că „Hasna nu se mai află în drum spre Iran”.

Este al doilea incident de acest tip după instituirea blocadei pe 13 aprilie, în contextul eșecului primei runde de negocieri dintre Washington și Teheran. Un caz similar a avut loc pe 19 aprilie, când forțele americane au oprit nava „Touska”, lovind sala motoarelor după evacuarea echipajului.

În același timp, președintele Donald Trump a anunțat marți suspendarea operațiunii „Proiectul Libertate”, lansată cu doar 48 de ore mai devreme pentru a permite trecerea prin Strâmtoarea Ormuz a sutelor de nave blocate în Golf, invocând „progrese uriaşe înregistrate în vederea unui acord cuprinzător şi definitiv cu conducerea iraniană.”

Totuși, miercuri, Trump a transmis un nou avertisment dur, atenționând Iranul că SUA va bombarda ţara „cu o intensitate mult mai mare decât înainte” dacă liderii săi nu ajung la un acord cu Washingtonul.

Doar două nave escortate în 24 de ore

În cele 24 de ore în care a fost în vigoare, doar două nave comerciale au fost escortate în siguranță prin strâmtoare de către forțele americane. Una dintre acestea, „Alliance Fairfax”, aparținând gigantului danez Maersk, a traversat zona fără incidente, fiind însoțită de mijloace militare ale SUA. Nava era blocată în Golful Persic încă de la începutul conflictului, în 28 februarie.

CENTCOM nu a precizat numele celei de a doua nave.

Peste 1.500 de nave și aproximativ 20.000 de marinari sunt în continuare blocați în Golful Persic, iar traficul prin una dintre cele mai importante rute maritime din lume este aproape paralizat. Înainte de izbucnirea conflictului, aproximativ 130 de nave tranzitau zilnic Strâmtoarea Ormuz.

Abia lansată, operaţiunea de escortare a fost întreruptă brutal Potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), forțele americane au interceptat rachete și drone iraniene care au vizat nave comerciale escortate de SUA. Totodată, șase ambarcațiuni rapide iraniene au fost distruse după ce au amenințat convoaiele maritime.

Iranul a transmis avertismente ferme, susținând că orice navă care nu respectă rutele impuse de Teheran riscă represalii. Gardienii Revoluției au calificat drept „periculoasă” orice încercare de deviere a traseelor stabilite.

Operațiunea „Project Liberty” a implicat o mobilizare militară semnificativă: distrugătoare, peste 100 de aeronave, drone și aproximativ 15.000 de militari. Cu toate acestea, obiectivul de a securiza și fluidiza traficul maritim era departe de a fi atins miercuri.

Marți seară, un portcontainer al companiei CMA-CGM, sub pavilion maltez, a fost ținta unui atac în zonă, în timp ce era escortat de forțele americane, potrivit presei franceze.