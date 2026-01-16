search
SUA suspendă pe termen nelimitat toate procesările de vize pentru 75 de țări, inclusiv Republica Moldova, Rusia, Iran

Publicat:

Departamentul de Stat al SUA suspendă procesarea vizelor de imigrare pentru 75 de țări în efortul de a combate solicitanții considerați susceptibili de a deveni o povară pentru programul de asistenta publică SUA.  

Suspendarea va începe oficial pe 21 ianuarie și va fi pe termen nelimitat.  

Un document al Departamentului de Stat al SUA le cere funcționarilor consulari să refuze cererile de vize în conformitate cu legislația existentă, în timp ce Departamentul reevaluează procedurile de screening și verificare a solicitanților.

Tările vizate sunt, printre altele, Republica Moldova, Rusia, Iran, Brazilia.În noiembrie 2025, o telegramă a Departamentului de Stat trimisă Consulatelor SUA din întreaga lume a instruit pe ofițerii consulari să aplice noi reguli de screening în temeiul așa-numitei prevederi privind povara publică / public charge din legea imigrației SUA.

Documentul instruiește ofițerii consulari să refuze vizele solicitanților considerați susceptibili să se bazeze pe beneficii publice, luând în considerare o gamă largă de factori, inclusiv starea de sănătate, vârsta, competențele lingvistice în engleză, finanțele și chiar potențiala nevoie de îngrijire medicală pe termen lung.

Cererile de viza ale persoanelor în vârstă sau supraponderale ar putea fi respinse, la fel ca și cele ale persoanelor care au beneficiat în trecut de asistență financiară guvernamentală sau au fost instituționalizate.

Lista completă a celor 75 de țări: Afganistanul, Albania, Algeria, Antigua și Barbuda, Armenia, Azerbaidjan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bosnia, Brazilia, Birmania, Cambodgia, Camerun, Capul Verde, Columbia, Coasta de Fildeș, Cuba, Republica Democratică Congo, Dominica, Egipt, Eritreea, Etiopia, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guineea, Haiti, Iran, Irak, Jamaica, Iordania, Kazahstan, Kosovo, Kuweit, Kârgâzstan, Laos, Liban, Liberia, Libia, Macedonia, Moldova, Mongolia, Muntenegru, Maroc, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Republica Congo, Rusia, Rwanda, Saint Kitts și Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent și Grenadine, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudanul de Sud, Sudan, Siria, Tanzania, Thailanda, Togo, Tunisia, Uganda, Uruguay, Uzbekistan și Yemen.

