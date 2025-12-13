UE îngheață activele rusești pe termen nelimitat. Banca Centrală a Rusiei intentează proces Euroclear

Guvernele ţărilor Uniunii Europene au ajuns la un acord cu privire la îngheţarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale ruse în Europa, a anunţat vineri preşedinţia daneză a Consiliului UE, fiind astfel înlăturat un obstacol important în calea disponibilizării fondurilor pentru Ucraina ca „împrumut de reparaţii”, relatează agențiile internaționale de presă.

Până acum, cele 27 de state membre trebuiau să convină în unanimitate la fiecare şase luni să menţină îngheţate fondurile ruse, în conformitate cu sancţiunile UE impuse Moscovei ca răspuns la invazia rusă în Ucraina, începută în februarie 2022.

Pentru a îngheţa fondurile respective pe termen nelimitat, ţările UE au apelat la un mecanism de urgenţă economică ce permite schimbarea de la vot cu unanimitate la vot cu majoritate pentru a adopta decizia în cauză, potrivit Agerpres.

Președintele Consiliului UE, António Costa, a declarat că liderii europeni s-au angajat în octombrie „să mențină activele rusești imobilizate până când Rusia își încheie războiul de agresiune împotriva Ucrainei și compensează daunele cauzate. Astăzi ne-am îndeplinit acest angajament”.

„Următorul pas: asigurarea nevoilor financiare ale Ucrainei pentru perioada 2026-2027”, a adăugat Costa, care va prezida summitul din 18 decembrie.

Ţările europene argumentează că războiul lansat de Rusia contra Ucrainei provoacă dificultăți economice grave şi că transferul de fonduri către Rusia trebuie să fie împiedicat pentru a limita pagubele cauzate economiei UE.

Decizia UE de a îngheţa pe termen nelimitat fonduri ruse în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro este menită să faciliteze planurile de a furniza Kievului o parte a banilor ca „împrumut de reparaţii” pe termen lung.

Activele rusești înghețate nu vor putea fi utilizate fără aprobare europeană

Măsura împiedică, de asemenea, utilizarea activelor în orice negocieri menite să pună capăt războiului fără aprobarea europeană.

Un plan în 28 de puncte, elaborat de reprezentanții SUA și Rusiei, stipula că UE va elibera activele înghețate pentru a fi utilizate de Ucraina, Rusia și Statele Unite. Planul respectiv, care a apărut luna trecută, a fost respins de Ucraina și de susținătorii săi din Europa.

Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a scris pe X că decizia UE înseamnă că „nimeni nu va decide în locul europenilor utilizarea acestor fonduri”.

Într-o declaraţie comună, Belgia, Bulgaria, Malta şi Italia au afirmat că decizia de a folosi activele ruse pentru Ucraina trebuie să fie luată la summitul UE din 18-19 decembrie de la Bruxelles.

Belgia, ţara în care se află marea majoritate a acestor active îngheţate, a cerut garanţii „independente şi autonome” de la celelalte ţări membre ale Uniunii Europene în schimbul sprijinului său pentru „împrumutul de reparaţii” pentru Ucraina folosindu-se activele ruseşti îngheţate.

Euroclear, companie ce adăposteşte la Bruxelles marea majoritate a activelor îngheţate ruse, face din Belgia un jucător cheie în negocierile din cadrul UE.

Poziţia Belgiei este aceea că garanţiile respective trebuie să fie „independente şi autonome astfel încât ele să rămână în vigoare chiar dacă împrumutul ar fi considerat nul”.

Ungaria și Slovacia se opun

Ungaria și Slovacia se opun acordării unui sprijin suplimentar Ucrainei, dar decizia de vineri le împiedică să blocheze prelungirea sancțiunilor și facilitează utilizarea activelor.

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán – cel mai apropiat aliat al președintelui rus Vladimir Putin în Europa – a declarat pe rețelele de socializare că aceasta înseamnă că „statul de drept din Uniunea Europeană se apropie de sfârșit, iar liderii Europei se plasează deasupra regulilor”.

„Comisia Europeană încalcă sistematic legislația europeană. Face acest lucru pentru a continua războiul din Ucraina, un război care, în mod evident, nu poate fi câștigat”, a scris el. El a spus că Ungaria „va face tot ce îi stă în putință pentru a restabili o ordine legală”.

Într-o scrisoare adresată lui Costa, prim-ministrul slovac, Robert Fico, a declarat că va refuza să susțină orice acțiune care „ar include acoperirea cheltuielilor militare ale Ucrainei pentru următorii ani”.

El a avertizat „că utilizarea activelor rusești înghețate ar putea periclita eforturile de pace ale SUA, care se bazează pe utilizarea acestor resurse pentru reconstrucția Ucrainei”.

Însă comisia susține că războiul a impus costuri mari prin creșterea prețurilor la energie și încetinirea creșterii economice în UE, care a oferit deja aproape 200 de miliarde de euro (235 de miliarde de dolari) sprijin Ucrainei.

Rusia, acțiuni în justiție

Între timp, Banca Centrală a Rusiei a anunțat vineri că a intentat un proces la Moscova împotriva Euroclear pentru daunele care ar fi fost provocate atunci când Moscovei i s-a interzis să gestioneze activele. Euroclear a refuzat să comenteze.

Euroclear deține aproximativ 17 miliarde de euro (20 de miliarde de dolari) în Rusia și nu este clar ce s-ar întâmpla cu acești bani dacă acțiunea în justiție sau altele similare ar avea succes.

Într-o declarație separată, Banca Centrală a descris, de asemenea, planurile mai ample ale UE de a utiliza active rusești pentru a ajuta Ucraina drept „ilegale, contrare dreptului internațional”, argumentând că acestea încalcă „principiile imunității suverane a activelor”.

Însă comisarul UE pentru economie, Valdis Dombrovskis, a ignorat procesul, declarând că decizia este „solidă din punct de vedere juridic” și că se așteaptă ca Rusia „să continue să lanseze proceduri judiciare speculative pentru a împiedica UE să respecte dreptul internațional”.

Chris Weafer, CEO al companiei de consultanță Macro-Advisory Ltd., a declarat că momentul acțiunii în instanță este „în mod clar legat” de intenția UE de a utiliza activele blocate.

„Banca Centrală a Rusiei a precizat clar că va răspunde cu acțiuni legale împotriva tuturor țărilor implicate în decizia de a confisca banii”, a spus el.