Cum se infiltrează agenții ruși în apropierea bazelor militare și infrastructurii critice din țări NATO

Doi presupuși agenți ai serviciilor secrete rusești au intrat în Marea Britanie la bordul unor nave de marfă înainte de a-și croi drum spre locații din apropierea instalațiilor militare și a infrastructurii critice, potrivit The i Paper.

Aceștia ar fi sosit în Marea Britanie la începutul acestui an prin porturile din Torquay, Middlesbrough și Grangemouth. O sursă din domeniul apărării a dezvăluit că bărbații, despre care se crede că au legături cu aparatul militar și de informații al Moscovei, s-au infiltrat în Marea Britanie fără a fi detectați, utilizând canale de transport maritim comercial în locul unor puncte de trecere monitorizate cu mai mare strictețe.

Experții în securitate sugerează că agenții ruși au ales această variantă pentru a exploata sisteme de control la frontieră „mai puțin riguroase”.

Niciuna dintre navele de marfă implicate nu arbora steagul Rusiei și nu făceau parte nici din „flota din umbră” de nave sancționate, legate de Kremlin. Această rețea secretă ascunde de regulă informații despre proprietarii finali și încărcătură, într-o încercare de a evita sancțiunile. Rusia este acuzată că a transformat canalele de transport maritim într-un câmp de luptă secret, relatează Express.

Oficialii serviciilor secrete occidentale avertizează că Moscova exploatează din ce în ce mai mult rutele maritime ale Europei pentru activități în zona gri, camuflând misiuni de recunoaștere și drone în spatele unor nave comerciale aparent obișnuite.

Publicația i Paper relatează că un oficial NATO de rang înalt, responsabil cu protejarea căilor maritime europene, a dezvăluit că agențiile de informații au identificat agenți ruși ce călătoresc la bordul unor nave de marfă care nu stârnesc suspiciuni.

Oficialul a subliniat că rușii „domină” segmente ale sectorului maritim, creând un cadru „ideal” pentru mișcarea clandestină. „Ar fi cel mai natural loc pentru a transfera oameni în acea parte de lume și credem asta se întâmplă.”

„Nu navighează pe petroliere ale flotei din umbră, ci pe tot felul de nave.”

Oficialul a menționat că, de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022, a existat o creștere dramatică a activității agenților ruși presupunând supravegherea și „testarea” porturilor europene pentru „a identifica puncte slabe”.

Ce se știe despre agenții ruși care au intrat în Marea Britanie

Un suspect că ar fi un agent rus, care fusese monitorizat anterior în apropierea unor situri militare britanice clasificate, ar fi ajuns la Torquay din Finlanda, înainte de a vizita locații din apropierea poligonului de tragere Lulworth - instalația unde forțele britanice antrenează soldații ucraineni.

O a doua persoană, identificată anterior la unități conectate la serviciile de informații din Moscova și Sankt Petersburg, ar fi călătorit din Kaliningrad, a trecut prin Middlesbrough și Grangemouth, înainte de a se deplasa către zone unde se află infrastructură critică de alimentare cu combustibil. Elizabeth Braw, membru senior al Consiliului Atlantic, a remarcat că sistemul portuar creează o vulnerabilitate la infiltrarea de către agenții statali ostili.

„Nu mă surprinde faptul că Rusia caută să aducă anumite persoane în țară, chiar dacă poate lua legătura cu oameni care sunt deja acolo.”

„Au nevoie de proprii agenți pentru a desfășura acest tip de activitate.”

Ea a explicat că aceste tipuri de operațiuni sunt de obicei gestionate de ofițeri de informații ruși staționați în Regatul Unit sub acoperire diplomatică. Pe de altă parte, există în prezent „mult mai puțini ofițeri în țară” în urma expulzării a 24 de oficiali ruși de către Marea Britanie.

De la începutul războiului din Ucraina, guvernul britanic a impus sancțiuni împotriva a peste 2.900 de persoane.