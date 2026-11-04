 Alimentul de lux interzis în restaurantele și magazinele unui mare oraș american. Locuitorii au decis prin referendum, cu 73% din voturi | adevarul.ro
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Alimentul de lux interzis în restaurantele și magazinele unui mare oraș american. Locuitorii au decis prin referendum, cu 73% din voturi

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Un produs considerat o delicatesă și nelipsit din meniurile unor restaurante de lux va dispărea din localurile și magazinele unui mare oraș american. Locuitorii au votat interzicerea comercializării sale, iar rezultatul referendumului a fost categoric.

Foie gras dispare din restaurantele și magazinele unui mare oraș american
Foie gras dispare din restaurantele și magazinele unui mare oraș american Foto: Piabay

Este vorba despre foie gras, o specialitate culinară obținută prin îngrășarea forțată a gâștelor și rațelor. Inițiativa 86, propusă de organizația pentru protecția animalelor Pro Animal DC, a fost aprobată cu 73% din voturi, în cadrul alegerilor desfășurate marți, 3 noiembrie, la Washington.

Deși în capitala americană nu există ferme care produc foie gras, interdicția va afecta restaurantele și magazinele care comercializează acest produs. Cei doi principali producători comerciali din Statele Unite se află în statul New York, potrivit tvanouvelles.

Noile reguli vor intra în vigoare în vara anului 2027. Restaurantele și comercianții care nu vor respecta interdicția riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de dolari, precum și suspendarea licenței de funcționare.

Washingtonul se alătură astfel altor zone din Statele Unite care au interzis comercializarea acestei specialități. California, Pittsburgh, în Pennsylvania, și Portland, în Oregon, au introdus deja restricții similare.

În New York, vânzarea și distribuirea foie gras-ului au fost interzise încă din 2019, însă măsura nu a fost pusă în aplicare până acum, din cauza unor îndelungate litigii.

Producătorii de foie gras și proprietarii de restaurante din Washington intenționează să conteste în instanță noua interdicție.

„Ar trebui ca guvernele să aibă puterea de a decide ce avem dreptul să mâncăm? Aceasta este, de fapt, întrebarea”, a declarat pentru AFP, în septembrie, Jordan Grinor, directorul Hudson Valley Farms, unul dintre cei doi producători comerciali de foie gras din Statele Unite.

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