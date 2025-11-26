Țările din UE lucrează la un plan B de urgență pentru a finanța Ucraina

Țările europene lucrează la un plan de urgență pentru a evita ca Ucraina să rămână fără fonduri la începutul anului viitor, în cazul în care nu se ajunge la un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a finanța efortul de război al Kievului, relatează Politico.

La un summit anterior, liderii Uniunii Europene sperau să convină asupra unei propuneri de a folosi rezervele imobilizate ale Moscovei pentru un „împrumut de reparații” de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina. Această idee a întâmpinat însă o opoziție puternică din partea lui Bart De Wever, prim-ministrul Belgiei, țara unde sunt deținute aceste fonduri.

De Wever își menține îngrijorările legate de responsabilitățile legale și riscul de represalii din partea Moscovei. Pe de altă parte, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a indicat că oficialii săi urmează să prezinte un proiect de text legal privind acest împrumut în zilele următoare. Se consideră că acest împrumut pentru reparații este singura opțiune pe termen lung, dar fiind că statele membre ale UE nu sunt dispuse să contribuie cu fonduri din bugetele naționale.

Planul B

În contextul discuțiilor de pace accelerate și al deficitului de numerar a Kievului, oficialii de la Bruxelles analizează acum un „împrumut de tranziție”, finanțat prin împrumuturi UE, pentru a susține financiar Ucraina în primele luni ale anului 2026.

Această soluție ar oferi mai mult timp pentru a pune la punct detaliile împrumutului pentru reparații, într-un mod care să fie acceptabil pentru Belgia. Există posibilitatea ca Ucraina să ramburseze ulterior acest împrumut de tranziție către UE, odată ce primește finanțarea de reparații. Ursula von der Leyen a subliniat că „nu poate vedea niciun scenariu în care contribuabilii europeni singuri vor plăti factura”.

O altă posibilitate pe termen lung ar fi o combinație între împrumutul de reparații și împrumuturile comune ale UE.

Obstacole

Opțiunea unui împrumut de tranziție prin împrumuturi comune ale UE ar necesita sprijin unanim din partea celor 27 de state membre, iar Ungaria s-a opus de mult timp măsurilor de finanțare a efortului de război al Ucrainei. O soluție ar putea fi prezentarea împrumutului de tranziție ca fiind destinat reconstrucției Ucrainei, mai degrabă decât finanțării mașinii sale de război.

Urgența este acutizată de avertismentul Kievului că riscă să rămână fără bani la începutul anului viitor. Comisarul UE pentru Economie, Valdis Dombrovskis, a avertizat că „cu cât întârzierile sunt mai mari, cu atât va deveni mai dificil”. Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că aliații UE vor finaliza „în zilele următoare” o soluție pentru a „asigura finanțarea” și a „oferi vizibilitate Ucrainei”.

Noua inițiativă de pace a lui Donald Trump ar putea contribui la consolidarea sprijinului pentru planul de utilizare a fondurilor înghețate.

Propunerea de pace face referire la utilizarea activelor înghețate pentru reconstrucția Ucrainei. Oficialii europeni au reacționat cu consternare la ideea inițială a SUA de a profita de aceste active. Liderii UE speră că au convins echipa lui Trump că ei trebuie să aibă ultimul cuvânt în privința a ceea ce se întâmplă cu aceste active, precum și în privința ridicării sancțiunilor europene împotriva Rusiei și a parcursului Ucrainei către aderarea la UE.