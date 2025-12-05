search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Europa văzută prin lentila Strategiei Americane de Securitate. Pentru cine are ochi să vadă, printre rânduri apare și România

Când Statele Unite își publică Strategia Națională de Securitate, acum la finele lui 2025, nu oferă doar o listă de priorități globale. Oferă o lectură ideologică a lumii. Iar atunci când administrația Trump a pus pe hârtie, în noiembrie 2025, propria viziune asupra ordinii internaționale, Europa a apărut ca un continent obosit, vulnerabil și nesigur pe sine.

FOTO Profimedia
FOTO Profimedia

Poate că în niciun alt moment al istoriei recente nu a fost mai limpede că imaginea pe care Washingtonul o are despre România nu este alcătuită prin ce declarăm, ci prin ce nu suntem. Strategia americană judecă continentele prin capacitatea lor de a-și apăra granițele, valorile, identitatea și industria. Ce rămâne din noi când aceste repere sunt așezate drept grile de evaluare? Răspunsul este mai mult decât inconfortabil, fiindcă suntem absenți din propriul destin. Și, în tăcerea noastră, Biroul Oval a înțeles deja tot ce avea de înțeles. Această lectură, lucidă și tăioasă, nu este o condamnare. Este o fereastră. Poate ultima. Căci în viziunea Americii de azi, nimeni nu mai are răbdare cu cei care nu se definesc singuri.

Prin această Strategie de Securitate Administrația Trump face o declarație de intenție. Nu una protocolară, plată, plină de generalități diplomatice, ci o declarație brutală, clară, cu nume și vinovați. Această Strategie nu mai este un simplu document de orientare strategică. Este o lectură ideologică a lumii. Și în centrul acestei lecturi, Europa nu mai apare ca un bastion de echilibru și continuitate, ci ca o problemă. Nu ca o provocare militară sau economică, ci ca o anomalie civilizațională. Ceva s-a rupt în Europa și Washingtonul lui Trump o vede limpede - o civilizație care și-a pierdut instinctul de conservare, rătăcită într-un hibrid birocratic fără suflet, devine o vulnerabilitate pentru alianța occidentală.

Europa, în acest document, este o oglindă spartă. O entitate fragilă, pierzând teren economic, incapabilă să se apere, bântuită de crize demografice și cenzură ideologică. Dar, dincolo de diagnosticul rece, se simte o mânie reținută. Nu este vorba doar despre taxe prea mici pentru apărare sau despre migrație necontrolată. Este vorba despre o trădare de sine. Despre faptul că Europa, în ochii Washingtonului, nu mai pare dispusă să fie Europa – adică acel spațiu civilizațional care își apăra tradițiile, familia, libertatea, credința, meritul. Este poate cea mai aspră critică pe care America a rostit-o vreodată la adresa aliatului său istoric. Dar e rostită cu o durere ciudată, ca între rude.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

noua viziune americană, Europa trebuie să aleagă…fie își reamintește cine este, fie devine irelevantă. „Europa trebuie să rămână europeană”, spune documentul – dar nu este o frază ceremonială. Este o avertizare. Subiectul nu mai este Rusia, nici China, nici terorismul islamist. Subiectul este moartea lentă a Occidentului din cauza uitării de sine.

Statele Unite, în această versiune, se oferă să fie din nou liderul Occidentului. Dar liderul unui Occident reînnoit. Nu unul construit pe idealuri globaliste sau rețele ONG, ci pe suveranitate, tradiție și o formă aspră de mândrie națională. În acest context, Bruxelles-ul devine simbolul unei Europe care a uitat că este compusă din națiuni. O construcție suprastatală suspectată de cinism și ideologie, care pare mai preocupată de egalizarea culturală și ecologică decât de supraviețuirea valorilor care au fondat continentul. Washingtonul spune clar - nu avem o problemă cu Europa. Avem o problemă cu această versiune de Europa. Și dacă vrem un viitor comun, atunci parteneriatul trebuie renegociat pe alte baze.

Relația cu Rusia, deși în continuare conflictuală, este abordată cu o luciditate rece. Războiul din Ucraina? Un coșmar geopolitic care trebuie închis. Nu pentru că America este slabă sau nepăsătoare. Ci pentru că resursele sunt finite și pentru că adevărata competiție e în Pacific, nu în Donbas. Poate pentru America. Pentru Europa Ucraina este Pacificul Amercii. Strategia cere pace - nu din idealism, ci din realism. Este o poziție care poate scandaliza multe capitale europene. Dar ea vine din convingerea că elitele europene sunt mai preocupate de a da o lecție Moscovei decât de a salva Europa însăși de la colaps. Într-un pasaj frapant, documentul sugerează că elitele de la Bruxelles ignoră voința propriilor cetățeni, care nu mai vor război. Și dacă e adevărat, dacă într-adevăr europenii vor pace și nu sunt ascultați, atunci problema nu este Rusia. Problema e înăuntru. Oare?

NATO, în viziunea acestei strategii, nu moare, doar renaște printr-un set de reguli noi. Dacă nu vrei să contribui, nu mai primești securitate. 5% din PIB pentru apărare nu mai este o țintă simbolică, este un test de loialitate. Iar loialitatea, în această lume post-ideală, este măsurată în bani, soldați și voință. Europa nu mai poate miza pe reflexul istoric al protecției americane. Acel reflex s-a consumat. În schimb, i se oferă un nou pact. Investiții contra suveranitate, contribuție contra garanție, merit contra sprijin. Este o ofertă, nu un ultimatum. Dar este, poate pentru prima oară în istoria recentă, o ofertă condiționată.

Mai subtilă, dar poate și mai radicală, este dimensiunea culturală a acestei strategii. Statele Unite par să creadă că soluția pentru Europa nu este una economică sau militară. Ci una morală. Trebuie o renaștere. Trebuie o Europă care să nu-și mai ceară scuze pentru istoria ei. O Europă care să-și celebreze eroii, să-și apere multilingvismul, bisericile, frontierele, și să redea sensul cuvântului „națiune”. America spune explicit că va susține acele forțe politice care militează pentru această reînviere. Partidele patriotice nu sunt un pericol, ci o speranță. Nu sunt radicale, ci rezistente. În această logică, parteneriatul transatlantic nu se va rupe pentru că unele țări europene au ales calea conservatoare. Dimpotrivă, s-ar putea întări.

Este un pariu riscant. Dar și Europa a riscat destul jucând pe cartea status quo-ului. Dacă va continua să se bazeze pe retorică și fonduri de coeziune, fără a-și regăsi forța interioară, atunci locul ei în lume va continua să se erodeze. America, cu toate

imperfecțiunile ei, oferă acum o oglindă. Și o opțiune. Poate fi liderul unui nou Occident, dar unul construit pe principii dure, nu pe nuanțe diplomatice. În această viziune, nu se mai tolerează ezitarea. Nu se mai acceptă neutralitatea culturală. Lumea este într-un moment de refacere. Iar în astfel de momente, cine nu alege, dispare din ecuație.

Europa se poate considera avertizată. Și România implict. Nu cu cinism, ci cu o luciditate brutală. Iar întrebarea care rămâne nu este dacă Trump are dreptate. Ci dacă Europa are încă energia să răspundă. Nu cu discursuri, ci cu decizii. Nu cu indignare, ci cu acțiune. În final, ceea ce se joacă nu este doar viitorul relației transatlantice. Se joacă însăși supraviețuirea ideii de Europa ca forță. Ca identitate. Ca promisiune. Și s-ar putea ca, paradoxal, tocmai America lui Trump să fie cea care cheamă Europa înapoi la sine.

