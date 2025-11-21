search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
SUA ar fi impus Ucrainei termene stricte pentru aprobarea planului de pace american

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Administrația președintelui american Donald Trump exercită presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta planul de pace în 28 de puncte elaborat de SUA până de Ziua Recunoștinței, relatează Financial Times (FT), citând înalți oficiali ucraineni și persoane familiarizate cu negocierile, preluat de Ukrainska Pravda.

Zelenski ar putea discuta cu Trump planul de pace în zilele următoare FOTO profimedia
Zelenski ar putea discuta cu Trump planul de pace în zilele următoare FOTO profimedia

Oficialii ucraineni au declarat că administraţia Trump le-a comunicat lui Zelenski şi altor membri ai echipei sale că la Casa Albă se lucrează la un calendar „agresiv” pentru a ajunge la acord, obiectivul fiind de a pune capăt războiului înainte de sfârşitul anului.

Potrivit surselor FT, Casa Albă a stabilit termene stricte pentru procesul de negociere, insistând ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski să fie de acord cu termenii acordului până de Ziua Recunoștinței, care este sărbătorită în Statele Unite pe 27 noiembrie.

Anterior, FT a relatat că SUA solicită Kievului să aprobe un plan de pace elaborat de trimisul special Steve Witkoff și secretarul de stat Marco Rubio, în cooperare cu negociatorii ruși. Documentul ce conține 28 de puncte a fost aprobat de Trump și prevede concesii semnificative din partea Ucrainei, nu doar teritoriale.

„Potrivit unor persoane care au cunoștință de propunere, aceasta ar impune Ucrainei să cedeze teritorii aflate sub controlul său în regiunea estică Donbas, să reducă la jumătate numărul forțelor sale armate și să abandoneze unele clase vitale de arme”, a scris FT.

Oficialii ucraineni au declarat pentru FT că administrația Trump a stabilit termene limită „agresive” care vizau prezentarea acordului - Moscovei până la sfârșitul lunii noiembrie și finalizarea procesului de pace la începutul lunii decembrie. Între timp, oficialii ucraineni subliniază că mai multe prevederi din document sunt inacceptabile pentru Kiev și că în prezent se pregătesc contrapropuneri.

Un oficial ucrainean de rang înalt a comparat presiunea actuală cu eforturile americane anterioare legate de controversatul acord privind mineralele încheiat la începutul acestui an, în baza căruia SUA au obținut drepturi de a extrage minerale de importanță critică pentru Ucraina. Kievul a fost de acord cu acești termeni în speranța de a asigura sprijinul Washingtonului în războiul său împotriva Rusiei.

Kievul va veni cu contrapropuneri la planul de pace

Potrivit FT, este foarte puţin probabil ca acest calendar să fie respectat, în măsura în care oficiali ai biroului lui Zelenski au declarat că acesta conține mai multe puncte ce reprezintă limite clare pentru Kiev.

Kievul „a acceptat să lucreze la prevederile planului într-un mod care să ducă la încheierea justă a războiului”, iar Zelenski se aşteaptă să discute cu Trump în zilele următoare despre „oportunităţile diplomatice disponibile şi punctele cheie necesare pentru a obţine pacea”.

UE a reacționat cu scepticism la planul de pace care înclină spre satisfacerea condițiilor Moscovei. Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, a observat că Bruxelles-ul „nu a auzit de nicio concesie din partea Rusiei”, punând la îndoială natura echilibrată a inițiativei.

Volodimir Zelenski s-a întâlnit joi cu o delegație militară americană condusă de secretarul armatei americane, Daniel Driscoll, și a fost de acord asupra unor discuții care să ducă la un acord de pace într-un termen scurt.

Purtătorul de cuvânt al armatei americane, colonelul Dave Butler, a declarat reporterilor la Kiev că Driscoll şi Zelenski „au convenit asupra unui calendar accelerat pentru semnarea” planului de pace. „Va fi un acord între SUA şi ucraineni pentru început”, a spus el.

Un alt oficial american a declarat că Driscoll şi-a devansat cu aproximativ o lună vizita planificată în Ucraina, după ce Casa Albă i-a cerut săptămâna trecută să „ajute la demararea negocierilor de pace şi să îndeplinească o misiune de informare”. Oficialul a adăugat că secretarul armatei intenţiona să ia legătura și cu ruşii, astfel încât „să poată purta aceleaşi discuţii şi cu ei, pentru a ne apropia de pace”.

Joi, 20 noiembrie, Biroul Președintelui Ucrainei a confirmat oficial faptul că Zelenski a primit proiectul de la partea americană și și-a comunicat disponibilitatea de a colabora pentru a ajunge la termeni constructivi din perspectiva Ucrainei.

Un plan de pace elaborat cu discreție

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, şi secretarul de stat american Marco Rubio au lucrat „în tăcere” la planul de pace în ultima lună. „Preşedintele susţine acest plan. Este un plan bun atât pentru Rusia, cât şi pentru Ucraina, şi credem că ar trebui să fie acceptabil pentru ambele părţi, iar noi depunem eforturi susţinute pentru a-l realiza”, a declarat Leavitt.

Mesajul lui Volodimir Zelenski

Iniţiativa SUA vine şi în contextul în care poziţia politică a lui Zelenski a fost slăbită de un major scandal de corupţie  care a dus la demisia a doi miniştri. Grupurile de opoziţie din Ucraina au cerut demiterea puternicului şef de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak, dar şi demisia guvernului.

Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a anunţat joi seară că a avut o discuţie cu înalţi oficiali americani care au prezentat „punctele unui plan pentru a pune capăt războiului - viziunea lor”, el subliniind că Ucraina dorește o pace demnă.

„Statele Unite au puterea de a se asigura că disponibilitatea Rusiei de a pune capăt războiului devine în sfârşit una serioasă”, a transmis șeful statului ucrainean, care a precizat că se aşteaptă să aibă o discuţie cu preşedintele SUA Donald Trump în zilele următoare.

„Am prezentat principiile noastre-cheie. Şi am convenit că echipele noastre vor lucra pe baza acestor propuneri pentru a ne asigura că totul este autentic. Nu vom face declaraţii dure. Şi suntem pregătiţi pentru o muncă clară şi onestă – Ucraina, Statele Unite şi prietenii şi partenerii noştri din Europa şi din întreaga lume.

Mă aştept să vorbesc cu preşedintele Trump în zilele următoare. Suntem pe deplin conştienţi că forţa Americii şi sprijinul Americii pot într-adevăr aduce pacea mai aproape şi nu vrem să pierdem acest lucru. Suntem, de asemenea, conştienţi că Rusia nu are nicio dorinţă reală de pace – altfel nu ar fi început acest război. Există multe evaluări – pe deplin juste – că pe parcursul acestui an, Rusia a încercat să facă doar un singur lucru: să întârzie sancţiunile şi să câştige mai mult timp pentru războiul ei. Statele Unite au puterea de a se asigura că disponibilitatea Rusiei de a pune capăt războiului devine în sfârşit una serioasă.

Ucraina are nevoie de pace, iar Ucraina va face tot posibilul pentru a se asigura că nimeni în lume nu poate spune că noi suntem cei care, chipurile, subminează diplomaţia. Acest lucru este important”, a subliniat Volodimir Zelenski.

El a mai punctat că, la fel de important este ca situaţia internă să permită Ucrainei să rămână puternică pe plan extern, în acest context anunţând că s-a întâlnit cu majoritatea parlamentară, ocazie cu care „au fost ridicate diverse probleme, inclusiv unele sensibile”.

„Dar am convenit în mod clar – toată lumea trebuie să lucreze pentru Ucraina, şi aşa va fi. Un parlament în vreme de război trebuie să fie un parlament funcţional. Şi le mulţumesc tuturor celor care ajută la menţinerea acestei funcţionări. Şi vor exista decizii care vor susţine acest lucru. Prioritatea numărul unu pentru toată lumea este un proces diplomatic constructiv cu Statele Unite şi cu toţi partenerii. Este esenţial să asigurăm sprijin stabil pentru armata noastră şi pentru toate operaţiunile noastre de apărare planificate şi loviturile în profunzime. Diplomaţia şi apărarea protejează în mod egal demnitatea statului nostru şi demnitatea poporului nostru”, a transmis șeful statului ucrainean.

SUA

