Video Al doilea incident armat cu ICE într-o săptămână, la Minneapolis. Oamenii protestează după ce un bărbat a fost împușcat

Un ofițer al Serviciului pentru Imigrație și Control Vamal (ICE) a împușcat un bărbat în picior în orașul american Minneapolis, unde, săptămâna trecută, un agent ICE a împușcat mortal o femeie.

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a precizat că ofițerii federali l-au urmărit inițial pe bărbat într-o cursă cu mașina, deoarece acesta se afla ilegal în Statele Unite, fiind originar din Venezuela, potrivit BBC.

Primăria din Minneapolis a confirmat că un bărbat a fost împușcat și transportat la spital cu răni care nu îi pun viața în pericol. Potrivit DHS, și un ofițer ICE a ajuns la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Oficialii orașului Minneapolis au transmis pe X: „Înțelegem că există furie. Le cerem oamenilor să rămână calmi”.

„Orașul Minneapolis cere din nou ca ICE să părăsească imediat orașul și statul”, au adăugat aceștia.

Potrivit DHS, bărbatul a coborât din mașină, iar între el și un ofițer ICE a avut loc o altercație. Instituția a mai precizat că, în timpul incidentului, alte două persoane au ieșit dintr-o clădire de apartamente din apropiere și ar fi „atacat” ofițerul.

„Temându-se pentru viața și siguranța sa, fiind prins într-o ambuscadă de trei indivizi, ofițerul a tras focuri de armă în legitimă apărare”, se arată în comunicatul DHS, care adaugă că „ambii atacatori se află în custodie”.

Ca reacție la cel mai recent incident armat implicând ICE, primarul din Minneapolis, Jacob Frey, i-a acuzat pe ofițerii federali că „provoacă haos” în întregul stat.

La scurt timp după apariția informațiilor, protestatari s-au adunat la locul incidentului, condamnând raidurile ICE din Minneapolis, cel mai mare oraș al statului Minnesota.

Sursa: X / WORLD FEED @WORLDFEED_X

În ultimele săptămâni, aproximativ 3.000 de ofițeri ICE au fost desfășurați în Minnesota.

Proteste au avut loc și săptămâna trecută, după ce Renee Nicole Good, în vârstă de 37 de ani, a fost împușcată mortal de un agent ICE.