Joi, 8 Ianuarie 2026
Adevărul
Liderii Franței și Germaniei acuză SUA de imperialism și de distrugerea valorilor: „Cei lipsiţi de scrupule iau tot ce vor”

0
0
Publicat:

Preşedintele francez Emmanuel Macron a denunţat vehement joi, 8 ianuarie, „noul colonialism şi noul imperialism” în relaţiile internaţionale, făcând referire mai ales la politica externă a SUA sub conducerea preşedintelui Donald Trump, relatează agenţiile AFP şi EFE. În aceeași cheie a reacționat și președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, potrivit Reuters.

Macron spune că „agresivitatea neocolonială" este tot mai prezentă. FOTO Profimedia
Macron spune că „agresivitatea neocolonială" este tot mai prezentă. FOTO Profimedia

„Refuzăm noul colonialism şi noul imperialism, dar respingem de asemenea vasalitatea şi defetismul", a spus Macron în discursul său anual adresat ambasadorilor francezi, potrivit Agerpres, care citează AFP şi EFE.

Liderul francez a remarcat că „evoluăm într-o lume în care marile puteri au o adevărată tentaţie de a-şi împărţi lumea".

Macron s-a referi în special la operaţiunea prin care SUA l-au capturat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi la afirmaţiile repetate ale lui Trump privind intenţia sa de a anexa Groenlanda.

Deşi Emmanuel Macron a criticat deopotrivă China pentru „agresivitatea sa comercială tot mai dezinhibată" şi Rusia ca „putere destabilizatoare" în Ucraina, comentariile sale cele mai virulente au fost despre Statele Unite.

„Trece peste regulile internaţionale pe care le promova până recent” 

Potrivit președintelui francez, SUA sunt o putere care „se îndepărtează progresiv de unii dintre aliaţii săi şi trece peste regulile internaţionale pe care le promova până recent", în timp ce „agresivitatea neocolonială" este tot mai prezentă. Țara sa, Franţei, o fostă putere colonială, a pierdut recent şi influenţa în ţări africane unde Rusia şi-a consolidat relaţiile.

După ce, anul trecut, în discursul său cu acelaşi prilej a denunţat o „internaţională reacţionară" susţinută de miliardarul Elon Musk, într-o critică faţă de susţinerea oferită atunci de Musk partidului german eurosceptic Alternativa pentru Germania, anul acesta Macron a mers chiar mai departe în critica sa la adresa diplomaţiei lui Trump, fără a pleda însă pentru o ruptură faţă de principala putere mondială.

El şi-a îndemnat diplomaţii ca în ţările unde-şi desfăşoară misiunile să nu se mulţumească să fie „simpli comentatori" sau „spectatori", ci să „acţioneze".

Preşedintele francez a cerut „apărarea" şi „consolidarea" reglementărilor europene ce privesc companiile din sectorul tehnologiei informaţiei, o temă conflictuală între UE şi SUA. Potrivit Washingtonului, aceste reglementări europene urmăresc cenzurarea conţinuturilor online şi au ca ţintă predilectă vocile conservatoare.

Steinmeier: „Există o distrugere a valorilor de către cel mai important partener al nostru, SUA”

Steinmeier FOTO EPA-EFE
Steinmeier FOTO EPA-EFE

Și preşedintele german Frank-Walter Steinmeier a criticat dur politica SUA sub administraţia preşedintelui Donald Trump şi a îndemnat comunitatea internaţională să nu lase ordinea mondială să se dezintegreze până la nivelul unei „peşteri de tâlhari" în care cei fără scrupule iau ceea ce vor, potrivit Reuters, citată de Agerpres.

În declarații neobişnuit de dure, care păreau să se refere la acţiuni precum capturarea preşedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, în weekendul trecut, în urma unei operaţiuni de comando la Caracas, Steinmeier- fost ministru de externe - a declarat că democraţia globală este atacată ca niciodată până acum.

Cu toate că rolul preşedintelui german este în mare parte ceremonial, declaraţiile sale au o anumită greutate şi el are mai multă libertate de a-şi exprima opiniile decât politicienii din ţara sa.

Amintind de anexarea Crimeei de către Rusia (în 2014) şi invazia la scară largă a Ucrainei (în 2022) ca moment de cotitură, Steinmeier a spus că actualul comportament al SUA reprezintă o a doua ruptură istorică.

„Apoi există o distrugere a valorilor de către cel mai important partener al nostru, SUA, care a contribuit la construirea acestei ordini mondiale", a declarat Steinmeier într-un discurs susţinut miercuri seara, în cadrul unui simpozion.

Președintele german a adăugat:

„Este vorba de a împiedica lumea să se transforme într-o 'peşteră de tâlhari', unde cei mai lipsiţi de scrupule iau tot ce vor, unde regiuni sau ţări întregi sunt tratate ca proprietatea câtorva mari puteri", a afirmat el.

Este necesară o intervenţie activă în situaţii periculoase, iar ţări precum Brazilia şi India trebuie convinse să protejeze ordinea mondială, a spus Frank-Walter Steinmeier.

