search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Cum se infiltrează agenții ruși în apropierea bazelor militare și infrastructurii critice din țări NATO

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Doi presupuși agenți ai serviciilor secrete rusești au intrat în Marea Britanie la bordul unor nave de marfă înainte de a-și croi drum spre locații din apropierea instalațiilor militare și a infrastructurii critice, potrivit The i Paper.

Middlesbrough, Marea Britanie FOTO shutterstock
Middlesbrough, Marea Britanie FOTO shutterstock

Aceștia ar fi sosit în Marea Britanie la începutul acestui an prin porturile din Torquay, Middlesbrough și Grangemouth. O sursă din domeniul apărării a dezvăluit că bărbații, despre care se crede că au legături cu aparatul militar și de informații al Moscovei, s-au infiltrat în Marea Britanie fără a fi detectați, utilizând canale de transport maritim comercial în locul unor puncte de trecere monitorizate cu mai mare strictețe.

Experții în securitate sugerează că agenții ruși au ales această variantă pentru a exploata sisteme de control la frontieră „mai puțin riguroase”.

Niciuna dintre navele de marfă implicate nu arbora steagul Rusiei și nu făceau parte nici din „flota din umbră” de nave sancționate, legate de Kremlin. Această rețea secretă ascunde de regulă informații despre proprietarii finali și încărcătură, într-o încercare de a evita sancțiunile. Rusia este acuzată că a transformat canalele de transport maritim într-un câmp de luptă secret, relatează Express.

Oficialii serviciilor secrete occidentale avertizează că Moscova exploatează din ce în ce mai mult rutele maritime ale Europei pentru activități în zona gri, camuflând misiuni de recunoaștere și drone în spatele unor nave comerciale aparent obișnuite.

Publicația i Paper relatează că un oficial NATO de rang înalt, responsabil cu protejarea căilor maritime europene, a dezvăluit că agențiile de informații au identificat agenți ruși ce călătoresc la bordul unor nave de marfă care nu stârnesc suspiciuni.

Oficialul a subliniat că rușii „domină” segmente ale sectorului maritim, creând un cadru „ideal” pentru mișcarea clandestină. „Ar fi cel mai natural loc pentru a transfera oameni în acea parte de lume și credem asta se întâmplă.”

„Nu navighează pe petroliere ale flotei din umbră, ci pe tot felul de nave.”

Oficialul a menționat că, de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022, a existat o creștere dramatică a activității agenților ruși presupunând supravegherea și „testarea” porturilor europene pentru „a identifica puncte slabe”.

Ce se știe despre agenții ruși care au intrat în Marea Britanie

Un suspect că ar fi un agent rus, care fusese monitorizat anterior în apropierea unor situri militare britanice clasificate, ar fi ajuns la Torquay din Finlanda, înainte de a vizita locații din apropierea poligonului de tragere Lulworth - instalația unde forțele britanice antrenează soldații ucraineni.

O a doua persoană, identificată anterior la unități conectate la serviciile de informații din Moscova și Sankt Petersburg, ar fi călătorit din Kaliningrad, a trecut prin Middlesbrough și Grangemouth, înainte de a se deplasa către zone unde se află infrastructură critică de alimentare cu combustibil. Elizabeth Braw, membru senior al Consiliului Atlantic, a remarcat că sistemul portuar creează o vulnerabilitate la infiltrarea de către agenții statali ostili.

„Nu mă surprinde faptul că Rusia caută să aducă anumite persoane în țară, chiar dacă poate lua legătura cu oameni care sunt deja acolo.”

„Au nevoie de proprii agenți pentru a desfășura acest tip de activitate.”

Ea a explicat că aceste tipuri de operațiuni sunt de obicei gestionate de ofițeri de informații ruși staționați în Regatul Unit sub acoperire diplomatică. Pe de altă parte, există în prezent „mult mai puțini ofițeri în țară” în urma expulzării a 24 de oficiali ruși de către Marea Britanie.

De la începutul războiului din Ucraina, guvernul britanic a impus sancțiuni împotriva a peste 2.900 de persoane.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul do
digi24.ro
image
ÎCCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”
stirileprotv.ro
image
Sfântul Nicolae, 6 decembrie. Ce cadouri sunt interzise de Moș Nicolae
gandul.ro
image
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
mediafax.ro
image
Instituția acuzată că a lăsat 100.000 de oameni fără apă, obligată să plătească daune uriașe unui director. Cum s-a ajuns în această situație
fanatik.ro
image
Cât costă un hot dog și o porție de cartofi cu sos cheddar la Târgul de Crăciun din Piața Universității din București. Prețul sare de 50 de lei
libertatea.ro
image
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
digi24.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
OUT! Pleacă din România, după ce a câștigat o avere: 3.800 de lei pentru fiecare minut!
digisport.ro
image
S-a însurat premierul? Purtătoarea de cuvânt a Guvernului vorbește despre „soția domnului Ilie Bolojan”
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Vremea de mâine 6 decembrie. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Maximele, între 4 şi 12 grade
observatornews.ro
image
Rodica Stănoiu, înmormântare stranie, fără preot. S-au cântat colinde în loc de veșnica pomenire.
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Cum votezi în București cu noul buletin electronic fără adresă de domiciliu. Precizările autorităților
playtech.ro
image
Gheorghe Tadici răspunde acuzelor fără precedent: „Nu pot să iau în seamă toţi anonimii! Pentru prima dată în 50 de ani deschid un proces!”. De ce crede că e o campanie ţintită împotriva lui. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
"Inacceptabil!" Ucraina a anunțat decizia luată în privința tinerei care a trecut de partea Rusiei
digisport.ro
image
VIDEO Se construiește mega autostradă de la granița României și până în marile porturi din Italia
stiripesurse.ro
image
Roxana Moise a fost condusă pe ultimul drum! Familia și-a dorit discreție la înmormântarea fostei sportive
kanald.ro
image
Vladimir Putin vrea să ajungă la granițele României cucerind Donbas prin orice mijloace...
playtech.ro
image
Când a murit, de fapt, Ștefania Szabo? Rezultatele autopsiei răstoarnă ancheta în cazul decesului subit al doctoriței
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Cea mai bogată femeie din România și-a scos iubitul în oraș. Anca Vlad, o masă la un restaurant de top din Capitală, plus o vizită culturală PAPARAZZI VIDEO ȘI FOTO
mediaflux.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Situl istoric „După Ziduri”, distrus după reparațiile Primăriei Brașov? George Scripcaru: „Lucrurile sunt în regulă ca și procedură și etapă”. Ministerul Culturii: „Nu s-a respectat acordul. DJC Brașov a solicitat oprirea de urgență a lucrărilor”
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 5-11 decembrie. Trei zodii își schimbă destinul și dau lovitura pe plan profesional
click.ro
image
Locul de vis în care stă Daniel Pavel în Thailanda: „Casa asta îmi amintește de…” Primele imagini cu oaza de pe plajă a prezentatorului Pro TV! Ce obiect are în dormitor?
click.ro
image
Cât ne costă masa de Crăciun? Bugetul total pentru friptură, sarmale, piftie, salata de boeuf și cozonac
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
venti views AtEJsWMY1Ko unsplash jpg
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an
clickpentrufemei.ro
humans ate plant foods 1 webp
Descoperire: oamenii preistorici consumau plante procesate cu mult înainte de apariția agriculturii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiica nelegitimă a lui Putin, descoperită la Paris. „Spune-i să oprească războiul” -„Sigur!”| FOTO/VIDEO
image
Horoscop săptămâna 5-11 decembrie. Trei zodii își schimbă destinul și dau lovitura pe plan profesional

OK! Magazine

image
Plânge inima în Regele Charles, cancerul amenință iar! O nouă îngrijorare sfâșietoare legată de sănătate la Palatul regal britanic

Click! Pentru femei

image
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an

Click! Sănătate

image
Poți urca 4 etaje în 60 de secunde? Testul banal care arată cum stai cu inima