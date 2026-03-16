Video Superliga, play-off: U Cluj a încasat cel mai rapid gol al sezonului, dar i-a luat toate punctele CFR-ului

Universitatea Cluj a câștigat derby-ul Ardealului, 2-1 cu CFR Cluj, luni seară, în ultimul meci din prima etapă a play-off-ului în Superliga de fotbal.

Lorenzo Biliboc a deschis scorul în minutul 1 (secunda 59), fiind cel mai rapid gol al sezonului, dar bosniacul Jovo Lukic a egalat în minutul 4. În ultimul minut de joc, francezul Oucasse Mendy a adus victoria pentru gazde.

„Șepcile roșii” au adunat 30 de puncte, urcând pe locul seecund, la egalitatea cu Universitatea Craiova și la un punct în spatele liderului Rapid. În schimb, CFR Cluj a rămas 27 de puncte, fiind pe locul 5. Pe ultimul loc se află Dinamo, cu 26 de puncte.

Camora rămâne în Gruia

Internaționalul român Mario Camora (39 de ani) și-a prelungit contractul cu ardelenii pentru încă un sezon, a anunțul fiind făcut înaintea jocului.

„O veste importantă pentru suflarea CFRistă: CAMORA, încă un sezon alături de noi. Clubul nostru și căpitanul Mario Camora au ajuns la un acord privind prelungirea contractului până în vara anului 2027!Cu aproape 600 de meciuri pentru echipa noastră, Mario este jucătorul cu cele mai multe prezențe în tricoul CFR-ului, fiind un adevărat simbol al clubului.

Din 2011 până în prezent, Camora a demonstrat în fiecare sezon ambiție, determinare și un spirit de lider incontestabil. A contribuit din plin la fiecare dintre cele 10 trofee cucerite în tricoul alb-vișiniu, dar și la numeroasele rezultate importante obținute în competițiile europene, fiind o adevărată inspirație pentru toți cei care l-au cunoscut.

Camo, căpitane, CFR este casa ta, iar tu ești și vei rămâne mereu unul dintre noi!”, se arată în comunicatul celor de la CFR Cluj.

Adus în 2011 din Portugalia, de la Naval de Maio, Camora are cele mai multe meciuri din istoria clubului ardelean. În prezent, acesta are 584 de meciuri pentru CFR.

În tricoul ”feroviarilor”, fundașul stânga a câștigat 9 trofee (șase titluri, o Cupă a României și două Supercupe).

Victorie dramatică pentru FC Botoșani în play-out

FC Botoșani a învins-o dramatic pe Unirea Slobozia cu scorul de 3-2 (1-2), luni seara, pe teren propriu, într-un meci din prima etapă a fazei play-out a Superligii de fotbal.

Unirea a deschis scorul prin atacantul ucrainean Denis Ianakov (12), la al doilea său meci în Superligă, după o greșeală a lui Enriko Papa.

Gazdele au egalat prin Andrei Miron (31), dar imediat ialomițenii au preluat din nou conducerea, prin autogolul atacantului ucrainean Mikola Kovtaliuk (35). Seara neagră pentru Kovtaliuk a continuat, el fiind eliminat de arbitrul Marcel Bîrsan pentru lovirea cu cotul a peruanului Renato Espinoza, sancțiune dictată după arbitrajul video (38).

Finalul a fost incredibil, cu o ratare în min. 83 a lui Andrei Dragu, singur cu portarul Giannis Anestis, și două goluri ale gazdelor. Andrei Dumiter (89) a egalat după ce portarul Denis Rusu a scăpat mingea, iar fundașul senegalez Djibril Diaw (90+1) a marcat golul victoriei, cu capul, după un corner executat de Charles Petro.

Unirea are doar un punct în ultimele cinci etape. FC Botoșani venea după patru înfrângeri consecutive.

În sezonul regulat, FC Botoșani a câștigat ambele meciuri directe, cu 4-0 și 1-0.