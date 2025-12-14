search
Duminică, 14 Decembrie 2025
Analiză O săptămână decisivă pentru UE. Poate demonstra Europa că nu este „slabă” în fața lui Trump?

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Uniunea Europeană se află într-un moment critic, încercând să dovedească faptul că este mai mult decât un actor secundar pe scena geopolitică. În zilele următoare, liderii europeni se confruntă cu două teste majore: găsirea unei soluții pentru finanțarea Ucrainei fără sprijinul Statelor Unite și finalizarea unui acord comercial important cu America de Sud, menit să reducă dependența economică a Europei de marile puteri globale, scrie Bloomberg și The Times.

Reuniune a liderilor UE la Bruxelles /FOTO:EPA/EFE
Miza este una ridicată. Un eșec pe oricare dintre aceste fronturi ar putea afecta credibilitatea Uniunii într-un moment de incertitudine globală și ar întări criticile președintelui american Donald Trump, care a descris în repetate rânduri Europa drept „slabă”.

Potrivit unor oficiali europeni, avertismentele recente ale secretarului general al NATO, care a spus că riscul unor conflicte majore revine pe agenda globală, nu au fost încă pe deplin înțelese. „Prea mulți nu realizează gravitatea situației”, a declarat unul dintre ei.

Ucraina și comerțul, testul leadershipului european

Atât sprijinul pentru Ucraina, cât și relațiile comerciale cu America de Sud sunt văzute drept indicatori-cheie ai capacității UE de a acționa ca lider global.

După ce administrația Trump a suspendat ajutorul acordat Kievului, presiunea asupra Europei a crescut. Liderii europeni trebuie acum să decidă dacă pot preveni impunerea unui acord de pace defavorabil Ucrainei sau chiar riscul unei noi ofensive ruse.

În paralel, acordul comercial cu blocul sud-american MERCOSUR este considerat un test al ambiției UE de a-și diversifica lanțurile de aprovizionare și de a-și reduce dependența de Statele Unite și China.

Decizii cu termen-limită

Problema finanțării Ucrainei ajunge într-un punct critic joi, 18 decembrie, când liderii UE se reunesc la Bruxelles pentru a discuta un posibil împrumut destinat Kievului, garantat cu active rusești înghețate. Până vineri, Uniunea ar trebui să finalizeze și negocierile comerciale cu MERCOSUR, ceremonia de semnare fiind programată, în principiu, pentru sâmbătă, 20 decembrie.

Orice amânare suplimentară ar putea pune în pericol ambele inițiative.

Aceste evoluții au loc pe fondul unor schimbări profunde în ordinea internațională. Donald Trump contestă deschis arhitectura postbelică care a stat la baza securității și prosperității Europei timp de decenii, în timp ce China pare tot mai puțin dispusă să trateze Uniunea ca pe un partener strategic.

„Dacă Europa vrea să fie un actor geopolitic real, trebuie să susțină cu acțiuni ferme cuvintele puternice”, a declarat ministrul de Externe al Estoniei, Margus Tsahkna. „Este un moment al deciziilor. Sunt în joc credibilitatea, securitatea și leadershipul Europei.”

Finanțarea Ucrainei: o cursă contra cronometru

Planul preferat al UE presupune utilizarea miliardelor de euro provenite din activele rusești înghețate pe teritoriul Uniunii pentru a oferi Ucrainei un împrumut de aproximativ 90 de miliarde de euro pe parcursul a doi ani. Rambursarea ar urma să fie cerută doar dacă Rusia va despăgubi Ucraina pentru daunele provocate de război.

Inițiativa este însă controversată. Belgia, unde se află cea mai mare parte a fondurilor înghețate, se teme că ar putea rămâne responsabilă financiar în cazul unor procese intentate de Rusia. Franța susține folosirea activelor aflate în Belgia, dar se opune utilizării fondurilor blocate în propriile bănci. În același timp, Washingtonul face presiuni discrete pentru a păstra aceste active ca instrument de negociere într-un eventual proces de pace.

Timpul este limitat. Potrivit oficialilor europeni, Ucraina ar putea rămâne fără resurse financiare până în primăvară.

„Europa trebuie să răspundă la ceea ce este inevitabil: continuarea sprijinului pentru Ucraina”, a spus ministrul portughez de Finanțe, Joaquim Miranda Sarmento, subliniind că suma necesară reprezintă doar 0,5% din PIB-ul UE. „Este o sumă mare, dar gestionabilă și absolut necesară.”

Autonomie financiară pentru apărarea Europei

Ideea confiscării activelor rusești s-a transformat din „iresponsabilă” într-una dintre puținele opțiuni realiste rămase, scrie The Times.

În ultimele luni, speranțele legate de evoluția războiului Rusiei împotriva Ucrainei au fost adesea înșelătoare. Totuși, săptămâna aceasta, Europa ar putea în sfârșit să facă un pas care să schimbe cu adevărat cursul conflictului, notează The Times.

Liderii europeni se vor reuni la Bruxelles pentru a discuta posibilitatea utilizării celor 210 miliarde de euro din activele rusești înghețate în Europa pentru a finanța apărarea Ucrainei.

Dacă joi, 18 decembrie, se va ajunge la un acord privind folosirea acestor rezerve, acest pas ar putea marca un moment de cotitură în război și, posibil, în ceea ce privește securitatea Europei însăși.

Aceste fonduri blocate sunt rezerve valutare ale Rusiei, păstrate în bănci din Belgia, Luxemburg, Franța, Marea Britanie și Elveția, și rămân înghețate de la începutul invaziei ruse. Dacă ar fi folosite pentru a sprijini Kievul, impactul ar fi considerabil.

Citește și: UE îngheață activele rusești pe termen nelimitat. Banca Centrală a Rusiei intentează proces Euroclear

În primul rând, această măsură ar permite Ucrainei și aliaților europeni, inclusiv Marii Britanii, să reziste presiunii lui Putin fără a depinde de finanțarea americană, care a scăzut semnificativ în timpul administrației Trump. O Europă capabilă să se susțină singură ar modifica complet echilibrul strategic. Putin s-ar confrunta astfel cu un adversar capabil să susțină un război prelungit — singura condiție pentru negocieri serioase.

În al doilea rând, ar demonstra ceea ce, potrivit criticilor, Europei îi lipsește: hotărârea de a acționa.

Inițial, reacția guvernelor occidentale la ideea confiscării activelor rusești a fost unanimă: „Imposibil. Ilegal. Noi nu facem așa ceva”. Însă aceste fonduri aparțin unui stat care a pornit un război de distrugere împotriva unei alte țări suverane. Rusia a eliminat însă însăși garanțiile legale pe care încearcă acum să se bazeze.

Unul dintre principalele temeri, în special pentru Belgia, care deține 180 de miliarde de euro din aceste rezerve în depozitarul Euroclear, este riscul unor procese juridice din partea Kremlinului. Rusia este expertă în „războiul legal” și a depus deja, pe 12 decembrie, o acțiune la un tribunal din Moscova împotriva Euroclear. Pentru a rezolva această problemă, statele UE discută o garanție colectivă care să protejeze Belgia de eventuale pierderi. Probabilitatea ca Rusia să câștige în instanță este însă redusă.

Alți oficiali occidentali avertizează că confiscarea rezervelor rusești ar putea face Europa mai puțin atractivă pentru alte guverne. Însă răspunsul este clar: Europa nu va mai fi un loc sigur pentru investiții dacă Rusia va continua să acționeze necontrolat. Următoarele ținte ale agresiunii ruse ar putea fi Estonia, Letonia, Lituania sau Polonia, ceea ce ar conduce direct la un conflict între NATO și Rusia.

O oportunitate istorică pentru Europa

În februarie 2022, Vestul a reușit doar să înghețe activele rusești, permițând ulterior utilizarea profiturilor pentru reconstruirea Ucrainei. Nimeni nu anticipa un război de patru ani, cu pierderi de peste 500 de miliarde de dolari pentru Ucraina, care continuă să aibă nevoie de sprijin constant pentru a supraviețui.

În acest context, confiscarea activelor Rusiei s-a transformat dintr-o idee „nerespectabilă” într-una dintre singurele soluții realiste. Decizia Statelor Unite de a reduce ajutorul militar pentru Ucraina va diminua finanțarea cu 40% după încheierea actualului pachet, restul fiind asigurat de Europa. La începutul anului viitor, Ucraina s-ar putea afla din nou în situația primei zile a războiului: săptămâni de resurse insuficiente.

Un plan de pace mediat de SUA implică practic cedarea unor teritorii Ucrainei, limitarea armatei și deschiderea posibilității unui nou atac din partea Rusiei — o propunere grotescă pentru orice lider european.

Dacă Europa folosește activele înghețate ale Rusiei, Ucraina, sprijinită financiar, ar putea refuza un acord dezavantajos. Armata rusă este epuizată; pierderile sunt catastrofale, iar Putin se bazează pe oboseala Vestului și pe lipsa munițiilor Ucrainei. Folosirea resurselor rusești ar anula acest calcul și ar permite Ucrainei să-și mențină pozițiile încă cel puțin trei ani — suficient pentru negocieri reale, nu pentru manipulări politice.

Europa se află în fața unei alegeri istorice. Transformarea acestor rezerve în arme, drone, sisteme antiaeriene și muniție nu numai că ar ajuta Ucraina să supraviețuiască, dar ar preveni și un viitor mult mai sângeros pentru toți europenii.

Citește și: Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa amână vizita în România. Ar putea veni abia în 2026

Chiar dacă liderii UE nu se vor înțelege imediat, logica rămâne clară: nu există alternativă care să garanteze securitatea Europei. Europa trebuie să acționeze, îndeamnă The Times.

Acordul cu MERCOSUR: mai mult decât comerț

Acordul comercial dintre UE și MERCOSUR — care include Argentina, Bolivia, Brazilia, Paraguay și Uruguay — are o valoare simbolică majoră. Dacă va fi semnat, ar deveni cel mai mare acord comercial din istoria Uniunii Europene.

Pentru Bruxelles, acordul ar fi și un semnal politic adresat Washingtonului, într-un moment în care administrația Trump afirmă deschis prioritatea SUA în America Latină și recurge la tarife comerciale punitive.

Este momentul potrivit să arătăm că Europa poate deschide piețele fără a-și sacrifica producția internă”, a declarat eurodeputatul Gabriel Mato, care a coordonat negocierile în Parlamentul European.

Totuși, opoziția Franței, alimentată de temerile fermierilor față de concurența sud-americană, amenință să întârzie semnarea acordului. Unii diplomați europeni consideră că amânarea ar putea duce, în cele din urmă, la abandonarea completă a înțelegerii.

„Dacă nu reușim să semnăm până la finalul anului, mesajul va fi că Europa nu este serioasă în privința relațiilor cu America de Sud”, a avertizat un diplomat de rang înalt. „Credibilitatea UE ar avea de suferit la nivel global.”

Un examen de maturitate politică

Noua Strategie de Securitate Națională a SUA critică politicile UE, acuzându-le că ar contribui la „declinul civilizațional” al Europei și punând sub semnul întrebării rolul țărilor europene în NATO.

Pentru mulți oficiali europeni, aceste afirmații simbolizează destrămarea unui parteneriat transatlantic construit de-a lungul deceniilor. În locul lui, se conturează o lume dominată de competiția dintre marile puteri.

Deciziile din această săptămână — privind Ucraina și comerțul — vor arăta dacă Uniunea Europeană este capabilă să-și definească singură direcția sau dacă intră într-o perioadă de declin controlat, subliniază Bloomberg.

