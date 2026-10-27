Trump promite 1 milion de dolari pentru informații despre fraude electorale, cu câteva zile înainte de alegerile intermediare

Președintele american Donald Trump a promis o recompensă de un milion de dolari pentru informații despre fraude la alegerile din SUA, scrie Financial Times. Anunțul a venit cu câteva zile înainte de alegerile intermediare, care vor decide controlul asupra Congresului.

Președintele SUA, Donald Trump Foto: Profimedia

„Oricine raportează fraude la alegerile trecute sau la viitoarele alegeri intermediare din 2026 va primi 1.000.000 de dolari după arestarea și condamnarea vinovaților”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social.

Alegerile intermediare au loc pe 3 noiembrie și pot schimba echilibrul de putere de la Washington. Dacă republicanii pierd controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului, Trump ar întâmpina dificultăți mai mari în a-și pune în practică programul politic.

Într-un videoclip publicat de Casa Albă, președintele a numit suma un „bonus” sau o „recompensă”.

Neclarități privind plata

Nu este clar cum intenționează Trump să plătească recompensa, deoarece dreptul de a dispune de fondurile federale aparține Congresului. Întrebată dacă președintele consideră necesară aprobarea Congresului, Casa Albă a trimis la declarația acestuia de pe Truth Social.

Nu este prima dată când Trump promite bani alegătorilor. Luna trecută, el a anunțat „dividende” de 5.000 de dolari pentru fiecare cetățean american adult, dacă republicanii își păstrează majoritatea în Congres în această toamnă. Plata ar necesita aprobarea Congresului și s-ar lovi, cel mai probabil, de o opoziție fermă la Capitoliu.

Acuzații fără dovezi și acțiuni în justiție

Trump susține de mult timp, fără să prezinte dovezi, că alegerile din SUA sunt afectate de fraude, deși datele din ultimele decenii arată că astfel de cazuri sunt rare. El afirmă, de asemenea, că alegerile prezidențiale din 2020, câștigate de democratul Joe Biden, au fost măsluite.

În ultimele săptămâni, Casa Albă și-a intensificat campania de tragere la răspundere a persoanelor care nu sunt cetățeni americani pentru infracțiuni electorale. Luni, 26 octombrie, Departamentul de Justiție a anunțat acuzații împotriva a 48 de persoane fără cetățenie americană, suspectate de vot ilegal, fraudarea înscrierii pe listele electorale și alte infracțiuni legate de alegeri.

Temeri legate de scrutin

Criticii lui Trump se tem că președintele ar putea încerca să discrediteze procesul electoral dacă Partidul Republican obține rezultate slabe luna viitoare. Washington Post a relatat că un mic grup de oficiali americani din domeniul securității naționale îi consiliază în privat pe reprezentanții autorităților statale și pe parlamentari cu privire la pregătirea pentru o eventuală încercare a administrației Trump de a interveni în alegerile intermediare.

Potrivit FT, sute de avocați americani au acceptat să participe voluntar la monitorizarea alegerilor, pentru a preveni eventuale intervenții în procesul de votare.