Petrolier lovit în Strâmtoarea Ormuz. Iranul ridică miza conflictului: atacuri revendicate asupra unor baze SUA din Bahrain și Kuweit

Un petrolier aflat în Strâmtoarea Ormuz a fost lovit de un proiectil de origine necunoscută, în timp ce armata americană a anunțat că a desfășurat a zecea noapte consecutivă de atacuri asupra unor obiective militare iraniene. Forțele iraniene au lansat marți atacuri asupra unor instalații militare americane din Bahrain și Kuweit.

Potrivit agenției britanice UK Maritime Trade Operations (UKMTO), incidentul s-a produs în apele din largul Omanului. În urma impactului, echipajul navei a fost nevoit să abandoneze petrolierul și să se refugieze într-o barcă de salvare, relatează euronews.com.

În paralel, Garda Revoluționară iraniană (IRGC) a anunțat că a lansat atacuri asupra unor active militare americane din Bahrain și Kuweit. Presa de stat iraniană relatează că au fost vizate sisteme de apărare aeriană, radare și echipamente de recepție prin satelit aflate în baze americane din cele două state din Golf.

De asemenea, forțele iraniene susțin că au oprit două petroliere care încercau să traverseze o rută considerată nesigură în partea sudică a Strâmtorii Ormuz, după explozii care au provocat incendii la bordul navelor.

Amintim că CENTCOM (Comandamentul Central al SUA ) a confirmat finalizarea unei noi serii de atacuri asupra Iranului, precizând că au fost vizate centre de comandă militară, capacități maritime, baze de lansare pentru rachete și drone, precum și sisteme de apărare aeriană.

Potrivit armatei americane, obiectivul operațiunilor este diminuarea capacității Teheranului de a ataca navele comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

„Forțele americane rămân pregătite să tragă Iranul la răspundere pentru agresiunile nejustificate împotriva marinarilor civili care doresc să tranziteze liber strâmtoarea”, a transmis CENTCOM.

Traficul maritim, aproape blocat

În ultimele săptămâni, confruntările dintre cele două părți s-au intensificat în jurul Strâmtorii Ormuz, rută strategică pentru transportul global de petrol și gaze naturale.

Pe fondul insecurității din regiune, traficul prin strâmtoare s-a redus drastic, iar prețurile petrolului au continuat să crească. Cotația Brent a urcat la 90,95 dolari pe baril, în timp ce petrolul american WTI a ajuns la 84,04 dolari pe baril.

Pakistanul încearcă să medieze conflictul

În ciuda escaladării militare, există și semnale diplomatice. Ministrul iranian de Interne, Eskandar Momeni, a ajuns luni la Islamabad pentru discuții cu premierul pakistanez Shehbaz Sharif și alți oficiali.

Pakistanul este considerat unul dintre principalii mediatori ai conflictului, deși autoritățile nu au confirmat dacă actualele discuții sunt legate direct de eforturile de negociere.

Anterior, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Washingtonul este dispus să reia dialogul cu Iranul, cu condiția ca eventualul acord să fie unul „real” și respectat de ambele părți.