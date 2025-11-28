Trump cere reexaminarea cărților verzi ale imigranților din 19 țări. „20 de milioane de neverificați din întreaga lume”

Președintele Donald Trump a ordonat o revizuire amplă a cărților verzi emise imigranților din 19 țări, după ce doi soldaţi ai Gărzii Naţionale au fost împuşcaţi de un cetăţean afgan, în Washington.

Administrația condusă de președintele Donald Trump a anunțat declanșarea unui amplu proces de reexaminare a cărților verzi deținute de imigranți proveniți din 19 țări considerate cu potențial ridicat de risc. Măsura, confirmată de Serviciile de Cetățenie și Imigrare din SUA (USCIS), vizează verificarea tuturor documentelor de rezidență permanentă eliberate în ultimii ani pentru cetățenii acestor state.

Joseph Edlow, șeful USCIS, a precizat că Donald Trump a solicitat „o reexaminare riguroasă și completă a fiecărei cărți verzi pentru fiecare străin din fiecare țară care prezintă motive de îngrijorare”, notează BBC.

Agenția face trimitere la o proclamație emisă în luna iunie de Casa Albă, în care sunt menționate țări precum Afganistan, Cuba, Haiti, Iran, Somalia și Venezuela, pe lângă alte state caracterizate de instabilitate, lipsă de cooperare sau deficiențe în sistemele de verificare a identității.

Decizia a fost anunțată în contextul atacului armat produs miercuri, 26 noiembrie, în Washington DC, unde un cetățean afgan a deschis focul asupra a doi soldați ai Gărzii Naționale. Suspectul, Rahmanullah Lakanwal, intrase în Statele Unite în 2021 printr-un program special destinat cetățenilor afgani care au beneficiat de protecție suplimentară după retragerea trupelor americane din Afganistan.

Atacul a fost considerat de președintele Donald Trump drept un semnal de alarmă major pentru securitatea națională, afirmând că acest incident scoate la iveală vulnerabilitățile majore în procesul de verificare a imigranților.

„Acest atac subliniază cea mai mare amenințare la adresa securității naționale cu care se confruntă națiunea noastră. (...) Ultima administrație a permis intrarea a 20 de milioane de străini necunoscuți și neverificați din întreaga lume, din locuri despre care nici nu vreți să știți. Nicio țară nu poate tolera un astfel de risc pentru însăși supraviețuirea noastră”, a declarat Donald Trump.

În proclamația oficială din iunie este menționat faptul că „talibanii, un grup terorist global special desemnat (SDGT), controlează Afganistanul”, iar statul nu dispune de structuri administrative funcționale pentru eliberarea pașapoartelor sau altor documente civile. „Afganistanul nu dispune de o autoritate centrală competentă sau cooperantă pentru eliberarea pașapoartelor sau a documentelor civile și nu are măsuri adecvate de verificare și control”, se arată în document.

Pe lista statelor ale căror cetățeni se află acum sub lupa autorităților americane se regăsesc și Birmania, Ciad, Republica Congo, Libia și alte țări unde autoritățile americane au identificat probleme serioase legate de securitate sau de depășirea termenelor legale de ședere pentru vizele de afaceri, studii sau turism.

În acelaşi timp, Serviciile de Cetățenie și Imigrare din SUA au anunțat recent și declanșarea unui proces de revizuire acărţilor verzi ale tuturor refugiaților acceptați în SUA în timpul administrației fostului președinte Joe Biden, după ce miercuri, 26 noiembrie, autoritățile americane au suspendat procesarea tuturor cererilor de imigrare depuse de cetățeni afgani, motivând această decizie prin necesitatea reevaluării „protocoalelor de securitate și verificare”.