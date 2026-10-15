Agenția Internațională pentru Energie scoate din rezervele strategice mai mult petrol decât volumele anunțate inițial

Agenția Internațională pentru Energie (IEA) a anunțat că va accelera procesul de scoatere a petrolului din rezervele strategice ale statelor membre, iar cantitatea totală care va ajunge pe piață va depăși pragul de 400 de milioane de barili stabilit în luna martie.

IEA accelerază scoaterea petrolului din rezervele strategice Foto: Shutterstock

Decizia vine pe fondul presiunilor persistente de pe piața carburanților și al deficitului de motorină provocat de conflictele din Iran și Ucraina, care au perturbat lanțurile de aprovizionare și activitatea rafinăriilor.

Potrivit IEA, aproximativ 100 de milioane de barili, inclusiv peste 20 de milioane de barili de motorină, urmează să fie scoși suplimentar din rezervele strategice în perioada următoare.

Criza motorinei pune presiune pe economiile mondiale

Organizația cu sediul la Paris avertizează că deficitul de motorină ar putea continua și în 2027, în condițiile în care stocurile globale s-au redus semnificativ, iar producția rămâne limitată înaintea sezonului rece, când cererea pentru combustibili crește.

Motorina este considerată un combustibil esențial pentru economia mondială, fiind utilizată în transportul de marfă, agricultură, industrie, construcții și încălzire.

IEA atrage atenția că prețurile ridicate ale motorinei se reflectă deja în costurile bunurilor și serviciilor, alimentând inflația și încetinind activitatea economică.

G7 intervine pentru calmarea pieței

Săptămâna trecută, statele din G7 au convenit să elibereze pe piață 100 de milioane de barili de țiței și motorină din rezervele strategice, în încercarea de a limita creșterea prețurilor.

Decizia a venit după ce președintele american Donald Trump a avertizat unele state europene că SUA ar putea restricționa exporturile de motorină dacă nu sunt luate măsuri suplimentare pentru majorarea ofertei.

Conflictele din Iran și Ucraina afectează aprovizionarea

Potrivit datelor IEA, oferta globală de motorină a scăzut cu aproximativ 1,7 milioane de barili pe zi în trimestrul al treilea al anului.

Conflictul din Iran a afectat transporturile prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru exporturile de petrol și produse rafinate, în timp ce Rusia a fost nevoită să reducă producția de motorină după atacurile ucrainene asupra unor rafinării.

În septembrie, marjele de rafinare pentru motorină au urcat la niveluri record, apropiindu-se de 95 de dolari pe baril, pe fondul reducerii capacităților de producție.

Peste un miliard de barili rămân în rezerve

Chiar și după actualele eliberări de petrol, statele membre ale Agenției Internaționale pentru Energie mai dețin în rezerve aproximativ 1,1 miliarde de barili, inclusiv peste 200 de milioane de barili de motorină.

IEA estimează că activitatea globală de rafinare se va îmbunătăți spre finalul anului, însă revenirea nu va fi suficientă pentru a compensa integral deficitul acumulat în 2026.