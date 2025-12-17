search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Administrația Trump presează Europa să blocheze finanțarea Ucrainei

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Summitul liderilor UE de joi va testa unitatea blocului european și capacitatea sa de a rezista presiunilor venite din partea administrației Trump. Discuțiile aprinse despre folosirea activelor rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei scot în evidență diviziunile dintre guvernele europene și dificultatea de a se coordona într-o nouă ordine mondială.

Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei FOTO: AFP
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei FOTO: AFP

Vor să ne slăbească”, a declarat un înalt funcționar al UE, familiarizat cu relațiile transatlantice și pregătirile pentru summit. Liderii europeni trebuie să obțină rezultate tangibile, în special în ceea ce privește finanțarea Ucrainei, dar în același timp să reziste influențelor externe. Tot mai mulți lideri europeni, de la premierul ungar Viktor Orban la premierul ceh Andrej Babis, resping viziunea agreată de Bruxelles, scrie Politico.

Cancelarul german Friedrich Merz a subliniat gravitatea situației: „UE ar fi grav afectată pentru ani de zile dacă nu ar reuși să ajungă la un acord privind finanțarea Ucrainei. Și vom arăta lumii că, într-un moment atât de crucial din istoria noastră, suntem incapabili să rămânem uniți și să acționăm pentru a ne apăra propria ordine politică pe acest continent european”.

SUA influențează negocierile

Oficialii administrației Trump au exercitat presiuni asupra guvernelor europene, în special a celor considerate cele mai prietenoase, pentru a respinge planul de a utiliza 210 miliarde de euro din activele rusești pentru finanțarea Ucrainei. Potrivit sursei citate, când liderii UE s-au întâlnit la Bruxelles în octombrie, nu s-a ajuns la un acord deoarece Belgia s-a opus. Două luni mai târziu, problema nu mai este Belgia, ci influența directă a lui Trump.

Comisia Europeană și principalele capitale au încercat să obțină sprijinul Belgiei, țara care deține cea mai mare parte a activelor rusești înghețate din Europa. Discuțiile s-au intensificat în ultima săptămână, însă șansele unui acord au scăzut. „Mi-a venit să plâng”, a spus un oficial UE despre atmosfera întâlnirii de la Bruxelles a miniștrilor afacerilor europene.

Manfred Weber, liderul Partidului Popular European, a remarcat deteriorarea relațiilor transatlantice: „Este evident că SUA nu mai sunt liderul lumii libere. Administrația Trump se distanțează de noi”.

Situația critică a Ucrainei

Ucraina se confruntă cu un deficit bugetar de 71,7 miliarde de euro pentru anul viitor. Fără fonduri până în aprilie, va fi nevoită să reducă cheltuielile publice, afectând moralul și capacitatea de apărare. Premierul estonian Kristen Michal a avertizat: „Nici măcar nu găsesc cuvintele potrivite. Kievul trebuie să știe că Europa susține Ucraina indiferent de situație și că nu trebuie să accepte un acord nefavorabil”.

Citește și: UE îngheață activele rusești pe termen nelimitat. Banca Centrală a Rusiei intentează proces Euroclear

Guvernul belgian justifică opoziția față de folosirea activelor rusești prin necesitatea de a proteja contribuabilii în cazul în care împrumutul trebuie rambursat. Alte țări europene privesc problema mai degrabă ca pe o chestiune geopolitică. Campania americană, prin care oficialii Trump au discutat direct cu capitalele, a determinat Italia, Bulgaria, Malta și Cehia să se alăture grupului de țări opuse planului.

Reacția Casei Albe

Washingtonul a propus utilizarea unei părți din activele înghețate ale Rusiei pentru reconstrucția Ucrainei, în cadrul unui plan de pace negociat cu Kremlinul. Casa Albă respinge acuzațiile de amestec: „Zvonurile provenite de la surse anonime care nu au participat la aceste discuții nu ar trebui luate în serios. Singurul obiectiv al Statelor Unite este să aducă pace în acest conflict... Atât ucrainenii, cât și rușii și-au exprimat clar pozițiile cu privire la activele înghețate, iar singura noastră sarcină este să facilităm un dialog care să conducă în cele din urmă la un acord”, a declarat Anna Kelly, adjunctul secretarului de presă al Casei Albe.

Opțiuni pentru UE

În lipsa unui acord, UE ia în considerare aprobarea împrumutului prin vot cu majoritate calificată, ignorând obiecțiile unor state, sau oferirea de împrumuturi bilaterale limitate. Premierul leton Evika Siliņa a subliniat: „Este important ca UE să-și demonstreze puterea și capacitatea de a lua o decizie fermă, deoarece lucrăm deja de mult timp și am promis Ucrainei că o vom ajuta cu resurse financiare — iar activele înghețate sunt într-adevăr o sursă bună”.

Pentru Ucraina, planul de împrumut din activele rusești reprezintă soluția cea mai viabilă pentru criza financiară în care se află, iar liderul de la Kiev a declarat: „Desigur, ne-ar plăcea foarte mult să folosim [activele rusești] pentru a ne reface statul, deoarece este corect ca rușii să plătească pentru distrugerile provocate. Dar un împrumut pentru reparații sau orice altă formă bazată pe valoarea activelor înghețate ale Rusiei – între 150 și 210 miliarde de dolari în total – ar schimba cu adevărat situația”.

Joi, la summitul liderilor UE, statele membre vor trebui să găsească o soluție pentru a sprijini Ucraina și a demonstra unitatea blocului european într-un moment critic.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
digi24.ro
image
Prognoza meteo actualizată de Crăciun și de Revelion în Capitală. Ce schimbări majore au loc între cele două sărbători
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și chiar construiește foișoare
mediafax.ro
image
Miodrag Belodedici, reacție tranşantă în conflictul FCSB – CSA Steaua: “Noi am câştigat Cupa Campionilor”
fanatik.ro
image
Donald Trump are „personalitatea unui alcoolic”, susține șefa de cabinet de la Casa Albă
libertatea.ro
image
Cum minimizează Rusia atacul ucrainean asupra submarinului din Novorossiysk și ce arată imaginile din satelit. „Daune critice”
digi24.ro
image
„Prefer justiție așa, nedreaptă. E mai bun poporul meu!”. Gigi Becali, declarație controversată în direct la TV
gsp.ro
image
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
digisport.ro
image
Bolojan vrea să taie „plasele de siguranță”: șomaj, pensionări anticipate și concedii medicale, sub lupa Guvernului
stiripesurse.ro
image
O pensionară este obligată să înapoieze la stat 60.000 de euro pentru că timp de 20 de ani a încasat două pensii
antena3.ro
image
Reacţia unei chinezoaice stabilite în Bacău: România este o ţară periculoasă pentru fete
observatornews.ro
image
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
prosport.ro
image
Adio „dată de expirare” pe alimente în România. Schimbarea propusă promite mai puțină risipă, dar cere mai multă atenție la raft
playtech.ro
image
Denis Alibec și Dennis Politic, ultimele informații despre situația lor la FCSB. Mai rămân din ianuarie?
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Câte kilograme a ajuns să aibă Ilie Dumitrescu
digisport.ro
image
VIDEO Bolojan, deranjat de „salariile disproporționate” din spitale. Premierul spune că 95% din bani se duc pe lefuri
stiripesurse.ro
image
S-a stins unul din cei mai îndrăgiți medici din Oradea. Avea doar 42 de ani
kanald.ro
image
Adio dată de expirare pe alimente în România. Schimbarea cere mai multă atenție la raft și...
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Guvernul a pregătit o nouă ordonanță trenuleț. Se îngheață salariile și se elimină sporurile
romaniatv.net
image
Data expirării va fi scoasă de pe produsele alimentare din România. Ce trebuie să știe cumpărătorii
mediaflux.ro
image
„Prefer justiție așa, nedreaptă. E mai bun poporul meu!”. Gigi Becali, declarație controversată în direct la TV
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă
click.ro
image
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Prințesa Madeleine și laureatul Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, Fred Ramsdell, Profimedia 1058233727 jpg
Venită parcă din basme, e prințesa europeană care a cucerit Gala Premiilor Nobel. A strălucit în rochie de zână, cu o tiara deosebită
okmagazine.ro
Madonna foto Instagram jpg
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte, o zână de Crăciun în rochie de catifea roșie! Părul l-a avut prins la fel ca mama ei, Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?