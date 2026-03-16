Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
Video Superliga, play-off: U Cluj a încasat cel mai rapid gol al sezonului, dar i-a luat toate punctele CFR-ului

Universitatea Cluj a câștigat derby-ul Ardealului, 2-1 cu CFR Cluj, luni seară, în ultimul meci din prima etapă a play-off-ului în Superliga de fotbal.

Jovo Lukic, stânga, l-a dominat pe Matei Ilie, de la CFR FOTO Facebook Universitatea Cluj
Lorenzo Biliboc a deschis scorul în minutul 1 (secunda 59), fiind cel mai rapid gol al sezonului, dar bosniacul Jovo Lukic a egalat în minutul 4. În ultimul minut de joc, francezul Oucasse Mendy a adus victoria pentru gazde.

„Șepcile roșii” au adunat 30 de puncte, urcând pe locul seecund, la egalitatea cu Universitatea Craiova și la un punct în spatele liderului Rapid. În schimb, CFR Cluj a rămas 27 de puncte, fiind pe locul 5. Pe ultimul loc se află Dinamo, cu 26 de puncte.

Camora rămâne în Gruia

Internaționalul român Mario Camora (39 de ani) și-a prelungit contractul cu ardelenii pentru încă un sezon, a anunțul fiind făcut înaintea jocului.

O veste importantă pentru suflarea CFRistă: CAMORA, încă un sezon alături de noi. Clubul nostru și căpitanul Mario Camora au ajuns la un acord privind prelungirea contractului până în vara anului 2027!Cu aproape 600 de meciuri pentru echipa noastră, Mario este jucătorul cu cele mai multe prezențe în tricoul CFR-ului, fiind un adevărat simbol al clubului.

Din 2011 până în prezent, Camora a demonstrat în fiecare sezon ambiție, determinare și un spirit de lider incontestabil. A contribuit din plin la fiecare dintre cele 10 trofee cucerite în tricoul alb-vișiniu, dar și la numeroasele rezultate importante obținute în competițiile europene, fiind o adevărată inspirație pentru toți cei care l-au cunoscut.

Camo, căpitane, CFR este casa ta, iar tu ești și vei rămâne mereu unul dintre noi!”, se arată în comunicatul celor de la CFR Cluj.

Adus în 2011 din Portugalia, de la Naval de Maio, Camora are cele mai multe meciuri din istoria clubului ardelean. În prezent, acesta are 584 de meciuri pentru CFR.

 În tricoul ”feroviarilor”, fundașul stânga a câștigat 9 trofee (șase titluri, o Cupă a României și două Supercupe).

Victorie dramatică pentru FC Botoșani în play-out

FC Botoșani a învins-o dramatic pe Unirea Slobozia cu scorul de 3-2 (1-2), luni seara, pe teren propriu, într-un meci din prima etapă a fazei play-out a Superligii de fotbal.

Unirea a deschis scorul prin atacantul ucrainean Denis Ianakov (12), la al doilea său meci în Superligă, după o greșeală a lui Enriko Papa.

Gazdele au egalat prin Andrei Miron (31), dar imediat ialomițenii au preluat din nou conducerea, prin autogolul atacantului ucrainean Mikola Kovtaliuk (35). Seara neagră pentru Kovtaliuk a continuat, el fiind eliminat de arbitrul Marcel Bîrsan pentru lovirea cu cotul a peruanului Renato Espinoza, sancțiune dictată după arbitrajul video (38).

Finalul a fost incredibil, cu o ratare în min. 83 a lui Andrei Dragu, singur cu portarul Giannis Anestis, și două goluri ale gazdelor. Andrei Dumiter (89) a egalat după ce portarul Denis Rusu a scăpat mingea, iar fundașul senegalez Djibril Diaw (90+1) a marcat golul victoriei, cu capul, după un corner executat de Charles Petro.

Unirea are doar un punct în ultimele cinci etape. FC Botoșani venea după patru înfrângeri consecutive.

În sezonul regulat, FC Botoșani a câștigat ambele meciuri directe, cu 4-0 și 1-0.

Top articole

image
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
digi24.ro
image
Oscar 2026. Cele mai prost îmbrăcate vedete ale serii. Apariții care au stârnit critici pe covorul roșu | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Teodor Meleșcanu, fost ministru de Externe și fost șef SIE, avertizează: “Decizia președintelui N. Dan a fost pripită și lipsită de discernământ, punând în pericol viețile românilor”. Meleșcanu prevede un dezastru în cazul unui atac: Baza Kogălniceanu e la 60 km de Cernavodă
gandul.ro
image
De ce plantele tale de interior nu cresc. Expertul care a identificat greșeala pe care o fac toți
mediafax.ro
image
Porecla neștiută a lui Gică Mihali: „Mă tachina încontinuu!”
fanatik.ro
image
Sinecurile rămân și în bugetul pe 2026. Statul dă milioane de lei pentru instituții inutile
libertatea.ro
image
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
digi24.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
FOTO Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii sale și i-a lăsat fără cuvinte pe arabi
digisport.ro
image
Începe războiul viitorului: pușcașii marini ai Statelor Unite vor deveni invizibili din 2027. Cum va fi posibil
stiripesurse.ro
image
Trump a fost informat de serviciile secrete americane că Mojtaba Khamenei ar fi gay. Surse NYP: „A râs în hohote”
antena3.ro
image
Reacţia fostului comandant NATO, după ce Iranul a ameninţat România
observatornews.ro
image
Palme și umilințe! Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador
cancan.ro
image
Povestea de dragoste a celor mai în vârstă miri din lume. Aveau 90 și 100 de ani când s-au căsătorit
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Ce taxe trebuie să plătești dacă vinzi o mașină în 2026. Ce obligații fiscale apar după tranzacție
playtech.ro
image
Cea mai frumoasă fată din lume s-a logodit la 20 de ani de la fotografia iconică: ”Da celui mai bun prieten”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Iranienii au anunțat că merg în SUA
digisport.ro
image
Paradoxul economic al războiului: Ucraina bombardată crește mai repede decât România lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Vești bune pentru pensionari! Primesc tichete sociale în valoare de 200 de lei. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească
wowbiz.ro
image
BANI în plus pentru seniorii cu pensii sub 2.000 de lei/lună. Ajutorul se ridică de la Primărie
romaniatv.net
image
Donald Trump amenință mai multe țări europene. De cine se teme Putin mai mult
mediaflux.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Tânără însărcinată de 18 ani, ucisă cu sânge rece de iubitul de 29 de ani. Mai avea acasă o fetiță de patru ani
actualitate.net
image
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”
click.ro
image
Horoscop marți, 17 ianuarie. Săgetătorii reacționează instinctiv în discuții, iar Scorpionii găsesc oferte bune la început de primăvară
click.ro
image
Fiica Andei Călugăreanu, de nerecunoscut! Vedetele i-au sărit în ajutor. Saveta Bogdan: „I-am dat mâncare.” Îi mulțumește lui Gigi Becali: „I-aș pupa și mâinile!”
click.ro
FotoJet (65) jpg
Premiile Oscar 2026 - covorul roșu. Cine a strălucit cel mai tare în noaptea cea mare de la Hollywood
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Petre Dulfu (© Muzeul Național de Istorie a României)
Cine a fost Petre Dulfu, autorul „Isprăvilor lui Păcală”?
historia.ro
Click!

image
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026: „Conform calculelor mele...”
image
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”

OK! Magazine

image
Gafele de la Premiile Oscar 2026. Aceste staruri au dat chix cu ținutele alese, s-au îmbrăcat cel mai prost de la marele eveniment

Click! Pentru femei

image
VIDEO La soare te poți uita, dar la Kate Hudson ba! Actrița a avut diamante și pe unghii la Oscaruri!

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte