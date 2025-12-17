Administrația Trump presează Europa să blocheze finanțarea Ucrainei

Summitul liderilor UE de joi va testa unitatea blocului european și capacitatea sa de a rezista presiunilor venite din partea administrației Trump. Discuțiile aprinse despre folosirea activelor rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei scot în evidență diviziunile dintre guvernele europene și dificultatea de a se coordona într-o nouă ordine mondială.

„Vor să ne slăbească”, a declarat un înalt funcționar al UE, familiarizat cu relațiile transatlantice și pregătirile pentru summit. Liderii europeni trebuie să obțină rezultate tangibile, în special în ceea ce privește finanțarea Ucrainei, dar în același timp să reziste influențelor externe. Tot mai mulți lideri europeni, de la premierul ungar Viktor Orban la premierul ceh Andrej Babis, resping viziunea agreată de Bruxelles, scrie Politico.

Cancelarul german Friedrich Merz a subliniat gravitatea situației: „UE ar fi grav afectată pentru ani de zile dacă nu ar reuși să ajungă la un acord privind finanțarea Ucrainei. Și vom arăta lumii că, într-un moment atât de crucial din istoria noastră, suntem incapabili să rămânem uniți și să acționăm pentru a ne apăra propria ordine politică pe acest continent european”.

SUA influențează negocierile

Oficialii administrației Trump au exercitat presiuni asupra guvernelor europene, în special a celor considerate cele mai prietenoase, pentru a respinge planul de a utiliza 210 miliarde de euro din activele rusești pentru finanțarea Ucrainei. Potrivit sursei citate, când liderii UE s-au întâlnit la Bruxelles în octombrie, nu s-a ajuns la un acord deoarece Belgia s-a opus. Două luni mai târziu, problema nu mai este Belgia, ci influența directă a lui Trump.

Comisia Europeană și principalele capitale au încercat să obțină sprijinul Belgiei, țara care deține cea mai mare parte a activelor rusești înghețate din Europa. Discuțiile s-au intensificat în ultima săptămână, însă șansele unui acord au scăzut. „Mi-a venit să plâng”, a spus un oficial UE despre atmosfera întâlnirii de la Bruxelles a miniștrilor afacerilor europene.

Manfred Weber, liderul Partidului Popular European, a remarcat deteriorarea relațiilor transatlantice: „Este evident că SUA nu mai sunt liderul lumii libere. Administrația Trump se distanțează de noi”.

Situația critică a Ucrainei

Ucraina se confruntă cu un deficit bugetar de 71,7 miliarde de euro pentru anul viitor. Fără fonduri până în aprilie, va fi nevoită să reducă cheltuielile publice, afectând moralul și capacitatea de apărare. Premierul estonian Kristen Michal a avertizat: „Nici măcar nu găsesc cuvintele potrivite. Kievul trebuie să știe că Europa susține Ucraina indiferent de situație și că nu trebuie să accepte un acord nefavorabil”.

Guvernul belgian justifică opoziția față de folosirea activelor rusești prin necesitatea de a proteja contribuabilii în cazul în care împrumutul trebuie rambursat. Alte țări europene privesc problema mai degrabă ca pe o chestiune geopolitică. Campania americană, prin care oficialii Trump au discutat direct cu capitalele, a determinat Italia, Bulgaria, Malta și Cehia să se alăture grupului de țări opuse planului.

Reacția Casei Albe

Washingtonul a propus utilizarea unei părți din activele înghețate ale Rusiei pentru reconstrucția Ucrainei, în cadrul unui plan de pace negociat cu Kremlinul. Casa Albă respinge acuzațiile de amestec: „Zvonurile provenite de la surse anonime care nu au participat la aceste discuții nu ar trebui luate în serios. Singurul obiectiv al Statelor Unite este să aducă pace în acest conflict... Atât ucrainenii, cât și rușii și-au exprimat clar pozițiile cu privire la activele înghețate, iar singura noastră sarcină este să facilităm un dialog care să conducă în cele din urmă la un acord”, a declarat Anna Kelly, adjunctul secretarului de presă al Casei Albe.

Opțiuni pentru UE

În lipsa unui acord, UE ia în considerare aprobarea împrumutului prin vot cu majoritate calificată, ignorând obiecțiile unor state, sau oferirea de împrumuturi bilaterale limitate. Premierul leton Evika Siliņa a subliniat: „Este important ca UE să-și demonstreze puterea și capacitatea de a lua o decizie fermă, deoarece lucrăm deja de mult timp și am promis Ucrainei că o vom ajuta cu resurse financiare — iar activele înghețate sunt într-adevăr o sursă bună”.

Pentru Ucraina, planul de împrumut din activele rusești reprezintă soluția cea mai viabilă pentru criza financiară în care se află, iar liderul de la Kiev a declarat: „Desigur, ne-ar plăcea foarte mult să folosim [activele rusești] pentru a ne reface statul, deoarece este corect ca rușii să plătească pentru distrugerile provocate. Dar un împrumut pentru reparații sau orice altă formă bazată pe valoarea activelor înghețate ale Rusiei – între 150 și 210 miliarde de dolari în total – ar schimba cu adevărat situația”.

Joi, la summitul liderilor UE, statele membre vor trebui să găsească o soluție pentru a sprijini Ucraina și a demonstra unitatea blocului european într-un moment critic.