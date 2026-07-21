 Petrolier lovit în Strâmtoarea Ormuz. Iranul ridică miza conflictului: atacuri revendicate asupra unor baze SUA din Bahrain și Kuweit | adevarul.ro
search
Marți, 21 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei
Eugen Tomac, invitat la „Interviurile Adevărul”, de la ora 11.00

Petrolier lovit în Strâmtoarea Ormuz. Iranul ridică miza conflictului: atacuri revendicate asupra unor baze SUA din Bahrain și Kuweit

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un petrolier aflat în Strâmtoarea Ormuz a fost lovit de un proiectil de origine necunoscută, în timp ce armata americană a anunțat că a desfășurat a zecea noapte consecutivă de atacuri asupra unor obiective militare iraniene. Forțele iraniene au lansat marți atacuri asupra unor instalații militare americane din Bahrain și Kuweit.

Traficul maritim e aproape blocat în Strâmtoarea Ormuz. FOTO Shutterstock
Traficul maritim e aproape blocat în Strâmtoarea Ormuz. FOTO Shutterstock

Potrivit agenției britanice UK Maritime Trade Operations (UKMTO), incidentul s-a produs în apele din largul Omanului. În urma impactului, echipajul navei a fost nevoit să abandoneze petrolierul și să se refugieze într-o barcă de salvare, relatează euronews.com.

În paralel, Garda Revoluționară iraniană (IRGC) a anunțat că a lansat atacuri asupra unor active militare americane din Bahrain și Kuweit. Presa de stat iraniană relatează că au fost vizate sisteme de apărare aeriană, radare și echipamente de recepție prin satelit aflate în baze americane din cele două state din Golf.

De asemenea, forțele iraniene susțin că au oprit două petroliere care încercau să traverseze o rută considerată nesigură în partea sudică a Strâmtorii Ormuz, după explozii care au provocat incendii la bordul navelor.

Amintim că CENTCOM (Comandamentul Central al SUA ) a confirmat finalizarea unei noi serii de atacuri asupra Iranului, precizând că au fost vizate centre de comandă militară, capacități maritime, baze de lansare pentru rachete și drone, precum și sisteme de apărare aeriană.

Potrivit armatei americane, obiectivul operațiunilor este diminuarea capacității Teheranului de a ataca navele comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

„Forțele americane rămân pregătite să tragă Iranul la răspundere pentru agresiunile nejustificate împotriva marinarilor civili care doresc să tranziteze liber strâmtoarea”, a transmis CENTCOM.

Traficul maritim, aproape blocat

În ultimele săptămâni, confruntările dintre cele două părți s-au intensificat în jurul Strâmtorii Ormuz, rută strategică pentru transportul global de petrol și gaze naturale.

Pe fondul insecurității din regiune, traficul prin strâmtoare s-a redus drastic, iar prețurile petrolului au continuat să crească. Cotația Brent a urcat la 90,95 dolari pe baril, în timp ce petrolul american WTI a ajuns la 84,04 dolari pe baril.

Pakistanul încearcă să medieze conflictul

În ciuda escaladării militare, există și semnale diplomatice. Ministrul iranian de Interne, Eskandar Momeni, a ajuns luni la Islamabad pentru discuții cu premierul pakistanez Shehbaz Sharif și alți oficiali.

Pakistanul este considerat unul dintre principalii mediatori ai conflictului, deși autoritățile nu au confirmat dacă actualele discuții sunt legate direct de eforturile de negociere.

Anterior, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Washingtonul este dispus să reia dialogul cu Iranul, cu condiția ca eventualul acord să fie unul „real” și respectat de ambele părți.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum rezistă Iranul în fața SUA: Muntele Târnăcopului și orașele subterane cu rachete îngropate prea adânc pentru bombele lui Trump
digi24.ro
image
Oana Țoiu, despre includerea României în Visa Waiver: „Rămâne o prioritate, numărul de refuzuri este mai mare”
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan anunță că o navă care transporta gaz petrolier lichefiat a explodat aproape de Sulina
gandul.ro
image
Ai tulburare de personalitate BORDERLINE? Primele indicii genetice, descoperite de experți
mediafax.ro
image
Pierdere uriaşă pentru Universitatea Craiova înainte de Levski! Golgheterul s-a accidentat
fanatik.ro
image
Gradu Cârpaci, acuzat în Germania că a obligat un bărbat să îi doneze un rinichi, a fost capturat. Se ascundea într-o casă din Caransebeș
libertatea.ro
image
Proteste de amploare la Kiev. Ucrainenii îi dau termen lui Zelenski până vineri
digi24.ro
image
Scandal cu Michael Olise! » Fosta iubită îi aduce acuzații grave fotbalistului plătit cu 14 milioane de euro pe an
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: FIFA a ȘTERS un cartonaș roșu, după finala Cupei Mondiale, Spania - Argentina 1-0
digisport.ro
image
Care sunt produsele din carne, din supermarket, pe care ar fi bine să le eviți
click.ro
image
Grecii, furioși pe „Odiseea”, chiar dacă filmul poate deveni cel mai mare succes de box office al anului. „Nolan a mers prea departe”
antena3.ro
image
Fraţii Pavăl şi-au recrutat directorul de HR pentru Carrefour de la competitorii polonezi Zabka, care dezvoltă brandul Froo pe plan local
zf.ro
image
Petrolier în flăcări, aproape de Sf. Gheorghe. Nicuşor Dan: "Nava a fost lovită în afara apelor teritoriale"
observatornews.ro
image
Jador, ținta unei înscenări ca în filme! Organizatorul ar fi orchestrat totul: 'Voiau să cânt forțat. Și bătut, și fără bani!'
cancan.ro
image
Șoc pentru un pensionar. De ce i-a fost scăzută pensia la recalculare? Răspuns oficial de la Ministerul Muncii
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
prosport.ro
image
Probleme la înscrierea în Programul Rabla 2026 pentru posesorii cărții electronice de identitate. Ce explicații a oferit AFM
playtech.ro
image
Ce a pățit Daniel Pancu la revenirea ca antrenor la Rapid. Doar 4 minute a fost lăsat așa
fanatik.ro
image
Se pregătește planul de rezervă al „disidenților” din PNL. Platforma „liberal-conservatoare”, începutul unei posibile scindǎri în partidul lui Bolojan
ziare.com
image
Lamine Yamal, gest total neașteptat în fața Regelui Felipe al VI-lea
digisport.ro
image
Cum și-a petrecut Jennifer Lopez ziua de naștere. Ipostaza neobișnuită din baie care i-a uimit pe fani
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cheloo a ajuns de nerecunoscut după internarea la psihiatrie. Cum a apărut la concertul de pe Arena Națională
romaniatv.net
image
Horoscop marți, 21 iulie. Ziua care schimbă regulile jocului! Zodiile lovite de surprize incredibile și decizii care le pot transforma viitorul
mediaflux.ro
image
Scandal cu Michael Olise! » Fosta iubită îi aduce acuzații grave fotbalistului plătit cu 14 milioane de euro pe an
gsp.ro
image
Imagini cu Jador în timp ce este bătut înaintea unui concert în Torino. Artistul a fugit cu ajutorul unor români, însă agresorii au lovit inclusiv mașina în care se afla un copil
actualitate.net
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Octavian Ursulescu a împlinit 79 de ani. Fructul ieftin care-l ajută să aibă o sănătate de fier: „Ronțăi câte unul seara”
click.ro
image
Vedetele au revenit la muncă, pe Litoral! „Nu prea au patronii bani, dar tot merită”
click.ro
image
A plecat pe Via Transilvanica și s-a cazat la Mănăstirea Putna. Cât a plătit o turistă pe noapte
click.ro
Ioana a II a de Neapole, profimedia 0164771413 jpg
Regina dominatoare și desfrânată! Partenerii săi de iatac erau ridicați în rang sau eliminați, în funcție de cât de mult o satisfăceau
okmagazine.ro
young couple having picnic forest jpg
Nu infidelitatea este cel mai mare pericol pentru o căsnicie. Obiceiul care distruge încet cele mai solide mariaje
clickpentrufemei.ro
„Ulise arând țărmul mării”, de Heywood Hardy (© New York Public Library)
Plaja nu a fost mereu o destinație de vacanță. Pentru grecii din Antichitate era un loc înspăimântător
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Românca din spatele ținutelor purtate de dansatorii Shakirei la FIFA World Cup 2026. Povestea incredibilă a designerului Rafaela Pestrițu
image
Octavian Ursulescu a împlinit 79 de ani. Fructul ieftin care-l ajută să aibă o sănătate de fier: „Ronțăi câte unul seara”

OK! Magazine

image
De mici au iubit fotbalul. Superbele prințese ale Spaniei au recreat un moment adorabil de acum 16 ani

Click! Pentru femei

image
Nu infidelitatea este cel mai mare pericol pentru o căsnicie. Obiceiul care distruge încet cele mai solide mariaje

Click! Sănătate

image
O vitamină susține sănătatea creierului la persoanele în vârstă