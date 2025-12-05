search
Pentagonul stabilește 2027 ca termen-limită pentru ca Europa să-și asigure apărarea în NATO: altfel, SUA ar putea reduce implicarea

0
0
Publicat:

Oficialii Pentagonului au anunțat săptămâna aceasta că SUA doresc ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capacităţilor de apărare convenţionale ale NATO, ceea ce reprezintă un termen-limită strâns care li s-a părut nerealist unor oficiali europeni.

Pentagonul/FOTO: Shutterstock
Pentagonul/FOTO: Shutterstock

Potrivit News.ro, mesajul, relatat de cinci surse familiarizate cu discuţia, a fost transmis în cadrul unei reuniuni care a avut loc săptămâna aceasta la Washington între personalul Pentagonului care se ocupă de politicile în privinţa NATO şi mai multe delegaţii europene.

Acest transfer de sarcini către membrii europeni ai NATO ar schimba dramatic modul în care SUA, membru fondator al alianței, colaborează cu cei mai importanţi parteneri militari ai săi.

În cadrul unei întâlniri cu diplomații europeni, oficialii Pentagonului și-au exprimat nemulțumirea față de ritmul cu care Europa își consolidează capacitățile de apărare de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

Surse anonime Reuters au transmis că oficialii americani au avertizat că, dacă Europa nu atinge progresele necesare până în 2027, Statele Unite ar putea înceta să participe la unele mecanisme de coordonare a apărării NATO. Acest mesaj a stârnit îngrijorare la Capitol Hill.

Oficialii europeni consideră că termenul 2027 nu este realist, deoarece înlocuirea capacităților SUA necesită mai mult decât bani și voință politică, fiind confruntați, printre altele, cu întârzieri în producția de echipamente militare.

SUA contribuie, de asemenea, cu capacități unice și esențiale care nu pot fi pur și simplu cumpărate, precum informațiile și supravegherea avansată.

Un oficial NATO a confirmat că aliații europeni au început să-și asume mai multă responsabilitate pentru securitatea continentului, recunoscând necesitatea de a transfera povara apărării convenționale de la SUA către Europa. UE și-a stabilit propriul obiectiv de a fi pregătită să se apere singură până în 2030, un termen pe care oficialii îl consideră de asemenea extrem de ambițios.

Administraţia Trump a susţinut în mod constant că aliaţii europeni trebuie să contribuie mai mult în cadrul NATO, dar nu este întotdeauna clar care este poziţia preşedintelui faţă de NATO, scrie Reuters.

La summitul anual al NATO din iunie, Trump i-a lăudat entuziasmat pe liderii europeni pentru că au acceptat planul SUA de a creşte ţinta anuală a cheltuielilor pentru apărare a statelor membre la 5% din produsul intern brut.

În lunile care au urmat, Trump a oscilat între o linie mai dură faţă de Rusia – principalul adversar al blocului – şi, mai recent, o disponibilitate de a negocia cu Moscova pe tema conflictului din Ucraina. Oficialii europeni s-au plâns că au fost în mare parte excluşi din aceste negocieri.

SUA

Top articole

